Buriči v klube OĽaNO Matovičovi nehrajú do kariet

Rebélia v klube OĽaNO môže sčasti podkopávať zotrvanie Igora Matoviča na poste predsedu vlády. Zatiaľ nie je zrejmé, koľko poslancov by podporilo výmenu premiéra. Odhaduje sa, že ide skôr o jednotlivcov.

Klub OĽaNO má celkovo 53 poslancov. Otvorene nateraz vystúpil proti premiérovi poslanec Ján Krošlák.

Od začiatku tohto týždňa po dovoze ruskej vakcíny Sputnik sa nanovo rozhorel v koalícii konflikt, ktorý s rôznou intenzitou prakticky trvá počas celej pandémie koronavírusu. Teraz si však dve koaličné strany Za ľudí a SaS povedali, že zatlačia na výmenu premiéra Matoviča.

Kľúčové je, že všetky štyri strany chcú pokračovať spolu ďalej. Najväčšou neznámou je, či sa po rozhovoroch o rekonštrukcii vlády dopracujú k spoločnému výsledku.

Automatický odchod ministra

Najzásadnejším krokom má byť výmena premiéra. Rozsah ďalších zmien nateraz nie je jasný. V prostredí SaS a Za ľudí sa „automaticky“ očakáva, že vo funkcii skončí minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO).

Veľkou neznámou je nahradenie Matoviča. Ak zotrvá na svojom poste, čo je najpravdepodobnejšie, tak SaS a Za ľudí sa ocitnú pred rozhodnutím, či z vládnej koalície odídu. Mohli by sa rozhodnúť pre politicky riskantný krok, odvolať Matoviča v parlamente.

Svojim spôsobom by však vyslovili nedôveru aj sebe, svojim členom vlády. Následne by sa spoliehali, že prezidentka vymenuje iného politika OĽaNO, ktorý by sa postavil na čelo kabinetu.

Otázkou je, či by sa napríklad minister financií Eduard Heger (OĽaNO), o ktorom sa špekuluje, na takúto misiu aj vydal. Ešte menej pravdepodobné je, že by premiérom bol „hráč“ mimo poslaneckého klubu OĽaNO.