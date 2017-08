Bol by som veľmi šťastný, keby sme s Neapolom vyhrali talianske scudetto, želá si Hamšík

NEAPOL 15. augusta (WebNoviny.sk) – Pre slovenského futbalového reprezentanta v drese talianskeho klubu SSC Neapol Mareka Hamšíka sa tento týždeň začína nová sezóna.

“Bol by som veľmi šťastný, keby sme s Neapolom dlho hrali v Lige majstrov, získali talianske scudetto a so slovenskou reprezentáciou postúpili na majstrovstvá sveta,” tlmočil tridsaťročný hráč želania pred vstupom do ročníka 2017/2018 prostredníctvom svojej oficiálnej webstránky.

Nice má vysokú kvalitu

Už v stredu ho čaká kvalifikáca Ligy majstrov proti OG Nice (16. a 22.8.) a v sobotu úvodný duel Serie A proti Verone.

“Práve Nice som si najmenej želal. Náš súper má vysokú kvalitu, v drese francúzskeho klubu hrá napríklad aj Mario Balotelli a nedávno angažoval aj Wesleyho Sneijdera. Naším cieľom je dostať sa do skupinovej fázy Ligy majstrov a preto musíme zvládnuť túto ťažkú prekážku,” povedal Hamšík pred prvým vystúpením v Lige majstrov.

“Už dlhšiu dobu hráme dobre. Máme svoju kvalitu, sme dobre organizovaní. Myslím si, že teraz prišiel čas, aby sme potešili našich fanúšikov: Áno, chceme získať taliansky titul, scudetto. Vieme, že to nebude ľahké. Čaká nás veľmi ťažká sezóna, o popredné miesta bude bojovať viac tímov. To, že sme dlhšie spolu, je naša výhoda,” netají sa najvyššími ambíciami mužstva v domácej súťaži.

Slovákovi chýbajú už iba dva góly

V Neapole začne už svoju 11. sezónu. S novými chráničmi, na ktorých je fotka celej jeho rodiny. Je súčasný tím Neapola najsilnejší?

“Áno. Verím, že v tejto sezóne budeme hrať ešte lepšie. Chceme potešiť našich fantastických priaznivcov,” odpovedal stredopoliar.

Má aj osobné méty: “Chýbajú mi už iba dva góly v súťažných dueloch za Neapol na Maradonu. A v drese Slovenska mám na konte 97 zápasov. Ešte v tomto roku by som mohol pripísať 100. štart za národné mužstvo. Ale pre mňa je prvoradý úspech tímu.”

Počas sústredenia v Dimare si prečítal autobiografiu trénera Bayernu Mníchov Carla Ancelottiho. Čo si z nej zobral? “Jeho myšlienku: Pokojný prístup sa môže zdať ako slabosť. Avšak to je moja sila.”