Bratislava vyčlenila z rozpočtu 750-tisíc eur na nákup rúšok a hygienických potrieb, informoval Vallo

Bratislava vyčlenila zo svojho rozpočtu 750-tisíc eur na nákup rúšok a hygienických potrieb. Na dnešnom mimoriadnom brífingu o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo.

„Včera (v stredu 11. marca, pozn. SITA) som podpísal rozpočtové opatrenie za účelom spomaľovania šírenia vírusu, ktorým sme vyčlenili z rozpočtu 750-tisíc eur na nákup potrebného materiálu – rúšok, hygienických potrieb alebo aj stanov na izolovanie rizikových skupín obyvateľov,“ uviedol primátor.

Znepokojivé dáta od operátorov

Matúš Vallo ďalej informoval, že ochorenie spôsobené novým koronavírusom sa potvrdilo v súkromnej škole u rodinného príslušníka. Za znepokojivé tiež považuje anonymné dáta od telekomunikačných operátorov, na základe ktorých bolo od 17. februára v Taliansku asi 8-tisíc Bratislavčanov.

„Prešli sme z fázy prípravy do fázy spomaľovania šírenia vírusu. Musíme byť pripravení na to, že počet nakazených bude v najbližších dňoch rásť. Som rád, že sme sa v stredu na vláde dohodli, že riaditeľ magistrátu bude členom ústredného krízového štábu a budeme mať informácie z prvej ruky,“ doplnil Vallo.

Nové opatrenia aj v MHD

Podľa primátora majú starostovia a starostky mestských častí informácie o viacerých ľuďoch, ktorí prišli do kontaktu s infikovanými osobami a zároveň od nich eviduje, že na kontrolné vyšetrenia pri podozrení na koronavírus sa čaká príliš dlho.

Pripomenul aj aktuálne preventívne opatrenia, ktoré prijalo mesto vo vozidlách MHD. „Od utorka klesla obsadenosť vozidiel MHD o 30 percent, napriek tomu, sme nešli do prázdninového režimu,“ uviedol primátor s tým, že týmto opatrením sa mesto snaží o nižšiu koncentráciu ľudí vo verejnej doprave.

„Od pondelka plánujeme spustiť prázdninový režim, keďže očakávame ešte nižšiu koncentráciu cestujúcich,“ doplnil Vallo.

Primátor apeluje na ľudí

Matúš Vallo so starostami mestských častí diskutoval aj o možnosti, že by niektoré mestské časti vyčlenili dezinfikované priestory, v ktorých by pri ďalšom zatvorení škôl mohli zabezpečiť starostlivosť o deti rodičov, ktorí sú členmi kľúčových zložiek v meste – hasičov, policajtov a zdravotníkov.

Primátor eviduje aj sťažnosti od občanov na koncentráciu ľudí v nákupných centrách, v tomto smere však podľa neho mesto nemá kompetencie, môže iba apelovať na ľudí aby boli zodpovední.

Na záver doplnil, že mestská polícia je pripravená zabraňovať zhlukovaniu väčšieho počtu osôb, pokiaľ ide napríklad o žiakov či študentov, prípadne kontrolovať dodržiavanie otváracích hodín podnikov v meste.