Anderson v päťsetovom maratóne trvajúcom vyše šesť hodín zdolal Isnera a je vo finále Wimbledonu

LONDÝN 13. júla (WebNoviny.sk) – Juhoafrický tenista Kevin Anderson postúpil prvýkrát v kariére do finále dvojhry mužov na treťom grandslamovom turnaji tenisovej sezóny Wimbledone v Londýne (2. – 15. júla, celková dotácia 34 miliónov libier, tráva).

Štvrtý najdlhší zápas

V piatkovom semifinálovom súboji zdolal v dlhočiznom maratóne nasadenú deviatku Američana Johna Isnera za 6:35 h 7:6 (6), 6:7, (5), 6:7 (9), 6:4, 26:24: Bolo to „najvyššie“, ale aj najdlhšie semifinále v histórii Wimbledonu. Víťaz Anderson meria 203 cm a zdolaný Isner 208 cm. Celkovo to bol štvrtý najdlhší zápas všetkých tenisových čias.

Anderson zahral neuveriteľných 118 víťazných úderov popri iba 24 nevynútených chybách, jeho súper mal počty v štatistike pravdy 129:59. Anderson si pomohol 49 esami, ale aj 84-percentnou úspešnosťou v prípade, že zahral prvé podanie do kurtu. Isner mal pomer es a dvojchýb 53:6.

Päťsetový maratón, ktorý trval vyše šesť a pol hodiny, oživil spomienky na 1. kolo Wimbledonu 2010, keď bol v hlavnej úlohe rovnako John Isner. Americký dlháň zvíťazil nad Francúzom Nicolasom Mahutom 6:4, 3:6, 6:7 (7), 7:6 (3), 70:68. Najdlhší zápas tenisovej histórie vtedy hrali tri dni a celkovo 11:05 h.

Okrúhle víťazstvo na profesionálnom okruhu

Anderson si pripíše do rebríčka 1200 bodov a získa prémiu vo výške 1 125 000 libier pred zdanením, zdolanému semifinalistovi pribudne do renkingu 720 bodov a odmena 562 000 libier. Pre Andersona to bolo 300. víťazstvo na profesionálnom okruhu. Juhoafričan, ktorý predtým vo štvrťfinále vyradil obhajcu titulu a osemnásobného šampióna Rogera Federera, sa vo finále stretne s víťazom súboja medzi Španielom Rafaelom Nadalom a Srbom Novakom Djokovičom.

„Bol to neuveriteľne ťažký zápas, ani neviem poriadne vyjadriť svoje pocity. Cítim, že som vyžmýkaný do maxima. Veľká gratulácia Johnovi Isnerovi k skvelému turnaju. Verím, že o rok sa vráti silnejší a dosiahne ešte väčší úspech. Som poctený tým, že si zahrám finále na tejto úžasnej tenisovej scéne. Wimbledon je jedinečný turnaj a toto je jeden z najväčších výsledkov, aké som dosiahol v celej kariére. Verím, že sa dokážem dať dokopy pred finále,“ uviedol Kevin Anderson v interview pre TV Wimbledon.

Stav vyrovnaný

Úvodné dejstvo malo vyrovnaný priebeh. Anderson čelil v tretej hre trom brejkbalom, dokázal ich však odvrátiť. V desiatej hre mal Juhoafričan setbal pri súperovom podaní, ktorý nedokázal premeniť a prvý set dospel až do tajbrejku. V ňom mal najskôr setbal Isner, no nevyužil ho.

Anderson však svoj druhý už áno a ujal sa vedenia 1:0 na sety. V deviatej hre druhého dejstva mal Anderson k dispozícii brejkbal, ale rovnako ako v prvom sete túto výhodu nezužitkoval a rozhodnúť musel znova tajbrejk. V ňom zvíťazil Isner v pomere 7:5 a vyrovnal stav setov na 1:1.

Po prestávke vo vedení

Tretia kapitola duelu priniesla vôbec prvý brejk, ktorý získal vo ôsmej hre juhoafrický tenista a dostal sa do vedenia 5:3. Pri vlastnom servise však neuspel, Isner doviedol set opäť do tajbrejku a v napínavej koncovke mal pevnejšie nervy, keďže triumfoval 11:9. Štvrtý set ponúkol dokonca tri prelomené podania. Rozhodujúci bol deviaty gem, v ktorom Anderson získal výhodu brejku a po premenení štvrtého setbalu vyrovnal skóre na 2:2.

Záverečné piate dejstvo ponúklo skvelé predstavenie oboch hráčov na servise. Úvodný brejkbal videli diváci až v pätnástom geme, keď Isner poskytol súperovi jednu príležitosť.

Anderson však odmietol možnosť na to, aby sa priblížil finálovým bránam. Neskôr sa Juhoafričan trikrát dostal pri podaní Američana na 30:0 a v jedenástom geme opäť aj k brejkbalu, ale nevyužil ho. Isner efektným obhodením získal 11. gem vo svoj prospech.

Andersonov heroický výkon

V osemnástom geme mal Anderson ďalšie dva bejkbaly, ale stav 40:15 mu pri podaní Isnera nestačil. Až v 49. geme piateho setu Anderson heroickým výkonom získal brejk na 25:24, keď jeden z úderov odohral po tom, čo spadol na trávu a dokonca ľavou rukou.

Potom pri svojom servise už zápas dopodával do úspešného konca. Mečbal premenil za obrovských ovácií publika, ktoré však patrili aj jeho súperovi.

Tridsaťdvaročný Anderson (8. v rebríčku ATP) a o rok starší Isner (10.) odohrali dvanásty vzájomný zápas. Anderson si pripísal štvrté víťazstvo. Na tráve sa predtým stretli iba raz, v roku 2008 triumfoval na turnaji v Queen´s Clube Američan (7:6 (5), 6:4). Na grandslame sa proti sebe postavili prvýkrát.

Kariérne maximum

Finalista US Open 2017 Anderson sa predstavil tento rok desiatykrát v hlavnej súťaži Wimbledonu. Jeho doterajším kariérnym maximom na londýnskej tráve je 4. kolo (2014, 2015, 2017). Postupom do finále vyrovnal svoje doterajšie grandslamové maximum. Vlani neuspel vo finále US Open proti Rafaelovi Nadalovi, ktorému podľahol 3:6, 3:6, 4:6. Anderson je druhým Juhoafričanom vo finále Wimbledonu po Brianovi Nortonovi z roku 1921.

Pre víťaza tohtoročného Miami Open Isnera išlo rovnako o desiatu účasť v hlavnej súťaži Wimbledonu. V predchádzajúcich ročníkoch sa nedostal ďalej ako do 3. kola (2014, 2015, 2016). Zároveň tento rok prekonal na londýnskej tráve aj svoje kariérne maximum na turnajoch veľkej štvorky, ktorým bola doteraz štvrťfinálová účasť na US Open 2011.