Bugár: Ak si Pellegrini pokazí imidž, bude sa to s ním ťahať dlhé roky

Predseda Most-Híd Béla Bugár reaguje v rozhovore pre portál WebNobiny.sk na aktuálne témy.

Béla Bugár sa stáva najvplyvnejším politikom na Slovensku, keď najslabšia vládna strana dosiahla najskôr odchod úradníkov z úradu vlády, potom demisiu ministra vnútra a napokon aj celej vlády.

V rámci koalície sme najslabšia strana, ale máme 14 poslancov. Stratiť 14 poslancov nie je jednoduché. Samozrejme, že je to aj o vplyve. Ale je to najmä o tom, či dokážeme pochopiť, že prišla chvíľa, v ktorej treba konať. Most-Híd bola prvá strana, ktorá po vražde povedala, že minister vnútra by mal vo vyspelej spoločnosti odstúpiť, aj keď za to priamo nemôže. A je preč? Je. Keď vysvitlo, že na úrade vlády pracujú ľudia, ktorí sú prepojení na odnož talianskej mafie, povedali sme, že by mali byť odstránení. Dosiahli sme to. Následne sme začali hovoriť, že by bolo lepšie, aby sa vymenil aj premiér. Pretože dôveryhodnosť klesala. Po návrate z dovolenky premiér náš návrh minulú sobotu odmietol. Potom v pondelok zasadala Republiková rada, na ktorej sme rozhodli, že sme za predčasné voľby, keď nie, odídeme z vlády. V tretej vete uznesenia sme si nechali otvorené zadné dvierka. My sme nechceli do uznesenia opäť písať, že by mala vzniknúť nová vláda s novým premiérom. Vysvetľovala to aj Lucia Žitňanská. Teraz už nejde o rekonštrukciu vlády, ale o novú vládu s novým premiérom.

Vy ste hrali akoby vabank. Buď výmena premiéra, alebo predčasné voľby. Nemuseli vám priniesť úspech.

My by sme na predčasných voľbách, tým, že by sme ich vyvolali my, získali. Strana by skončila oveľa silnejšia, ako nám vykazujú prieskumy. Ale toto bolo o zodpovednosti. Je pre mňa prednejšia strana, alebo to, čo cítia ľudia, urobiť korekcie a pomôcť Slovensku? Ak by bola pre mňa strana dôležitejšia, odsunul by som záujmy štátu. Lenže to teraz robí opozícia, nie my.

Pôvodne požiadavka Mostu na pád premiéra nebola.

Bola. My sme to požadovali už pred dvomi rokmi. Spolu s Robertom Kaliňákom. Ale neprešlo to. Vtedy bola štvorkoalícia a zostali sme sami. My sme od vraždy opäť požadovali odchod ministra vnútra. Od poslednej soboty sme tlačili na premiéra, aby odišiel, čo kategoricky odmietal, pretože minulý týždeň obviňoval organizátorov protestov z vplyvov zo zahraničia, čo je vždy nebezpečné. My to vnímame citlivo. Vidíme, čo robí Orbán v Maďarsku a ako to polarizuje spoločnosť. To tu nechceme. Následne premiér začal spomínať Sorosa. Takýto spôsob mediálneho boja sme považovali, že už je za hranicou. Na republikovej rade to kritizovali viacerí.

Začiatkom týždňa sa začali skloňovať predčasné voľby. Smer ponúkal prvú júlovú sobotu ako termín ich konania. Čo ste vy vraj odmietli.

My sme navrhovali september. Smer navrhol 29. septembra, alebo 7. júla. S tým som súhlasil, lebo vtedy mám šesťdesiatku.

Čo sa zmenilo od soboty do stredy, že Fico súhlasil s demisiou?

Zavážili tri argumenty. Prvý. Komu by pomohli predčasné voľby? Smeru určite nie. Druhý. Aká vláda by mohla podľa prieskumov vzniknúť po predčasných voľbách? Vláda, v ktorej by bol daňový podvodník? Alebo človek s kontaktmi na mafiu? V ktorej by boli ľudia, ktorí s vplyvným podnikateľom hovorili, kto má byť generálnym prokurátorom? Teda ľudia, ktorí nerešpektujú základné demokratické princípy. To už nechcem hovoriť o Galkovi. Tretí argument použil prezident. Nemáme na skrátenie volebného obdobia 90 hlasov. Júlový termín spochybnil Richard Sulík, lebo budú dovolenky. V septembri dovolenky nebudú? Keď to odsunieme na november, bude to stačiť ľuďom? Toto zavážilo pre rozhodnutie premiéra. Možno ak by hneď po vražde odstúpil minister vnútra, asi by tlak na premiéra nebol taký, ako teraz.

Mediálny obraz Mostu teraz je, že ste po dvoch rokoch opäť zradcovia.

Ak by sme vyvolali predčasné voľby, pomohlo by nám to. Teraz, keď predčasné voľby nebudú, sa to otáča proti nám, aj keď sme splnili všetko, čo požadovala ulica. Odstúpenie Kaliňáka, premiéra, demisiu vlády. Na piatok bolo zvolané zhromaždenie, ktorého cieľom je demisia vlády. Splnili sme. Teraz kričia, že chcú predčasné voľby. Ale na to treba 90 hlasov v parlamente. Čo vyriešili v minulosti predčasné voľby? Možno prvýkrát by ten, kto vyvolal takéto voľby, by nepadol. Most robí zodpovednú politiku. My sme proeurópsky a proatlantický. My máme vyvolávať predčasnými voľbami destabilizáciu? Viacerí to už začínajú chápať. Dostávame čoraz viac podporných stanovísk. Zistil som, že opozícia už začala objednávať bilboardy na voľby. To, že opozícia na to naskočila, no a čo?

Dnes na zhromaždeniach padá požiadavka na predčasné voľby?

Na predčasné voľby nie je dôvod. Máme 90 hlasov so Sulíkom na termín 7. júla? A prečo by boli? Ulici, ktorá išla za niečo a nie proti niekomu, všetko sme splnili.

Bude mať nová vláda legitimitu?

Končiaca vláda vznikla na základe parlamentných volieb a podporila ju väčšina poslancov v NR SR. Nová vláda bude mať opäť podporu týchto poslancov. Opozícia nič iné nerobí, len to čo povedal Sulík, že nám zo života urobí peklo.

Aká je situácia v Moste? Zostáva jednotný?

František Šebej zostáva v strane. Povedal, že jeho okruh priateľov je iný a nechce sa s nimi hádať. Napísal meil, v ktorom označil Most za vzácny projekt. S Luciou Žitňanskou sme sa dohodli, že sa vráti do parlamentu a do nášho poslaneckého klubu a bude podporovať vládu. Možno aj pre ňu je to lepšie, pretože ťažko znášala útoky SNS kvôli dekriminalizácii drog a Istanbulskému dohovoru. Chodíme teraz v strane po okresných štruktúrach. Našim štruktúram odľahlo, lebo vedia, že SaS by nepodporilo menšinové témy, ako je záchrana menšinových škôl. Pamätajú si ako Matovič útočil na jazykový zákon a zabránil zmene zákona o dvojitom štátnom občianstve. Dnes neexistuje napätie v slovenskomaďarských vzťahoch. Naše štruktúry sa teda teraz upokojili.

Čo očakávate od novej vlády?

Nová vláda, nová zodpovednosť. Musíme pokračovať v dobrom, čo sme začali. Musíme sa snažiť vrátiť dôveru ľudí v štátne inštitúcie. Myslím, že nová vláda príde do parlamentu veľmi rýchlo s programovým vyhlásením. Ak noví ministri nebudú mať zásadné pripomienky, súčasné programové vyhlásenie bude len doplnené.

Môže táto vláda dovládnuť do konca volebného obdobia?

Ak budeme vnímať potreby spoločnosti a uvedomíme si, že prvoradý je záujem štátu, táto vláda môže vydržať dva roky.

Nebudú vznikať problémy, že predseda strany a premiér nebudú jedna osoba?

To sme už mali aj v minulosti v osobách Mikuláša Dzurindu a Ivety Radičovej. Na koaličné rokovania chodieval aj predseda strany aj premiérka.

Nemôže predseda strany riadiť premiéra?

To záleží od premiéra. Radičová nebola poskokom Dzurindu.

Je tak stavaný aj Pellegrini?

Myslím, že áno. Je mladý. Ak si pokazí imidž, bude sa to s ním ťahať dlhé roky.

Zhováral sa Radovan Pavlík