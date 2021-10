Almási je jediným nováčikom v reprezentácii SR. Pozvánka do tímu mu na chvíľu vyrazila dych

Pred októbrovými súbojmi slovenskej futbalovej reprezentácie v kvalifikácii o postup na MS 2022 – v Kazani proti Rusku a v Osijeku proti Chorvátsku – je jediným nováčikom útočník Ladislav Almási.

Dvadsaťdvaročný bratislavský rodák aktuálne na klubovej úrovni pôsobí v Baníku Ostrava, predtým hral v Čečensku v Groznom. Na Slovensku zbieral skúsenosti v najvyššej súťaži v Ružomberku a Dunajskej Strede.

„Každý tréning pre mňa bude niečo nové, idem si to užiť a zabojovať o miesto. Som rád, že som tu a pokúsim sa odvďačiť za dôveru,“ vyhlásil mladý zakončovateľ podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Za pozvánku do tímu je veľmi vďačný

Pozvánka do národného tímu Almásiho potešila. „Pracujem veľmi tvrdo v klube, aby som si pozvánku zaslúžil. Prišlo to teraz a som za to veľmi vďačný. Chvíľu som ani nedýchal, keď som sa to dozvedel. Musím sa odvďačiť trénerovi výkonmi,“ pokračoval.

V Ostrave sa mu v úvode sezóny 2021/2022 darí, no snažil sa nepremýšľať nad tým, či mu to prinesie pozvánku do reprezentácie.

„Nepripúšťal som si to. Povedal som si, že keď to príde, tak to príde. Stále na to mám čas. A keďže som to nečakal, ešte viac ma to prekvapilo,“ prezradil.

S niektorými hráčmi sa Almási už pozná

V kabíne národného tímu našiel aj niekoľko známych tvárí. „Poznám pár hráčov, tých mladších – Davida Strelca, Roba Boženíka, ale myslím si, že za pár dní sa s chalanmi spoznáme a bude to ľahšie,“ poznamenal Almási na zraze reprezentácie.

V boji o budúcoročný svetový šampionát absolvujú Slováci mimoriadne náročné súboje v Rusku a Chorvátsku. Aby si uchovali reálnu šancu stále bojovať o MS, musia v októbri získať čo najviac bodov, ideálne šesť.

Duel Rusko – Slovensko sa uskutoční v Kazani v piatok 8. októbra od 20.45 h SELČ, zápas Chorvátsko – Slovensko v Osijeku je na programe presne o tri dni neskôr. Slovenskí futbalisti v doterajších šiestich stretnutiach bojov o MS 2022 nazbierali deväť bodov a sú tretí, Rusi aj Chorváti majú na svojom konte po 13 bodov.