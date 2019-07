Ajax Amsterdam nemá garantovanú miestenku v skupinovej fáze Ligy majstrov, musí hrať predkolá

Holandský futbalový šampión Ajax Amsterdam spôsobil v uplynulej sezóne 2018/2019 jedno z najväčších prekvapení na európskej pohárovej scéne.

V prestížnej Lige majstrov prenikol až do semifinále, kde bol v odvete proti anglickému Tottenhamu Hotspur sekundy od postupu do madridského finále.

Mal by mať garantovanú miestenku

V aktuálnej edícii 2019/2020 zatiaľ nemá v rukách miestenku v skupinovej časti kontinentálneho pohára číslo jeden.

Ak sa v nej chce predstaviť, bude musieť zvládnuť augustové 3. predkolo aj následné play-off, čo sa nepáči legende holandského futbalu a riaditeľovi Ajaxu Edwinovi van der Sarovi.

Štyridsaťosemročný niekdajší brankár sa domnieva, že amsterdamský klub by mal mať garantovanú miestenku v skupinovej fáze vzhľadom na to, že prenikol medzi kvarteto najlepších európskych tímov a vo vyraďovacej fáze si poradil aj s Realom Madrid a Juventusom Turín.

„Zopakovanie tohto úspechu bude veľmi ťažké. Je však trochu nespravodlivé, že napriek postupu do semifinále Ligy majstrov a víťazstvu v holandskej lige aj pohári nefigurujeme priamo v základnej skupine, ale sú tam mužstvá, ktoré obsadili 4. miesto v niektorej z popredných európskych líg,“ poznamenal Van der Sar pre holandské médiá.

Štyri tímy majú istú účasť

Ako je známe, v hlavnej časti LM majú istú účasť štyri najlepšie tímy z anglickej, španielskej, nemeckej a talianskej ligy.

„V prípade špičkových klubov z tzv. stredných líg ako napríklad Celtic Glasgow, FC Kodaň alebo Ajax Amsterdam by nemalo záležať na renkingu krajín. Tieto mužstvá by mali byť odmenené za vlastné výsledky v pohárovej Európe,“ myslí si dlhoročný reprezentant „oranjes“ (1995-2008).

Podobnú úvahu prednedávnom prezentoval aj prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin.

„Chceli by sme chrániť také tímy ako Ajax Amsterdam, AS Monako či Leicester City z minulých sezón. Holanďania hrali v semifinále LM a teraz budú musieť predávať aj tých najdôležitejších hráčov, pretože nemajú istú miestenku v LM. Musíme sa nad týmto projektom zamyslieť, aby sme nechránili príliš veľa klubov a nevytvárali príliš uzavreté súťaže. Niektoré kluby by si to určite zaslúžili,“ povedal slovinský funkcionár v rozhovore pre denník The Times.