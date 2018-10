Ak má maloobchod prežiť, potrebuje zmenu. Britské Tesco žiada daň pre internetový predaj

BRATISLAVA 10. október (WebNoviny.sk) – Kamenné predajne čelia nástupu veľkých gigantov v internetovom predaji, akým je napríklad Amazon, preto by mal britský minister financií Philip Hammond zaviesť daň 2 % na väčšinu predaja cez internet, hovorí generálny riaditeľ obchodného reťazca Tesco Dave Lewis. Maloobchodný sektor podľa neho čelí „smrtiacemu kokteilu tlakov,“ informuje denník The Guardian.

Spoločnosti začínajú krachovať

Šéf najväčšieho maloobchodného reťazca vo Veľkej Británii dokonca považuje „zlyhanie adekvátneho zdanenia digitálnych firiem za problém celého odvetvia,“ tvrdí britský denník.

Podľa Lewisa dosiahla daňová záťaž takej úrovne, že spoločnosti začínajú krachovať. Zároveň sa v rozhovore pre Daily Mail pýta britskej vlády, či riešila otázku ďalšieho vývoja, keď maloobchodný sektor začne ubúdať a nezamestnanosť tým spôsobená zase stúpať.

„Ak má tradičný maloobchod prežiť, je potrebná zmena v daňovom systéme,“ tvrdí Lewis a podotýka, že daň na tovar z internetu by priniesla do štátnej poklade minimálne 1,25 miliardy libier. Tento krok by podľa neho viedol k zníženiu sadzieb pre kamenné obchody.

Dane pre Facebook a Google

Kamenné predajne, resp. maloobchod, platia vo Veľkej Británii špeciálne sadzby, ktoré významným spôsobom prispievajú do štátneho rozpočtu a ročne ide o sumu približne 30 miliárd libier. Špeciálne sadzby sú však naviazané na hodnotu majetku firmy, týmto spôsobom sú znevýhodňované najmä kamenné obchody s viacerými prevádzkami, tak zaplatia omnoho viac než internetové obchody.

„Globálni internetoví giganti musia férovým spôsobom prispievať na financovanie verejných služieb,“ vyhlásil britský minister financií Philip Hammond a hovorí predovšetkým aj o medzinárodnej dohode.

O zdanení veľkých internetových spoločností akými sú napríklad Facebook alebo Google sa už podľa Reuters uvažovalo a opatrenie malo byť platné dovtedy, pokiaľ sa medzinárodné daňové pravidlá neprispôsobia digitálnym firmám.