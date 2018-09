Aktualizované: Beňuš, Slafkovský a Martikán skončili tesne pod pódiom na šampionáte v Riu de Janeiro

aktualizované: 29. septembra 16:36

RIO DE JANEIRO 29. septembra (WebNoviny.sk) – Nemec Franz Anton sa stal majstrom sveta v kategórii C1 na šampionáte vo vodnom slalome v brazílskom Riu de Janeiro.

Na olympijskom kanáli vo štvrti Deodoro zostali všetci traja slovenskí reprezentanti bez medaily a tesne pod stupňami víťazov. Matej Beňuš skončil štvrtý, Alexander Slafkovský piaty a Michal Martikán šiesty. Na konte Slovenska na MS v Riu de Janeiro zostáva jedna zlatá medaila z mužskej tímovej súťaže v C1.

K medaile nemal ďaleko

Beňuš sa vrátil po dvoch rokoch na miesto, kde vybojoval striebro na olympijských hrách. Ani teraz nemal k medaile ďaleko, ale technicky náročnejší záver trate nezvládol podľa predstáv a skončil na nepopulárnom štvrtom mieste.

„Jazda bola celkom dobrá. Cítil som sa vynikajúco, od začiatku mi to kĺzalo. Bohužiaľ, nevyšiel mi posledný valec, kde mi ušiel titul. Nájazd som tam mal dobrý, ale valec bol v tom čase riedky a nezastavil ma. Do bránky som sa potom chytil veľmi nízko a stratil som tam tri sekundy. Celkovo si však myslím, že štvrté miesto na svete nie je žiadna hanba,“ uviedol Matej Beňuš po 4. mieste na MS 2018.

Čerstvý víťaz Svetového pohára a obhajca striebornej medaily spred roka z francúzskeho Pau Slafkovský mal jazdu rozbehnutú na medailu. Na prvých dvoch medzičasoch bol najrýchlejší, ale na bránke číslo 22 sa nevyhol dvojsekundovej penalizácii a bolo po nádejach.

Drobné chyby sa nakopili

Dve trestné sekundy nabehli aj Martikánovi a to po prejazde „dvadsiatkou“. Najskúsenejší zo slovenského tria, päťnásobný olympijský medailista, nerozšíril svoju rekordnú zbierku 22 medailí z majstrovstiev sveta a zároveň neobhájil bronzovú medailu z Pau.

„Keby sa to dnes končilo po dvadsiatej prvej bránke, tak by to vyšlo. Na keby sa však nehrá, je to šport. Aj napriek drobnému zaváhaniu na začiatku sa mi jazdilo super a s dobrým pocitom. Záverečná pasáž mi nevyšla už včera a dnes to bolo ešte horšie. Ten valček mi tam nepomohol, neposunul ma doprava. Musel som sa vyhýbať ´tyčke´, nestihol som si urobiť nájazd do ďalšej bránky a celé moje úsilie sa tam skončilo,“ referoval Alexander Slafkovský pre RTVS.

„Nevyšlo mi to podľa predstáv. Začiatok bol výborný, ale v ´päťke´ som šiel proti vode a potom sa to začalo kaziť. V presadených bránkach ma nepodržala voda, ale veľa som nestrácal. Celé to bolo asi o čosi opatrnejšie ako malo byť. Jemnučký dotyk na ´dvadsiatke´ plus ďalšie drobnosti sa nakopili. Neboli tam extra veľké chyby, ale celkovo bieda,“ skonštatoval Michal Martikán.

Slovenky chýbali vo finále

Austrálčanka Jessica Foxová sa stala majsterkou sveta v kategórii K1. Dvadsaťštyriročná úspešná „obojživelníčka“ obhájila titul spred roka z Pau a celkovo získala už ôsmu zlatú medailu na majstrovstvách sveta, šiestu v individuálnej disciplíne. Foxová triumfovala pred Britkou Mallory Franklinovou a Nemkou Ricardou Funkovou.

Slovenky vo finále chýbali, dvojnásobná olympijská šampiónka Elena Kaliská skončila v semifinále pätnásta a medzi najlepších desať sa neprebojovala.