Ambulantné pohotovosti v Bratislavskom kraji fungujú počas Silvestra aj Nového roka

BRATISLAVA 31. december (WebNoviny.sk) – Pohotovosti v Bratislavskom kraji budú fungovať aj počas Silvestra a Nového roka. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja Lucia Forman, v pondelok budú fungovať ako v pracovný deň, na Nový rok budú fungovať vo víkendovom režime. V pracovný deň majú pohotovosti ordinačné hodiny od 16:00 do 22:00, cez víkendy a počas sviatkov od 7:00 do 22:00.

Ošetrenie pre dospelých

Pre deti z okresu Malacky, Senec a z celej Bratislavy nájdu rodičia pomoc v Národnom ústave detských chorôb Bratislava – Kramáre na Limbovej 1 a pre okres Pezinok bude ambulantná pohotovostná služba fungovať na adrese Bratislavská 85 v Pezinku.

Ambulantná pohotovostná služba pre dospelých bude k dispozícii v Bratislave na Šancovej 110 v Železničnej nemocnici a na Poliklinike na Strečnianskej 13 v Petržalke.

V Malackách ľudí ošetria v nemocnici na Duklianskych hrdinov 34 a pre okres Pezinok je pohotovosť k dispozícii v Pezinku na Bratislavskej 85.

Nepríjemnosti zo zubami

V prípade nepríjemností so zubami je pre celý kraj k dispozícii pohotovostná služba v Bratislave na Drieňovej 38, v pracovný deň od 17:30 do 24:00 a cez víkend od 11:00 do 23:00.

Zoznam verejných lekární, ktoré budú mať pohotovosť počas týchto dvoch dní v jednotlivých okresoch sú na tejto internetovej adrese.