Bol to bláznivý deň, urobil som aj tak-trochu chybu, hodnotí Sagan 9. etapu Tour de France 2018

ROUBAIX 15. júla (WebNoviny.sk) – Peter Sagan sa blysol ďalším skvelým výkonom na 105. ročníku Tour de France. V 9. etape cyklisti absolvovali zmenšenú verziu Pekla severu s 15 úsekmi tzv. pavé s celkovou dĺžkou 21,7 km a trojnásobný majster sveta skončil na piatom mieste.

„Urobil som tak-trochu chybu. Bol iba jeden sektor ´pavé´, kde som zostal viac vzadu a práve tam došlo k rozhodujúcemu úniku. Bolo náročné ich dostihnúť. Snažil som sa, ale bolo už neskoro. V posledných štyroch kilometroch som to ešte skúsil, ale už to naozaj nešlo. Bol to bláznivý deň. Každý bol poriadne nervózny. Richie Porte mal veľkú smolu. Bol to hlúpy pád po 9 km na asfaltovej ceste,“ vyhlásil Sagan na webe organizátorov letour.fr.

Mimoriadne atraktívnu, ale aj náročnú etapu z Arrasu do Roubaix (156,5 km) vyhral nemecký cyklista John Degenkolb, ktorý dosiahol prvý triumf na „starej dáme“ v kariére, ale v Roubaix už predtým zvíťazil v slávnej jarnej klasike v roku 2015.

Sagan si síce nevylepšil skvelé pódiové skóre na tohtoročnej TdF (2-3-1), ale naďalej platí, že vo všetkých doterajších individuálnych etapách skončil do ôsmeho miesta. Slovenský rýchlik tímu Bora-Hansgrohe navaše zvýšil náskok na čele bodovacej súťaže pred Fernandom Gaviriom na 81 bodov.

Sagan má po deviatich etapách na konte 299 bodov a nezadržateľne mieri za šiestym triumfom v bodovacej súťaži na TdF.

