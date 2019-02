Zverejnili presný termín aj krajinu, v ktorej bude summit Donalda Trumpa a Kim Čong-una

WASHINGTON 6. februára (WebNoviny.sk) – Druhý summit prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa a severokórejského lídra Kim Čong-una sa bude konať 27. a 28. februára vo Vietname.

Šéf Bieleho domu dodal, že dvojica sa počas minuloročného stretnutia dohodla na denuklearizácii Kórejského polostrova, no zatiaľ nemajú presný plán, ako to docieliť.

„Naši rukojemníci sa vrátili domov, jadrové testy už nepokračujú a viac ako 15 mesiacov nevypustili žiadnu raketu. Ak by ma nezvolili za prezidenta USA, podľa mňa by sme v tomto čase už boli vo vojne so Severnou Kóreou. Máme pred sebou ešte veľa práce, no mám dobrý vzťah s Kim Čong-unom,“ uviedol Trump. Mesto, v ktorom sa bude konať druhý samit, zatiaľ nie je známe.