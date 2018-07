Belgičania mali vo svojej hre kompetentnosť a efektivitu, povedal po zápase kouč Brazílie Tite

KAZAŇ 7. júla (WebNoviny.sk) – Žrď Thiaga Silvu za stavu 0:0, vlastný gól Fernandinha a predčasný knokaut zo smrtiaceho protiútoku. Na druhej strane celkovo 26 streleckých pokusov, miestami enormný tlak a aj tak to Brazílii nestačilo na postup do semifinále XXI. majstrovstiev sveta vo futbale v Rusku.

Proti boli Belgičania s ofenzívnymi ťahúňmi Kevinom De Bruynom a Edenom Hazardom, takticky umierneným hrotom Romelom Lukakom a skvelou defenzívnou líniou na čele s brankárom Thibautom Courtoisom. Brazílsky tréner Tite sa mohol po tesnej prehre 1:2 v Kazani sťažovať na nedostatok šťastia, ale neurobil to.

„Táto prehra neuveriteľne bolí, trpíme, ale nebudem spomínať nedostatok šťastia na našej strane. Keď sa hovorí o šťastí na strane víťaza, je to len zdvorilý spôsob, ako zhodnotiť súperovu prehru. Mal Courtois šťastie? Nie, bol výborný. Keď sa lopta odrazí od žrde, nie je to predsa gól. Belgicko zvíťazilo, lebo malo dva atribúty vo svojej hre – kompetentnosť a efektivitu. Samozrejme, niektoré naše šance boli veľké. Dnes sa udiali aj niektoré náhodné situácie a nehody, ale to sa vo futbale stáva. Belgicko má veľký tím, aj ked krátko po zápase vyradenie berieme len veľmi ťažko,“ skonštatoval Tite na pozápasovej tlačovej konferencii.

Vädnúcich „kanárikov“ pokropili živou vodou

Brazília nezačala dobre juhoamerickú kvalifikáciu o postup na MS 2018. Pod Carlosom Dungom dosiahla z úvodných šiestich zápasov len dve víťazstvá, a tak predstavitelia CBF na tretí pokus predsa len dali šancu Titemu. Ten v polovici roka 2016 pokropil vädnúcich „kanárikov“ živou vodou a v 12 zápasoch prepustil súperom len 4 body po dvoch remízach, aj to až vtedy, keď bolo dávno rozhodnuté o brazílskom postupe na MS.

Prehru v súťažnom zápase Brazílčania pod Titem nezažili až do piatkového večera v Kazani. Rovnako po prvý raz sa stalo, že inkasovali v zápase dva góly. Celkovo v 25 dueloch im predtým súperi strelili iba 6 gólov. Tomu sa hovorí mizerné načasovanie prehry.

„Dve tretiny zápasu, ktorý mal vysokú kvalitu, sme hrali dobre. Belgicko svoje šance premenilo na góly, my nie. Ešte raz to zopakujem, že to bol výborný zápas s technicky vyspelými súpermi na oboch stranách. Fanúšikovia videli skvelý futbal,“ pokračoval Tite. Svoj smutný dialóg s novinármi uzavrel vyhýbavou odpoveďou o svojej budúcnosti: „Ešte je priskoro. Nie je to vhodné, keďže mysľou som stále vo štvrťfinálovom zápase. Po dvoch týždňoch usadne prach a vychladnú hlavy, potom sa môžeme baviť o tom, čo bude so mnou.“

Pohrebisko favoritov

Brazílske médiá prirovnali atmosféru v šatni svojho tímu po prehre s Belgickom k úmrtiu blízkej osoby. Dobré dve hodiny trvalo, kým sa hráči začali trúsiť z miesta, ktoré médiá nazvali „pohrebiskom favoritov“, k autobusu. Hviezdny Neymar sa pri médiách ani nezastavil, strelec jediného gólu Renato Augusto áno.

„Trpíme dvojnásobne – z profesionálneho hľadiska ako hráči, ktorí chcú víťaziť, a aj z národnostného, lebo sme hrdí Brazílčania. Je to pre nás veľmi ťažké, trpíme po tejto prehre,“ cituje Renata Augusta web denníka Folha de Sao Paulo. Jedným z najsmutnejších bol 29-ročný stredopoliar Paulinho, ktorý sa so slzami v očiach zmohol iba na vetu. „Je mi veľmi smutno, ktovie, či ešte dostanem šancu zahrať si na majstrovstvách sveta.“

Neúspech Brazílie znamená, že medzi najlepšími štyrmi mužstvami tohtoročného svetového šampionátu nebude krajina z Južnej Ameriky, čo sa predtým naposledy stalo na MS 2006 v Nemecku.

Vtedy bolo semifinálové zloženie rovnako čisto európske, prebojovali sa doň Nemci, Taliani, Portugalčania a Francúzi. Aktuálne v Rusku čakajú v semifinále na Belgičanov Francúzi a zostáva odohrať ešte dve štvrťfinálové merania síl. V sobotu sa od 16.00 h proti sebe postavia Angličania a Švédi, večer sa od 20.00 h stretnú domáci Rusi s Chorvátmi.

