Bugár: Keby vládna koalícia chcela otvárať a čítať listy, neprišlo by sa na to

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) – Verejnoprávnosť Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) musí zostať zachovaná. “To je jednoznačné, od toho sa nedá cúvnuť,” povedal podpredseda NR SR a predseda strany Most-Híd Béla Bugár v diskusnej relácii televízie TA3 V politike. Dodal, že RTVS za posledné obdobie urobila rôzne pozitívne zmeny.

Politik do toho nemá čo kecať

Čo tam však podľa neho ešte chýba, je to, že spravodajstvo nemôže kopírovať iné televízie, kde sa začína s tým, že kto, kedy a kde niekoho zrazil, kto havaroval, kto je mŕtvy, lebo toto nie je o verejnoprávnosti. “Verejnoprávna televízia však musí informovať o všetkom, čo môže zaujímať občanov. A tých môžu zaujímať aj autonehody. Otázne ale je, čo je dôležitejšie. Každopádne politik do toho nemá čo kecať,“ povedal Bugár.

Čo sa týka napríklad menšinového vysielania, ktoré je podľa Bugára stále nedostatočné, ako dobrý príklad uviedol Rádio Patria, kde rozhlas dostal väčší priestor a informuje o všetkom, čo je dôležité v regiónoch, ale aj o tom, čo je dôležité v politike, či z opozičnej strany, alebo z koaličnej strany.

Podpredseda NR SR sa nechcel vyjadriť ku kandidátom na post riaditeľa RTVS, len pripomenul, že niektorí kandidáti budú mať problém získať hlasy poslancov klubu Mostu-Híd. Na otázku redaktora týkajúcu sa kandidáta Jaroslava Rezníka Bugár odpovedal, že “nechce cez médiá prezentovať kritické názory Mostu-Híd na niektorých kandidátov, ale je pravda, že s kandidátom Rezníkom má väčšina poslancov strany problém.”

Vyjadril aj ku otváraniu listov

Béla Bugár sa vyjadril aj ku kauze otvárania listov v NR SR. “Tento týždeň sme mali zasadnutie grémia, kde sme vysvetľovali otváranie listov a nie čítanie. Ak niekto tvrdí, že listy boli čítané, je obyčajný klamár. To hocikomu poviem aj pred súdom,“ povedal Bugár.

Podľa neho, keď existuje či už z Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, alebo priamo ministerstva vnútra usmernenie, že napríklad sa našiel list, ktorý bol napustený rádioaktívnou látkou, a nedá sa to len tak zistiť, ten list sa musí otvoriť.

“Hrozí tu teda nebezpečenstvo, a preto napríklad list s vulgárnymi slovami môže niečo takéto obsahovať. Ešte raz, ak niekto tvrdí, že sa listy čítali, klame. Obálka sa prečítala a v tom momente sa to otvorilo,“ vysvetlil Béla Bugár. Zároveň dodal, že keby vládna koalícia chcela otvárať a čítať listy, tak existujú na to rôzne spôsoby, a neprišlo by sa na to. “Keby sme to však robili, tak tu budem čušať,” povedal Bugár.