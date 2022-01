Aké obrazy sa hodia do spálne? O láske!

Na súčasnom trhu nájdete veľký výber nástenných obrazov do spálne. Ako však vybrať obraz, ktorý by interiér oživil, ale pritom nenarušil? Pripravili sme pre vás inšpiráciu a tipy, ktoré vám uľahčia výber tých správnych obrazov do spálne.

Láska na plátne

Pri výbere motívu by ste mali najskôr zvážiť, aká atmosféra má v spálni vládnuť a ako tomu môžu pomôcť nástenné obrazy. Pre uvoľnenie a meditáciu sa hodia prírodné motívy, ako napríklad rastliny či krajiny (napr. pláž, Afrika) alebo náboženské motívy, ako Budha. Alebo uprednostňujete kreativitu a nápaditosť? Vžite sa do obrazu, ktorý ukazuje siluetu veľkomesta (napr. New York). Alebo si zaveste na stenu v spálni abstraktné umenie a načerpajte inšpiráciu pre ďalší deň. To, aký motív obrazov zvolíte, je len na vás. Ak sa budete riadiť svojim vlastným vkusom, dozaista nájdete pre vašu spálňu dokonalý obraz. Jediné, na čo by ste mali dbať je, aby sa hlavná farba obrazu hodila k zariadeniu a vytvárala príjemný protiklad k farbe steny. V spálni by mal byť umiestnený obraz, ktorý nás nechá v noci spať. Nemal by teda kričať všetkými farbami, ale mal by byť naopak príjemný a sympatický na prvý pohľad.

V slovenských domácnostiach existuje málo miestností, ktoré by si svojím zariadením boli tak podobné, ako je to práve v prípade spální: posteľ, šatníková skriňa a pravdepodobne aj komoda či nočné stolíky. Podľa týchto kusov nábytku by ste sa mali riadiť, keď budete vytvárať harmonický súlad medzi stenou a obrazmi. Väčšina stien v spálni ponúka dostatok priestoru pre mnoho veľkých obrazov. Nemusíte sa preto obmedzovať – zvoľte obraz veľkosti XXL s dreveným rámom nad posteľou alebo niekoľko obrazov umiestnených nad komodou. Ak máte viacero obrazov či fotografií a chceli by ste ich spojiť do jedného celku, nápaditým riešením sú rámy na viacero fotografií.

Do spálne si môžete vybrať z naozaj širokého sortimentu rôznych druhov obrazov váš obľúbený motív. Neexistuje takmer žiadny typ obrazu, ktorý by sa do vašej spálne nehodil. Veľkoformátové obrazy nájdete v skupine obrazov na plátne. Moderný interiér vašej spálne skvele doplnia sklenené obrazy. Vďaka priehľadnému podkladu pôsobia veľmi plasticky a ich pripevnenie na stenu je takmer nepostrehnuteľné. Efektívnym doplnkom sú aj atraktívne dekopanely. Jednoducho sa s nimi manipuluje a môžete ich meniť podľa ročných období alebo vašej nálady.

Spálňa je miestom splnených prianí, oddychu a pokoja. Ako taká by preto mala byť aj náležite zariadená, nie príliš prepchatá nábytkom a elektronikou a farebne zladená tak, aby bola celá miestnosť príjemne zladená presne podľa vkusu jej obyvateľov. Umenie má v spálni zelenú a nemusí ísť o drahý galerijný kúsok. Aj lacný obraz do spálne splní svoju úlohu, nejde predsa o cenu, ale o motív. Ten by predovšetkým nemal pôsobiť agresívne, skôr naopak. Blahodarný pokoj priam srší z rozkvitnutých stromových alejí alebo jednoduchých, no prívetivých horských krajiniek. Možno nájdete zaľúbenie práve v nich aj v prípade, že horám a lesom príliš neholdujete.

Obrazy nie sú len o motívoch, ale aj o farbách, ktoré sa na nich nachádzajú a tým pádom na nás pôsobia. Je preto dobré vedieť, ktoré farby sú pre spálňu pozitívne a ktorým by ste sa mali zďaleka vyhnúť aj v prípade samotných obrazov. Podľa tradičného čínskeho umenia feng šuej sú nevhodnými farbami do spálne červená a žltá. Reč je o sýtych farbách. Červená podporuje vzrušenie, hodí sa do miestnosti, kde chce párik splodiť potomka, odporúča sa tiež, aby si touto farbou vymaľoval miestnosť muž, ktorý od svojej partnerky nedostáva toľko sexuálnej pozornosti, koľko by si prial. Na kvalitný spánok sú však sýta červená a žltá nevhodné – rozptyľujú a spánok narúšajú. Farba, ktorou sú natreté steny v spálni, by mala byť v prvom rade teplá. Podľa feng šuej by mala mať dostatok vlastností jin. Ak vzory, povedzme na tapete, nech sú vlnivé. Miestnosť, aby sa v nej dobre zaspávalo, môže byť modrá – táto farba sama o sebe upokojuje, no čím je tmavšia, tým pôsobí miestnosť chladnejšie.

Nemalo by vám byť jedno, čo visí na stene. Starostlivo to zvážte, konzultujte to prípadne so svojim partnerom. Majte na mysli, že všetko, čo si zavesíte, vás bude ovplyvňovať nielen cez deň, ale aj v noci. Výber obrazov musí byť teda starostlivý. Čo radšej nie? Na obraze, ktorý sa nachádza v spálni, by nemalo byť nič, čo umiera – takéto motívy zaťažujú. Nevhodné sú tiež obrazy alebo fotografie predka, ktorého sme, kým žil, „nemuseli“. Hmla taktiež pôsobí mimoriadne depresívne. Čo áno – do spálne patria obrazy, ktoré vás nabíjajú energiou alebo vám vyvolávajú úsmev na tvári. Mali by sa páčiť nielen vám, ale aj človeku, s ktorým sa pravidelne delíte o posteľ (alebo aspoň o miestnosť). Rastliny symbolizujú život. Nesmú byť zvädnuté – tie sú dokonca horšou voľbou ako umelé. Do niektorej miestnosti sa kvety hodia viac, do inej menej. A čo sa týka živých, cez deň produkujú kyslík, no v noci je to opačne. Ak je teda spálňa malá a zle vetraná je dobré, ak ich je tam pomenej.

