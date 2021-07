Zvykli ste si na život bez pravidelného milovania? Ak vám sex nechýba, začnite to riešiť

Stres, nedostatok času, prepracovanosť či mnoho iných aktivít, to všetko sú faktory, ktoré sú do veľkej miery zodpovedné za to, že muži prestávajú mať záujem o sex.

Medzi faktory, ktoré majú tiež odrádzajúci účinok, patria aj poruchy súvisiace s erekciou či ejakuláciou. Ide najmä o príliš krátku dobu erekcie, zhoršenie kvality stoporenia, nízke libido a tiež o problémy s príliš rýchlym dosiahnutím orgazmu. Ak ste vďaka takýmto ťažkostiam rezignovali na sex a nechýba vám, začnite to riešiť.

Zvoľnite a lepšie si plánujte čas

Základnou zmenou, ktorú musíte spraviť, aby ste znova dostali chuť na sex, je zvoľniť. Netýka sa to iba práci, ale aj rôznych voľnočasových činností. Možno si to neuvedomujete, ale všetky takéto aktivity vám berú priveľa času, energie a môžu spôsobovať aj stres.

Riešením je mať viac odpočinku a chvíľ „ničnerobenia“. Áno, to sú presne tie momenty, kedy oddychujete a „dobíjate baterky“. Počas nich znížite aj svoj časový stres a v kombinácii s lepším plánovaním dňa si ušetríte veľa nervozity.

Zlepšite životosprávu

Radi si doprajete nezdravé jedlo, zvyknete večer príliš často navštevovať chladničku alebo sa stravujete nepravidelne? V tom prípade ste na najlepšej ceste nielen k problémom s trávením či krvným tlakom, ale aj k problémom s potenciou a libidom.

To isté platí aj vtedy, ak si príliš často a radi doprajete viac alkoholu, prípadne, ak nebodaj aj fajčíte. Všetky tieto faktory majú za následok problémy s erekciou a jej veľmi rýchlym ochabnutím počas milovania. Snažte sa ich čo najviac obmedziť.

Dobre a dlho sa vyspite

Podceňovaným faktorom, ktorý tiež vplýva na erekciu, libido a aj problém s predčasnou ejakuláciou, je nedostatok spánku. Či už ponocujete, skoro vstávate alebo máte plytký spánok a často sa budíte, výsledkom je zníženie vitality a výkonnosti a to aj v sexuálnej oblasti.

Aby ste boli v optimálnej forme, musíte mať pravidelný spánok a to podobu aspoň 7 až 8 hodín. Snažte sa ísť spať a vstávať približne vždy v rovnaký čas a vyhýbajte sa ponocovaniu až do rána. Takto zameškaný spánok už nikdy nedobehnete.

Spravte si romantický večer

Ak trvá váš problém so sexuálnou abstinenciou dlhšiu dobu, musíte sa snažiť o navodenie optimálnej atmosféry. Spravte si napríklad romantický večer, ktorý začne jedlom vo dvojici pri sviečkach a skončí pri poháriku vína pred krbom či vo vírivke.

Nikam sa neponáhľajte, vypustite všetky starosti z hlavy a sústreďte sa iba a len na seba a svojho partnera. Pomôcť môže aj zvodné oblečenie a spoločná sprcha alebo kúpeľ. Takáto predohra zaručene nabudí libido každého muža.

Skúste afrodiziaka každého druhu

Ak by nepomohla romantika, treba na to ísť o niečo viac živočíšne a to s tým najlepším, čo nám ponúka príroda. Reč je o afrodiziakach, ktoré môžu mať rôznu podobu. Ak ide o jedlo, stavte na istotu s ustricami, čokoládou a chilli korením.

Ako afrodiziaka sú využiteľné aj erotické hračky na rozdráždenie partnerky aj seba, napríklad môže ísť o vibrátor, vibračné vajíčko či známy masturbátor Fleshlight. Nezabudnite ani na vizuálnu stimuláciu, erotická spodná bielizeň je najlepšia voľba.

Cvičte… so svojim penisom

Áno, pravidelný pohyb je dôležitý, no v tomto prípade máme na mysli úplne iné cvičenie, konkrétne Kegelove cviky. Ide o techniku, ktorá bola pôvodne určená pre ženy, no má využitie aj pre sexuálne zdravie mužov.

Cvičenie je vhodné v prípade problémoch s erekciou a ejakuláciou, najmä vtedy, ak je erekcia príliš krátka a ejakulácia príliš rýchla. Cvik spočíva v striedavom stiahnutí a uvoľnení svalstva panvového dna v 10 sekundových intervaloch a to aspoň 3 krát denne.

Zmiernite sexuálne napätie a stres

Posledným dôležitým faktorom je sexuálne napätie, ktoré sa podpíše pod problémy s príliš rýchlym vyvrcholením u muža. Ide o problém, ktorý môže výrazne spôsobiť averziu na milovanie, no našťastie, aj táto situácia má riešenie.

Tým je špecializovaný prípravok eJoy® LONG na oddialenie ejakulácie. Ide o tabletky bez predpisu, ktoré obsahujú látky prírodného charakteru pomáhajúce predĺžiť stoporenie a oddialiť u muža orgazmus.

Pôsobia na kvalitu erekcie ako aj zmiernenie sexuálneho stresu a to bez akýchkoľvek rizík či nežiaducich účinkov. Skúste ich a uvidíte, že chuť na milovanie sa vám veľmi rýchlo vráti!

