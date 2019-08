Boškovičová útočí na majstrovstvách Európy vo volejbale na nevídaný hetrik, titul obhajujú Srbky

Prvýkrát s 24 účastníkmi a až v štyroch hostiteľských krajinách. Aj to sú špecifiká 31. majstrovstiev Európy vo volejbale žien, ktorých základná D-skupina sa odohrá na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Zvyšné zápasy sa uskutočnia v maďarskej Budapešti, poľskej Lodži a tureckej Ankare, kde turnaj vyvrcholí semifinálovými duelmi a tiež súbojmi o cenné kovy. Finále je na programe 8. septembra, pričom titul majsteriek Európy spred dvoch rokov obhajujú Srbky.

Rusky jasným favoritom skupiny

Historicky najúspešnejšou krajinou na scéne volejbalových ME žien je Rusko, ktoré získalo celkovo 19 zlatých medailí, z toho 13 v časoch Sovietskeho zväzu. Žiadna iná krajina nevyhrala kontinentálny šampionát viac než dvakrát. Ruskám v roku 2017 nevyšiel útok na zlatý hetrik, keď prekvapujúco nestačili vo štvrťfinálovom zápase na Turecko.

Zverenky Sergija Busata sú jasnými favoritkami bratislavskej skupiny, veď proti štyrom z piatich súperov ešte nikdy neprehrali. Na turnaj sa naladili úspechom v olympijskej kvalifikácii, keď v rozhodujúcom súboji otočili zápas s Kórejskou republikou zo stavu 0:2 na sety.

Súboje v základnej skupine uzavrú Rusky konfrontáciou s domácimi hráčkami. Pre Slovensko je to štvrtá účasť na kontinentálnom šampionáte a prvá od roku 2009. Najlepším výsledkom je 9. miesto, ktoré vybojovalo pri svojom debute na podujatí tohto rangu v roku 2003. Z hráčok, ktoré figurujú v záverečnej nominácii trénera Marca Fenoglia zažila atmosféru ME iba blokárka Veronika Hrončeková, všetky ostatné hráčky absolvujú premiéru. „Už sa nevieme dočkať, kedy to celé vypukne. Tešíme sa na prvý zápas. Verím, že nás príde povzbudiť čo najviac divákov a ukážeme im, čo v nás skutočne je,“ vyjadrila sa v rozhovore aj pre SITA Romana Hudecová.

Cieľom Sloveniek je play-off

Cieľom slovenského družstva je postup do vyraďovacej fázy. Zvýšením počtu účastníkov kontinentálneho šampionátu sa pozmenil aj hrací systém turnaja. Play-off sa začne osemfinálovými duelmi, v ktorých sa predstavia štyri najlepšie tímy z každej skupiny.

V roku 2017 víťaz skupiny postupoval priamo do štvrťfinále, no tentokrát bude musieť zvládnuť o jeden zápas viac. Z pohľadu Sloveniek bude dôležitý najmä začiatok turnaja. „Myslím si, že proti Švajčiarkam by to mala byť akási povinná jazda a zápas so Španielkami bude pre nás kľúčový. Verím, že keď sa dobre pripravíme, tak aj proti Bieloruskám by sme mohli niečo uhrať,“ skonštatovala kapitánka tímu Barbora Koseková.

K favoritkám turnaja budú patriť obhajkyne titulu Srbky, v ktorých zostave nechýba najužitočnejšia hráčka kontinentálneho šampionátu spred dvoch rokov i vlaňajších majstrovstiev sveta Tijana Boškovičová. Rodáčka z Bosny a Hercegoviny tak môže skompletizovať zaujímavý hetrik v podobe zisku troch ocenení MVP troch po sebe idúcich vrcholných podujatiach.

Talianky hladko prešli olympijskou kvalifikáciou

Od roku 2009 čakajú na cenný kov z ME Talianky, ktoré prešli nedávnou olympijskou kvalifikáciou bez straty setu. Ich líderkou bude 20-ročná Paola Egonuová, ktorá má nigérijské korene a momentálne pôsobí v tíme víťaza ženskej Ligy majstrov AGIL Novara.

Spomenuté hráčky by mali patriť k hlavným hviezdam turnaja. Naposledy sa stretli vo finále MS 2018, pričom obe predviedli skvelé výkony. Egonuová dosiahla 33 bodov, Boškovičová 26, no v rozhodujúcom sete bola úspešnejšia Srbka, čo malo vplyv na zisk zlatých medailí pre krajinu z Balkánu.