Ak poslanci SNS zahlasujú za pád Richtera, môže to mať podľa Pellegriniho fatálne následky

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – Ak by poslanci koaličnej strany SNS zahlasovali za odvolanie ministra práce Jána Richtera (Smer-SD), bol by to veľmi negatívny signál, zdôraznil v stredu pre médiá pred rokovaním vlády podpredseda vlády a Smeru-SD Peter Pellegrini. Myslí si, že by to asi veľmi vážne ohrozilo ďalšie možné fungovanie koalície.

„V koaličnej dohode je zakotvené, že by nemali prechádzať v parlamente hlasovania, kde by sa jedna z koaličných strán spojila s opozíciou a už vôbec nie pri takejto vážnej téme, ako je odvolanie člena vlády. Ja si myslím, že to by mohlo mať fatálne následky,“ vyhlásil Pellegrini.

SNS údajne trvá na odchode Richtera

Reagoval tak na piatkovú informácie, že SNS trvá na odstúpení ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera. Líder národniarov Andrej Danko to podľa informácií agentúry SITA prezentoval aj na Koaličnej rade. Ak Richter neodstúpi alebo ho premiér Robert Fico neodvolá, národniari sú pripravení podporiť opozičný návrh na jeho odvolanie.

Na otázku, či sa už skončila koaličná kríza, vicepremiér uviedol, „že už by sa mohla, pretože si myslím, že každý máme dosť práce pred sebou a treba ďalej plniť programové vyhlásenie. Máme mnohé myšlienky, idei čo treba urobiť a táto atmosféra vôbec neprispieva tomu, aby človek mal chuť nejakým spôsobom sa pozerať dopredu.“ Pellegrini preto pevne verí, že lídri smerujú k tomu, aby sa postupne situácia upokojila a aby si každý mohol robiť svoju robotu.

Maďarič kríze nerozumie

Minister kultúry a podpredseda Smeru Marek Maďarič na margo aktuálnej politickej situácie uviedol, že tej kríze nerozumie, tak nevie, či ešte trvá. Zdôraznil, že verejne nepočul povedať podmienku SNS o odchode z ministerského postu Jána Richtera.

To sú také dohady, myslí si Maďarič a dodal, že pre Smer-SD určite nie je dôvod, aby Richer odišiel zo svojho postu. „Vo všeobecnosti platí, ak by ktorákoľvek koaličná strana zahlasovala za pád člena vlády, tak je to koniec koalície,“ zdôraznil.

Podpredsedovia Smeru potvrdili, že v komisii koaličných strán, ktorá má pripraviť dodatok ku Koaličnej zmluve je za ich stranu vedúci Úradu vlády SR Igor Federič. Za Most-Híd to je Ábel Ravasz.