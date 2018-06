Babiš rokoval so Zemanom o menách nominantov na ministrov v menšinovej vláde

PRAHA 17. júna (WebNoviny.sk) – Český premiér Andrej Babiš sa v nedeľu stretol v Lánoch s prezidentom Milošom Zemanom.

Politici diskutovali o menách nominantov na budúcich ministrov v menšinovej vláde Babišovho hnutia ANO s Českou stranou sociálnodemokratickou (ČSSD) tolerovanou Komunistickou stranou Čiech a Moravy (KSČM). Problematickým je najmä kandidát na ministra zahraničných vecí Miroslav Poche.

Pocheho navrhla na ministra zahraničných vecí ČSSD a na svojej nominácii trvá. Politika vo funkcii odmieta Zeman, KSČM aj samotný Babiš.

Ten sa pre sobotňajšie vydanie denníka Právo vyjadril, že Pocheho prezidentovi nenavrhne. „Predstavy pána Pocheho o migrácii sú v zásadnom rozpore s mojimi predstavami. Preto nemôžem pána Pocheho navrhnúť,“ napísal neskôr Babiš na sociálnej sieti Facebook a vyzval politika, aby sa svojej nominácie vzdal.

Poche je prekážkou pre KSČM

KSČM v prípade Pocheho na poste šéfa rezortu zahraničia odmieta vysloviť podporu vláde. „Povedali sme pánovi Hamáčkovi (šéfovi ČSSD, pozn. SITA) už predtým, ako bolo spustené referendum. Miroslav Poche je prekážkou pre KSČM,“ vyjadril sa v nedeľu šéf komunistov Vojtěch Filip v Českej televízii.

Jan Hamáček sa reagoval, že o takejto podmienke nepočul a spor okolo Pocheho môže ohroziť koaličnú spoluprácu, aj napriek tomu, že sa vo vnútrostraníckom referende ČSSD vyjadrila za vstup do vlády. „Na žiadnom rokovaní nezaznelo, že by KSČM nepodporila vládu, kým v nej bude Miroslav Poche. Dá sa povedať, že je to závažný problém, ktorý môže koalíciu ohroziť,“ povedal šéf ČSSD.

Približne desiatka demonštrantov

ČSSD by mala mať vo vláde päť kresiel, a to v rezortoch zahraničia, práce a sociálnych vecí, kultúry, vnútra a poľnohospodárstva. Ako informuje portál Novinky.cz, objavujú sa aj informácie, že by ČSSD mohla žiadať o výmenu ministerstva zahraničia za rezort obrany. To však Hamáček poprel.

Premiéra pred stretnutím so Zemanom v Lánoch vítala približne desiatka demonštrantov s červenými trenírkami, ktorí tak protestovali proti smerovaniu Českej republiky pod jeho a Zemanovým vedením.

Babiš sa mal v Lánoch po stretnutí vyjadriť pred novinármi, ale nakoniec odtiaľ odišiel bez slova s tým, že sa vyjadrí až neskôr v Průhoniciah, kde žije. Preto sa pred novinármi vyjadrili zástupcovia združenia Milión chvilek pro demokracii, ktorí Babišovi chceli dať petíciu za slušného premiéra. Tú podpísalo viac ako 250-tisíc ľudí.