Bugár nepovedal, či by podporil Fica za ústavného sudcu, ak by bol prezidentom

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Ambíciou podpredsedu parlamentu a predsedu vládnej strany Most-Híd Bélu Bugára je, aby Národná rada SR zvolila 18 kandidátov na ústavných sudcov a aby mal súčasný prezident SR Andrej Kiska možnosť vybrať deväť sudcov Ústavného súdu SR.

Uviedol to na tlačovej besede. Nepovedal však, či by podporil Roberta Fica za ústavného sudcu, ak by bol on prezidentom. „Tam ešte nie sme,“ podotkol.

Podľa neho je dôležité pred schôdzou parlamentu vypočuť všetkých kandidátov, ktorí budú verejne odpovedať na položené otázky a na základe tohto vypočutia sa môže každý poslanec rozhodnúť.

Pred riadnou schôdzou zasadne poslanecký klub Mosta-Híd a rozhodne, ktorých kandidátov vo voľbe podporia. Či by bol Fico dobrým ústavným sudcom, nepovedal. „To nie je moja úloha hodnotiť, akým by bol sudcom, vieme, aký má odborný profil, to je všetko,“ dodal Bugár.