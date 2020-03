Boris Kollár: Banky odložia splátky úverov aj hypoték o 9 mesiacov

Predseda NR SR Boris Kollár po stretnutí so zástupcami bánk na Facebooku oznámil, že banky odložia splátky úverov, hypoték či lízingu o 6 až 9 mesiacov. Vo veľkej väčšine by to ale malo byť o 9 mesiacov. Opatrenie ešte musia podľa neho schváliť koaličná rada aj vláda.

Odklad by mal vstúpiť do platnosti zrejme 15. apríla.

Nová koalícia pod vedením premiéra Igora Matoviča už niekoľko dní čelila otázkam, ako chcú v čase koronavírusovej pandémie a zamrznutej ekonomiky pomôcť občanov, ktorí budú masovo prichádzať o živobytie. Doteraz predstavené opatrenia na pomoc hospodárstvu mnoho odborníkov nepovažovalo za dostačujúce.

Zamestnávatelia žiadajú reakciu

Predstavitelia Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR), Republikovej únie zamestnávateľov SR (RÚZ SR), Asociácie priemyselných zväzov (APZ), Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK), Klubu 500, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) a Zväzu automobilového priemyslu (ZAP SR) požiadali vládu, aby urýchlene zriadila hospodársky krízový štáb, ktorý by prijal ekonomické opatrenia v boji proti hospodárskym dopadom koronavírusu pre všetkých zamestnávateľov aj zamestnancov bez rozdielov.

Podľa predsedu SOPK Petra Mihóka je problémom aj to, že Slovensko nevyužíva finančný rámec fungujúci v EÚ. „Musíme konštatovať, že SR je jedna z mála krajín, ktorá neprijala finančný rámec. To znižuje finančnú schopnosť našich firiem. Pripravujeme sa o budúce pozície na európskych trhoch. Okolité krajiny sú pri schvaľovaní ekonomických opatrení ďalej. Opatrenia musia mať plošný charakter, nemôžeme robiť nejaké delenie. Musíme povedať, že nevyužívame dostatočne ani prostriedky z Európskej investičnej banky (EIB) či európskeho stabilizačného mechanizmu známeho pod názvom – Euroval či prostriedky z eurofondov. Myslím si, že budeme musieť akceptovať vyššie zadĺženie našej ekonomiky, no to vytvorí predpoklad na to, aby podniky do budúcna toto zadĺženie zmiernili,“ upozornil Peter Mihók.

Razantní Česi

V iných krajinách, napríklad v Česku, vlády pristupovali k pomoci oveľa razantnejšie. Českí živnostníci postihnutí štátnymi opatreniami proti šíreniu koronavírusu napríklad dostanú 15-tisíc CZK (546 eur) mesačne za obmedzenie ich podnikania. Drobným podnikateľom chce česká vláda tiež zjednodušiť ich situáciu s úvermi, napríklad odložením splátok.

Tamojšia vláda pripravuje už druhý balík pomoci prostredníctvom bezúročných úverov s ročným odkladom splátok. Takzvaný COVID II budú môcť využívať aj drobní podnikatelia, požičať si môžu do 15 miliónov korún (550-tisíc eur). Do programu COVID II vláda vyčlenila päť miliárd korún (180 miliónov eur).