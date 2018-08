Zosnulého Halenára si Inter aj Petržalka uctí pred duelom, nastúpia v spomienkových dresoch

BRATISLAVA 15. augusta (WebNoviny.sk) – Bratislavské tímy FC Petržalka a FK Inter si v sobotu pred vzájomným zápasom v 5. kole II. ligy pripomenú svojho bývalého hráča Juraja Halenára. Ten vo veku 35 rokov zomrel v závere júna. Oba kluby vyrobili špeciálnu edíciu dresov, na ktorých bude podobizeň Juraja Halenára. Hrať v nich nemôžu, pravidlá im to neumožňujú.

„Na dresoch nie je povolené mať zobrazenú akúkoľvek žijúcu či zomrelú osobu, pokiaľ nie je súčasťou oficiálneho mena klubu alebo názvu súťaže,“ prináša pohľad do pravidiel oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

„Mužstvá prídu v týchto dresoch na trávnik, pozdravia sa, urobia si fotku, budú mať v nich aj spomienkový výkop a potom si ich vyzlečú a budú hrať v ich klasických dresoch,“ povedal pre futbalsfz.sk vedúci oddelenia riadenia súťaží a predseda komisie pre riadenie II. ligy Miroslav Richtárik. Hrať sa bude v sobotu 18. augusta o 16.30 h.

S myšlienkou spomienkových dresov prišiel nováčik II. ligy FC Petržalka. „Hneď, ako som sa dozvedel smutnú správu o Jurajovej smrti, tak som pomyslel na to, že si ho treba nejako uctiť. Pôvodne som premýšľal nad nejakým spomienkovým zápasom, ale na jeho organizáciu by nebolo veľa času. Juraj by si nezaslúžil nič narýchlo zorganizované. Potom som sedel s Jurajom Piroskom a Peťom Petrášom a vymysleli sme toto s dresmi a ich dražbou. Tá prebieha na našom facebooku. Dresy následne buď dáme majiteľom na štadióne, alebo im ich rozpošleme,“ prezradil generálny manažér Petržalky Andrej Kalina.

Halenár je síce známejší z pôsobenia vo farbách Petržalky, no hral aj za Inter. V roku 2002 v jeho farbách strelil svoj prvý ligový gól. „Bude to špeciálny zápas, veď po dlhom čase budeme mať opäť bratislavské derby. Komunikovali sme s Petržalkou a pridali sa k ich aktivite. Juraja si treba uctiť, je to náš bývalý hráč,“ uviedol generálny riaditeľ Interu Ľubomír Talda.

Informácie priniesol oficiálny web SFZ.