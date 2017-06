Slovenská ekonomika by mala podľa OECD posilniť, Fico to chce pretaviť do životnej úrovne

BRATISLAVA 21. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská ekonomika by mala podľa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) v tomto roku posilniť o 3,3 % a v budúcom roku by sa jej rast mal zrýchliť na úroveň 4,1 %. Organizácia to uviedla v správe, ktorú zverejnila v stredu v Bratislave.

“Pokračujúca expanzia automobilového sektora by mala naďalej podporovať investície a export. Vývoz áut v roku 2015 tvoril 27 % slovenského exportu a produkcia v roku 2018 dosiahne úroveň 1,4 mil. vozidiel. Výsledkom bude to, že bežný účet platobnej bilancie sa dostane do pozitívneho teritória,” uviedla OECD.

Zo silnejšej ekonomiky by podľa organizácie mal profitovať trh práce. Miera nezamestnanosti by za tento rok mala byť 8,5 % a v budúcom roku 7,6 %. Podľa predikcie OECD súkromná spotreba na Slovensku v tomto roku vzrastie o 3,1 % a v budúcom roku sa tempo jej rastu zrýchli na úroveň 3,2 %. Spotreba vlády v tomto roku stúpne 0,9 % a v budúcom o 1,9 %. Organizácia očakáva aj zrýchlenie hrubej tvorby fixného kapitálu z 1,2 % v tomto roku na 7 % v roku 2018.

Slovenský deficit by mal klesnúť

Slovenský deficit verejných financií by podľa prognózy OECD mal byť v tomto roku na úrovni 1,2 % hrubého domáceho produktu (HDP), ale v budúcom roku by sa mal znížiť na 0,6 % HDP. Hrubý verejný dlh krajiny podľa odhadu OECD v tomto roku bude vo výške 51,7 % HDP a v budúcom roku klesne na 50,2 % HDP. Organizácia zároveň predpokladá, že bežný účet platobnej bilancie v tomto roku skončí v deficite na úrovni 0,2 % HDP, ale v budúcom roku vykáže prebytok vo výške 0,7 % HDP.

Tvorcovia slovenskej ekonomickej politiky by podľa OECD mali využiť súčasnú situáciu na realizáciu reforiem, ktoré zvýšia životnú úroveň Slovákov. “Slovenská ekonomika je dlhé roky jednou z najdynamickejších a najkonkurenčnejších v OECD a očakáva sa, že tento výkon bude pokračovať,” povedal generálny tajomník OECD José Ángel Gurría. Výzvy však podľa jeho slov pretrvávajú. “Stále je možné veľa urobiť s cieľom zabezpečenia udržateľnejšej a inkluzívnejšej spoločnosti pre budúce generácie, predovšetkým zlepšením výsledkov vzdelávania a zvýšením kvality a efektívnosti služieb zdravotníctva,” dodal šéf OECD.

Podľa Fica sa ekonomike darí

Ako uviedol na tlačovej konferencii premiér SR Robert Fico, slovenskej ekonomike sa mimoriadne darí. “Pred vládou stojí jedna obrovská výzva. Ako zabezpečiť, aby to, že sa slovenskej ekonomike darí, sa prejavilo ešte viac na životnej úrovni ľudí na Slovensku. A v podstate o tomto sú aj odporúčania OECD vo vzťahu k Slovensku na ďalšie obdobie, kde sa na jednej strane konštatuje, že ekonomika šliape ako dobré hodinky, kde sa konštatuje, že máme vo výbornom stave verejné financie, že máme veľmi nízky verejný dlh, ale na druhej strane stále nedokážeme tento ekonomický rast pretavovať do rýchlejšieho tempa zvyšovania životnej úrovne,” povedal premiér.

Fico vyzdvihol spoluprácu s OECD v oblasti boja proti korupcii. “Dnes nám bola prezentovaná prvá etapa tejto spolupráce, kde OECD vypracovala audit alebo akúsi inventúru legislatívy, ktorú na Slovensku máme v boji proti korupcii aj s konkrétnymi odporúčaniami,” poznamenal predseda vlády.

Podľa Gurríu sa ekonomike na Slovensku darí extrémne dobre. “Slovensku sa darí minimálne na úrovni priemeru OECD v niektorých prípadoch lepšie, čo sa týka indikátorov kvality života. Ste spoločnosť, kde je väčšia rovnosť. Nerovnováha v rámci vašej spoločnosti alebo rozdiely v rámci spoločnosti sú menej výrazné ako v niektorých krajinách EÚ a celkovo OECD,” konštatoval Gurría.

Gurría za výzvu označil vzdelávanie

Gurría ako jednu z výziev označil vzdelávanie. “Keď hodnotíme vzdelávanie, tak musíme rozlišovať jednak väčšinové obyvateľstvo, ktoré je čo sa týka výsledkov približne na úrovni krajín EÚ, a potom je tu otázka vzdelávania Rómov. Tam sú tie výsledky výrazne nižšie. Táto situácia je veľmi podobná aj v susedných krajinách, či už je to Česká republika alebo Maďarsko,” vysvetlil generálny tajomník. Taktiež sa podľa neho treba zamerať na zlepšenie ohodnotenia učiteľov.

V oblasti zdravotníctva za výzvu označila OECD zvýšenie počtu všeobecných lekárov. Zároveň generálny tajomník ocenil zavedenie programu Hodnoty za peniaze. “Veľmi si ceníme, že ste túto iniciatívu zaviedli na Slovensku. Ja som presne rovnakú iniciatívu zaviedol v rámci OECD,” povedal.