Žreb Euro 2020: Možných súperov na šampionáte sa dozvie aj Slovensko (online)

V rumunskej Bukurešti sa v sobotu od 18.00 žrebuje skupinová časť budúcoročných futbalových majstrovstiev Európy. Tie sa opäť budú konať za účasti 24 reprezentačných mužstiev, a to v dvanástich mestách naprieč „starým kontinentom“.

Na veľkej futbalovej „fieste“ sa stále môže zúčastniť aj Slovensko. Tím trénera Pavla Hapala skončil v kvalifikačnej E-skupine na nepostupovom 3. mieste za Chorvátskom a Walesom, ale bude mať šancu v tzv. opravnom termíne – v play-off B-divízie Ligy národov.

Na budúci rok 26. marca však musia „slovenskí sokoli“ zvládnuť domáce semifinále proti Írom a následne aj finálový duel 31. marca na trávniku lepšieho z dvojice Bosna a Hercegovina – Severné Írsko.

Majstrovstvá Európy sa uskutočnia od 12. júna do 12. júla 2020, a to v nasledovných mestách: Amsterdam, Baku, Bilbao, Budapešť, Bukurešť, Dublin, Glasgow, Kodaň, Londýn, Mníchov, Petrohrad a Rím. Úvodný zápas šampionátu sa uskutoční na Olympijskom štadióne v talianskej metropole Rím, v londýnskom Wembley sa budú hrať oba semifinálové súboje aj finálový duel.

Šampionát má pripomenúť 60. výročie od premiérovej edície turnaja, ktorý prvýkrát zorganizovali už v roku 1960, vtedy ešte pod názvom Pohár národov.

Euro 2020 – žreb

Bukurešť

Už pred sobotňajším žrebom sú známe postavenia niektorých tímov v jednotlivých skupinách – Taliansko bude hrať v „áčku“, v B-skupine sa predstavia Belgicko, Rusko a Dánsko, „céčko“ privíta Ukrajinu a Holandsko, v D-skupine bude hrať Anglicko a víťaz play-off C-divízie LN a „efko“ bude domovom pre Nemecko.

Nasadenie pred žrebom

1. kôš: Belgicko, Taliansko, Anglicko, Nemecko, Španielsko, Ukrajina

2. kôš: Francúzsko, Poľsko, Švajčiarsko, Chorvátsko, Holandsko, Rusko

3. kôš: Portugalsko, Turecko, Dánsko, Rakúsko, Švédsko, Česko

4. kôš: Wales, Fínsko, víťaz play-off A-divízie LN, víťaz play-off B-divízie LN, víťaz play-off C-divízie LN, víťaz play-off D-divízie LN

Slovensko by sa v prípade postupu malo predstaviť v základnej E-skupine spolu so Španielskom a ďalšími dvoma tímami a zápasy by odohralo v Bilbau a Dubline. Z 2. koša by Slováci teoreticky mohli dostať Francúzov, Poliakov, Švajčiarov alebo nedávnych kvalifikačných súperov z Chorvátska. Z tretieho výkonnostného koša do E-skupiny poputuje Portugalsko, Turecko, Rakúsko, Švédsko alebo Česko.

A-skupina

Rím, Baku

Taliansko

Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátsko

Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/Česko

Fínsko/Wales

B-skupina

Petrohrad, Kodaň

Belgicko

Rusko

Dánsko

Fínsko/Wales

C-skupina

Amsterdam, Bukurešť

Ukrajina

Holandsko

Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/Česko

víťaz play-off A alebo D-divízie LN

D-skupina

Londýn, Glasgow

Anglicko

Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátsko

Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/Česko

víťaz play-off C-divízie LN

E-skupina

Bilbao, Dublin

Španielsko

Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátsko

Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/Česko

víťaz play-off B-divízie LN

F-skupina

Mníchov, Budapešť

Nemecko

Francúzsko/Poľsko/Švajčiarsko/Chorvátsko

Portugalsko/Turecko/Rakúsko/Švédsko/Česko

víťaz play-off A alebo D-divízie LN

* Ak sa víťazom play-off A-divízie LN stane Island, Bulharsko alebo Maďarsko, zaradí sa do základnej F-skupiny ME 2020 a víťaz play-off D-divízie LN pôjde do C-skupiny šampionátu. Ak by však v play-off A-divízie LN triumfovalo Rumunsko, doplní zoznam účastníkov „céčka“ a víťaz play-off D-divízie LN by putoval do „efka“.