Amerika prehovorila a demokracia vyhrala, teraz je čas vyliečiť hlboké rany, s reakciami na triumf Bidena sa roztrhlo vrece

Demokrat Joe Biden porazil republikána Donalda Trumpa a zvíťazil v prezidentských voľbách v USA. Niekdajší viceprezident vyhral v štátoch Pensylvánia a Nevada, vďaka čomu získal viac ako 270 voliteľov, ktoré potrebuje na to, aby sa stal 46. prezidentom USA. Podľa dát agentúry AP ich v Zbore voliteľov dovedna dosiahol 290.

Po tom, ako americké médiá oznámili, že Biden prekročil hranicu 270 voliteľov, zaplavili sociálnu a mikroblogovaciu sieť Twitter reakcie osobností z celého sveta.

Clintonová a Pelosiová

Bývalá ministerka zahraničných vecí a neúspešná prezidentská kandidátka z roku 2016 Hillary Clintonová označila výsledok volieb za odmietnutie prezidenta Trumpa a „novú stránku pre Ameriku“. „Voliči prehovorili a vybrali si Joea Bidena a Kamalu Harrisovú za nášho ďalšieho prezidenta a viceprezidentku,“ napísala Clintonová.

Predsedníčka Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Nancy Pelosiová vo vyhlásení uviedla, že dnešok znamená úsvit nového dňa nádeje pre Ameriku.

„Rekordných 75 miliónov Američanov odovzdalo svoje hlasy, aby zvolilo Joea Bidena za prezidenta Spojených štátov Amerických – je to historické víťazstvo, ktoré dalo demokratom mandát konať,“ vyjadrila sa. Na Twitteri tiež napísala, že je čas sa zotaviť a znovu spojiť.

Blahoželania predchodcov

K víťazstvu Joeovi Bidenovi zablahoželali aj jeho predchodcovia.

Jimmy Carter, 39. prezident USA, v stanovisku uviedol, že sú s manželkou Rosalynn „pyšní“ na dobre vedenú kampaň Bidena a Harrisovej a na to, že vidia „pozitívnu zmenu, ktorú prinesú nášmu národu“.

„Amerika prehovorila a demokracia vyhrala,“ napísal na Twitteri 42. prezident Bill Clinton, ktorý tiež predpovedal, že Biden s Harrisovou budú „slúžiť nám všetkým a všetkých nás spoja“.

Barack Obama, ktorého bol Biden viceprezidentom, vyhlásil, že „nemôže byť pyšnejší“ na to, že im obom môže zagratulovať k víťazstvu. Joe Biden má podľa jeho slov, „čo je treba na to, aby bol prezidentom, a už sa týmto spôsobom správa“, pretože do Bieleho domu príde čeliac „sérii mimoriadnych výzev, ktorým žiadny prichádzajúci prezident ešte nečelil“.

Najhlasnejší kritik Trumpa

Víťazom tohtoročných prezidentských volieb zagratuloval aj republikánsky senátor a prezidentský kandidát z roku 2012 Mitt Romney, ktorý sa vyjadril, že s manželkou poznajú Bidena a Harrisovú ako „ľudí dobrej vôle a obdivuhodného charakteru“.

„Modlíme sa, aby im Boh požehnal v nasledujúcich dňoch a rokoch,“ napísal na Twitteri. Senátor Utahu je najhlasnejším kritikom Donalda Trumpa v Republikánskej strane, poznamenáva agentúra AP.

Florida a Kanada

Ku gratulantom sa pripojil aj bývalý floridský guvernér Jeb Bush, ktorý bol Trumpovým protikandidátom v republikánskej strane do volieb v roku 2016. Na Twitteri napísal, že sa po väčšinu svojho dospelého života modlil za prezidenta a bude sa modliť aj za Bidena a jeho úspech. „Teraz je čas vyliečiť hlboké rany. Mnohí sa na teba spoliehajú, že ich povedieš,“ doplnil.

Bidenovi a Harrisovej zagratuloval aj kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý pripomenul, že krajiny sú blízki priatelia, partneri a spojenci. „Je medzi nami vzťah, ktorý je na svetovej scéne jedinečný. Naozaj sa teším na spoluprácu a na to, že na tom s vami dvomi budem stavať,“ napísal na Twitteri.

Gratulácie z Európy

Britský premiér Boris Johnson v blahoželaní pripomenul, že Spojené štáty sú ich „najdôležitejším spojencom“ a teší sa na blízku spoluprácu na ich spoločných prioritách.

„Američania si zvolili ich prezidenta. Gratulujem Joe Biden a Kamala Harrisová. Musíme ešte veľa urobiť, aby sme prekonali dnešné výzvy. Spolupracujme!“ napísal na Twitteri francúzsky prezident Emmanuel Macron.

Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas skonštatoval, že je dobré, že „konečne máme nejaké jasné čísla. Tešíme sa na spoluprácu s ďalšou americkou vládou. Chceme investovať do našej spolupráce pre nový transatlantický začiatok, novú dohodu“.

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz sa podľa vlastných slov teší na budúcu spoluprácu. „Európa a Spojené štáty zdieľajú systém hodnôt – hodnôt, za ktorými spoločne stojíme,“ uviedol.

Európska komisia aj rada

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová tiež na Twitteri vyjadrila srdečnú gratuláciu Bidenovi a Harrisovej, pričom uviedla, že „EÚ a USA sú priatelia a spojenci, naši občania zdieľajú najhlbšie väzby“. „Teším sa na spoluprácu s novozvoleným prezidentom Bidenom,“ doplnila.

Predseda Európskej rady Charles Michel vo svojej gratulácii poznamenal, že Európska únia je pripravená zapojiť sa do silného transatlantického partnerstva. „COVID-19, multilateralizmus, klimatická zmena a medzinárodný obchod sú niektoré z problémov, ktoré by Európa chcela spoločne riešiť,“ napísal.

Škótsko, Londýn a New York

Škótska prvá ministerka Nicola Sturgeonová zablahoželala Bidenovi a špeciálne Harrisovej, ktorá bude prvá žena, prvá Afroameričanka a prvá osoba juhoázijského pôvodu, ktorú zvolili do funkcie viceprezidentky USA. „Toto je veľký a špeciálny moment,“ skonštatovala Sturgeonová.

Londýnsky starosta Sadiq Khan gratuloval na sociálnej sieti Facebook. „Gratulujem vám k zaslúženému víťazstvu,“ napísal a doplnil, že Londýn sa teší na spoluprácu. „Je čas vrátiť sa k stavaniu mostov, nie múrov,“ dodal.

Gratuláciu pripojil aj newyorský guvernér Andrew Cuomo, ktorý sa s Trumpom dostal do mnohých sporov. „Toto je historický deň. Po temnote, rozdeľovaní a nenávisti uplynulých štyroch rokov Amerika prehovorila,“ uviedol vo vyhlásení s tým, že „dnes ideme vpred v nádeji a pokroku“.