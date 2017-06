Basketbalistky pred odchodom do Česka veria, že na majstrovstvách Európy prekvapia

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky sa v utorok stretli v bratislavskej Hant aréne, kde absolvovali jeden z posledných tréningov pred stredajším odchodom do dejiska majstrovstiev Európy v Hradci Králové. Tam odohrajú svoje zápasy tímy zo základnej B-skupiny.

Napätie z družstva Mariana Svobodu opadlo v sobotu, keď ohlásil záverečnú 12-tku hráčok, ktoré pocestujú do Česka. “Dúfam, že keď už sme po poslednom zápase s Maďarskom ohlásili konečnú nomináciu, tak sa situácia v tíme upokojila. Bolo na dievčatách vidieť nervozitu pred konečným výberom. Verím však, že teraz sa už sústredia len na šampionát a podajú tam maximálny výkon,“ vyjadril sa pre novinárov 56-ročný český tréner.

Kolísavé výsledky v príprave

Príprava na medzinárodný vrchol sezóny nebola ideálna. Svoboda bol za hlavného trénera slovenskej basketbalovej reprezentácie zvolený krátko pred začiatkom záverečnej prípravy na šampionát. Pod jeho vedením odohrali Slovenky 8 prípravných zápasov.

Najskôr v Kortrijku podľahli Belgičankám dvakrát 56:59 a 57:66, následne však zvládli domáci dvojzápas v Lučenci proti výberu Grécka (82:69, 81:79). Úspešné boli aj v Trutnove, kde s favorizovanými Češkami vyhrali presvedčivo 73:51. O deň neskôr odohrali s výberom usporiadateľskej krajiny ME stretnutie v Prahe, ktoré sa však hralo za zatvorenými dverami, bez verejnosti aj médii.

Minulý piatok a sobotu podľahli Maďarkám v Székesfehérvári 64:98 a 58:84. “Výsledky boli kolísavé. Odrazilo sa na nich aj to, kto prišiel, kto sa zranil a tak ďalej. Odohrali sme niekoľko stretnutí, ktoré boli kvalitné, no aj niekoľko slabších. Treba však povedať, že to boli priateľské zápasy, na turnaji sa bude hrať úplne inak,“ myslí si Svoboda.

Mladé hráčky môžu prekvapiť

Slovenky odštartujú svoju púť šampionátom v piatok 16. 6. od 15.00 h s Tureckom. V sobotu 17. 6. od 12.30 vyzvú do boja o ďalšie dôležité body výber Bieloruska a na záver skupiny odohrajú v pondelok 19. 6. od 20.30 h stretnutie s Taliankami. Kľúčový bude podľa trénera predovšetkým vstup do turnaja.

“Samozrejme by som chcel vyhrať všetky zápasy, ale buďme aj trochu realisti. Máme tu osem nových hráčok, ktoré ešte na ME neboli a ktorým chýbajú medzinárodné skúsenosti. Myslím si, že sa všetko bude odvíjať od toho prvého zápasu s Tureckom, pretože premiérové duely sú vždy lotériou a môžeme napríklad aj prekvapiť. Verím, že podáme dobrý výkon a že sa od toho odpichneme aj do ďalších stretnutí.“

Rodáka z Brna doplnila podobnou formuláciou slov aj jeho najskúsenejšia zverenka, 37-ročná Zuzana Žirková: “Ešte máme do začiatku šampionátu trochu času takticky sa pripraviť na Turecko, s ktorým môžeme prekvapiť. Možno nás práve tieto súperky trošku podcenia a to môže byť naša silná zbraň.“

Dobre naladená bola pred odchodom do dejiska šampionátu aj druhá skúsená hráčka v Svobodovom výbere, 31-ročná Anna Jurčenková. “Pocity sú dobré. Máme konečne za sebou dlhú prípravu. Ten mesiac bol náročný, no dalo sa to čakať, keďže po sezóne je človek unavený. Pred sebou však teraz máme ďalší cieľ. Majstrovstvá Európy sú veľká vec, takže sa tešíme a dúfame, že sa nám podarí uhrať nejaký dobrý výsledok,“ vyjadrila sa pivotka majstrovských Good Angels Košice.

Slovenské basketbalistky sa na európskom turnaji predstavia jedenástykrát v histórii samostatnej republiky a zároveň piatykrát v rade. Sériu účastí ťahajú od ME v Lotyšsku 2009. Najúspešnejší výsledok dosiahli na šampionáte v Maďarsku 1997, keď obsadili 2. priečku, no cenným výsledkom bol aj bronz z talianskej Perugie 1993, kde štartovalo iba osem družstiev. Zatiaľ naposledy v roku 2015 pod vedením trénera Maroša Kováčika skončili na 9. mieste.

Konečná nominácia slovenskej ženskej basketbalovej reprezentácie:

majstrovstvá Európy v Česku (16. – 25. júna, Praha/Hradec Králové)

Rozohrávačky: Barbora Bálintová, Zuzana Žirková (obe Good Angels Košice), Nikola Dudášová, Angelika Slamová (obe Piešťanské Čajky), Nikola Kováčiková (BKM Junior UKF Nitra)



Krídelníčky: Terézia Páleníková (Piešťanské Čajky)



Pivotky: Anna Jurčenková (Good Angels Košice), Rebeka Mikulášiková, Sabína Oroszová (obe Piešťanské Čajky), Veronika Remenárová (KP Brno/ČR), Marie Růžičková (Umana Reyer Benátky/Tal.), Romana Vyňuchalová (ŠBK Šamorín)