Beblavý a Mihál chcú zmeniť systém zvyšovania minimálnej mzdy, poukazujú na náklady zamestnávateľa

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) – Nezaradení poslanci NR SR Jozef Mihál a Miroslav Beblavý predložili do parlamentu legislatívny návrh na zmenu mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy.

Podstata ich návrhu stojí na troch pilieroch, a to na naviazaní minimálnej mzdy na 50 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve, nezdaniteľnej časti na daňovníka vo výške minimálnej mzdy zníženej o odvody zamestnanca do Sociálnej poisťovne a odpočítateľnej položke pri zdravotných odvodoch vo výške minimálnej mzdy.

Tieto opatrenia by podľa opozičných poslancov zabezpečili výrazné zvýšenie reálnych zárobkov nízkopríjmových pracujúcich, ale ťarchu tohto nárastu by okrem zamestnávateľov niesol na pleciach najmä štát.

Zo mzdy si najviac zoberú poisťovne

“Premiér Fico ohlásil zvýšenie minimálnej mzdy o 45 eur. Zabudol dodať, že čistá minimálna mzda zamestnanca sa zvýši len o 29 eur, náklady zamestnávateľa však stúpnu až o 70 eur,” upozornili v tlačovej správe Mihál s Beblavým.

Zo sumy, o ktorú sa zvýšia mzdové náklady, si podľa nich viac ako polovicu “odhryznú” finančná správa, Sociálna a zdravotná poisťovňa, a to spolu až 58 %.

Poslanec NR SR Jozef Mihál prepočítal, ako sa rôzne spôsoby zvyšovania minimálnej mzdy prejavia v peňaženkách pracujúcich, v štátnej kase a v mzdových nákladoch zamestnávateľov. “Prijatím nášho návrhu by bola v roku 2018 hrubá minimálna mzda 456 eur, čistá minimálna mzda 413 eur a zamestnávatelia by pri minimálnej mzde mali mzdové náklady 571 eur,” uviedol.

Ťarcha na štátny rozpočet

Oproti tomuto roku by čistá minimálna mzda zamestnancov stúpla z 374 eur o 39 eur a mzdové náklady zamestnávateľov by pri minimálnej mzde išli nahor z 561 eur o 10 eur.

“Na porovnanie, prijatím návrhu premiéra Fica by sa v roku 2018 hrubá minimálna mzda síce zvýšila na 480 eur, ale čistá minimálna mzda zamestnancov by bola len 403 eur, pričom mzdové náklady zamestnávateľov by stúpli až na 631 eur,“ vypočítava Mihál.

Podľa neho by zvyšovanie minimálnej mzdy podľa nového modelu prenieslo ťarchu najmä na štátny rozpočet.

“Strana Smer-SD tu každoročne vytĺka politický kapitál na tom, že zvyšuje minimálnu mzdu. My chceme, aby sa zo zvyšovania minimálnej mzdy stal transparentný proces, ktorý bude presne nastavený podľa toho, ako sa darí ekonomike, a nie podľa toho, koľko rokov je do parlamentných volieb,” tvrdí poslanec Miroslav Beblavý.

Richter nebude meniť návrh

Rezort práce a sociálnych vecí navrhuje zvýšiť minimálnu mzdu na Slovensku od začiatku budúceho roka zo súčasných 435 eur na 480 eur. Sociálni partneri sa na takejto výške minimálnej mzdy na budúci rok nedohodli. Informoval o tom v pondelok na brífingu po rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

“Konfederácia odborových zväzov SR trvala na svojom návrhu 492 eur, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR nesúhlasila s navrhovanou výškou, ktorú predkladalo ministerstvo. Republiková únia zamestnávateľov sa v podstate nevyjadrila k tomuto návrhu, Združenie miest a obcí Slovenska zobralo na vedomie predložený návrh,” uviedol minister.

Avizoval, že na septembrové rokovanie sociálnych partnerov predloží návrh, ktorý pôjde následne na rokovanie vlády. “V tejto chvíli nemám dôvod meniť návrh, som pripravený predložiť takýto istý,” dodal minister.