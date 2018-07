Adam Nemec preferuje pôsobenie v zahraničí, záujem má poľský Korony Kielce

KIELCE 31. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec sa ocitol v hľadáčiku účastníka najvyššej poľskej futbalovej súťaže Korony Kielce. Referuje o tom web radio.kielce.pl.

Tridsaťdvaročný rodák z Banskej Bystrice doteraz hrával za rumunský klub Dinamo Bukurešť, od 1. júla je voľný hráč. V ostatných dňoch sa jeho meno spomínalo v súvislosti s cyperským FC Pafos aj slovenským šampiónom FC Spartak Trnava.

Generálny manažér druhého menovaného klubu Pavel Hoftych však v pondelok poprel, že by v „malom Ríme“ pracovali na príchode vysokého zakončovateľa. „Typologicky by to bol do nášho herného systému zaujímavý hráč, v kontakte však nie sme. Máme informácie od jeho agentov, že preferuje zahraničie,“ povedal Hoftych pre Trnavský hlas.