Zverejnili nominácie na Homofóba roka, nechýba medzi nimi ani kotlebovec Mazurek

Medzi tohtoročnými nominovanými na anti-cenu Homofób roka sú poslanci Anna Záborská (OĽaNO), Milan Mazurek (ĽSNS) a Ján Podmanický (Smer-SD). Tiež redaktor Eugen Korda a opakovane aj trnavský arcibiskup Ján Orosch.

Mimovládne organizácie Inštitút ľudských práv (IĽP) a Dúhové Slovensko n.z. vyhlásili ôsmy ročník anti-ceny a zverejnili nominácie pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa proti homofóbii. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.

Hlasovať môže každý

„Do hlasovania o víťazovi sa môže zapojiť každý / každá na webstránke ludskeprava.sk/homofob až do pondelka 8. júla. Napriek pandémii verejne známe osoby šíria nenávisť, tak aspoň takýmto spôsobom môžeme povedať, že LGBT ľudí si vážime a ľudské práva nás zaujímajú,“ uviedla Alena Krempaská z Inštitútu ľudských práv.

Záborská bola nominovaná za jej výrok, ktorý zaznel pár dní pred voľbami v obecných rozhlasoch. „Musíme sa postaviť nepriateľom, ktorí ohrozujú samotnú podstatu toho, čo znamená byť človekom… zastavíme adopcie detí homosexuálnymi pármi a prijatie registrovaných partnerstiev,” cituje IĽP poslankyňu.

Arcibiskup Orosch zase uprostred pandémie koronavírusu povedal, že „LGBT ideológia, gender, ktorá vyústila do epidémie AIDS, nám bola a zdá sa, že stále je ukradnutá…“.

Normálne Slovensko

Redaktor časopisu .týždeň Eugen Korda je nominovaný za jeho výrok, že nevie pochopiť, prečo majú ľudia potrebu verejne demonštrovať svoju sexuálnu orientáciu.

„Takáto intímna záležitosť by mala intímnou aj zostať. Navyše ma dosť vyrušuje, keď sa na dúhovom pochode objavujú rôzne indivíduá, ktorých cieľom nie je zlepšenie života homosexuálne orientovaných ľudí, ale len provokujúci a často doslova nechutný exhibicionizmus,“ dodal.

Poslanec Smeru-SD Podmanický zase povedal, že „ak sa jedná o ochranu normálneho, prirodzeného Slovenska, tak v takom prípade sa poslanci naprieč politickým spektrom, bez ohľadu na to, kam sú politicky zaradení, vedia spojiť. Iné manželstvo na Slovensku nie je možné uzavrieť len medzi mužom a ženou“.

Milan Mazurek, poslanec strany Kotlebovci – Ľudová strana naše Slovensko, ktorý bol odsúdený za rasizmus, v parlamente v rámci rozpravy o správe ombudsmanky uviedol, že podľa neho „neexistujú žiadne transrodové osoby, sú nejakí blázni, ktorí si zo dňa na deň povedia, že ja už nie som žena, ja som muž, ja už nie som muž, ja som žena“.

Cenu si prevzal iba Danko

Víťazmi ankety sa v minulosti stali Štefan Harabin (Vlasť), Marián Kotleba (ĽSNS), Konferencia biskupov aj Štefan Kuffa (OĽaNO) za svoj výrok o topení gejov. Cenu si ako prvý a zatiaľ jediný prevzal bývalý predseda Národnej rady SR Andrej Danko.

Zástupcovia mimovládok tvrdia, že po stretnutí s nimi zmiernil svoje vyjadrenia voči LGBT menšine.

„Je povzbudivé, že predošlí laureáti Štefan Harabin a Andrej Danko vo voľbách neuspeli, no máme tu znova poslanca Kuffu. Trendom v ankete je síce úbytok vulgarizmov, no homofóbne výroky akoby sa presunuli spolu extrémistami do stredného prúdu. O pár dni si pripomíname desiate výročie prvého Pride na Slovensku a za túto dekádu sa Slovensko zmenilo a posunulo. Jeden z nominovaných, poslanec Mazurek sa napríklad snaží útočiť na transrodové osoby, čo je výrazom jeho bezradnosti voči postupnej akceptácii LGBT menšiny,“ uviedol Weisenbacher.

Víťaz anti-ceny ako trofej dostáva štylizovaný piktogram, zdeformovaná tvár, ktorá v sebe ukrýva aj nápis 4 percentá. Teda tradične chápaný podiel neheterosexuálnych ôsob v populácii.