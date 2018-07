Spartak Trnava sa v prípade postupu v Lige majstrov posilní, ale Adam Nemec to nebude

TRNAVA 30. júla (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Adam Nemec sa nestane hráčom fortunaligového šampióna FC Spartak Trnava.

Rumunský web fanatik.ro v nedeľu referoval, že 32-ročný doterajší hráč Dinama Bukurešť spojí svoju najbližšiu futbalovú budúcnosť s „andelmi“, generálny manažér Spartaka Pavel Hoftych však tieto správy dementoval.

„Typologicky by to bol do nášho herného systému zaujímavý hráč, v kontakte však nie sme. Máme informácie od jeho agentov, že preferuje zahraničie,“ povedal Hoftych pre Trnavský hlas. Podľa spomenutého zdroja v prípade postupu do 3. predkola Ligy majstrov 2018/2019 cez poľskú Legiu Varšava dôjde k posilneniu trnavského tímu.