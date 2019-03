Zvolenu sa podarilo vyrovnať semifinálovú sériu, po bezgólovej prvej tretine vyhral nad Nitrou

NITRA 30. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti HKM Zvolen zvíťazili nad hráčmi HK Nitra 2:1 v sobotňajšom štvrtom stretnutí semifinále play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy 2018/2019.

Zvolenčania vďaka triumfu pod Zoborom vyrovnali stav série na 2:2. Séria sa vracia do Zvolena, nasledujúci piaty zápas sa odohrá v pondelok 1. apríla.

V prvej tretine sa hral aktívny hokej, nepadol však žiadny gól. Skóre stretnutia otvorili hosťujúci „rytieri“, v 23. min skóroval v presilovej hre Milan Kytnár. Domáci Nitrania vyrovnali o tri a pol minúty neskôr, presadil sa Samuel Buček po individuálnej akcii.

Pre mladého krídelníka to bol už 37. gól v sezóne. Zvolen sa opäť ujal vedenia v presilovke, v 56. min potrestal vylúčenie Branislava Mezeia za napadnutie Peter Hraško. Ďalší gól už v meraní síl nepadol, Nitra nedokázala vyrovnať ani pri záverečnej hre bez brankára.

Tipsport liga 2018/2019

semifinále play-off – štvrtý zápas

HK Nitra – HKM Zvolen 1:2 (0:0, 1:1, 0:1) /stav série: 2:2/

Góly: 27. Buček (B. Rapáč, M. Versteeg) – 23. Kytnár (Drgoň, Michal Chovan), 56. Hraško (Michal Chovan)

Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, rozhodovali Stano, Štefik – Výleta, M. Orolin, 3600 divákov

Zostavy:

Nitra: Hanuljak – McCormack, Mezei, Korím, Miroslav Pupák, M. Versteeg, Rais, A. Sloboda – Lantoši, M. Slovák, Blackwater – Kerbashian, Šiška, Scheidl – B. Rapáč, Bortňák, Buček – Hrušík, Čaládi, Pätoprstý – Fominych

Zvolen: Skapski – Fraser, Pöyhönen, Ulrych, Vandane, Hraško, D. Růžička, Pufahl, Drgoň – Handlovský, Kytnár, Vandas – Obdržálek, Michal Chovan, Zuzin – Kelemen, S. Petráš, Mitchell – Andrisík, Holovič, Šišovský

Hlasy

zdroj: RTVS

Antonín Stavjaňa (tréner Nitry): „Dali sme jeden gól, súper dal dva, nad tým sa nedá nič vymyslieť. Kto dá viac gólov, vyhrá. Myslím si, že sme nemohli z hráčov vyžmýkať viac. Mali sme tam nejaké sľubné šance, ale nepremenili sme ich, nevyšli nám ani presilovky. Séria je vyrovnaná, dôležité bude mať zdravých hráčov a udržať si pevné nervy. Všetko je o góloch.“

Andrej Podkonický (tréner Zvolena): „Podali sme veľmi dobrý výkon, najmä v prvej tretine. Vytvorili sme si tlak, škoda, že sme nestrelili gól. Nitra ukázala svoju silu, bol to vynikajúci zápas so všetkým, som rád, že sme ho zvládli. Včera sme boli slabí na puku, odhadzovali sme ho. Dnes sme hrali viac s pukom na hokejkách a tým sme dostávali súpera pod tlak. Bolo to pre nás veľmi dôležité stretnutie, diváci videli vynikajúci hokej z oboch strán.“