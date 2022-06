Aký záhradný altan si kúpiť

Opäť je tu obdobie letných posedení vonku či príjemných grilovačiek. Pred horúcim slnkom a nečakaným dažďom sa však potrebujeme niekedy aj schovať. Ideálnym riešením je v takomto prípade záhradný altan. Poradíme vám ako si vybrať ten správny a na čo určite nezabudnúť. Inšpirujte sa.

Chcete si užiť relax na záhrade? V tom prípade budete zaiste uvažovať aj o prístrešku, ktorý poskytne požadovaný komfort a ešte aj bude dobre vyzerať. Dôležitým kritériom pri výbere záhradného altánku či stanu je veľkosť pozemku a tiež požiadavka na sezónnosť.

Praktická ochrana pred slnkom aj dažďom

Ak hľadáte prístrešok na vašu záhradu, pravdepodobne sa stretnete s pojmami párty stan, záhradný stan, nožnicový stan alebo altánok. Jednotlivé typy sa od seba líšia konštrukciou, ktorá má zásadný vplyv na používanie a stabilitu. Nie každá konštrukcia odolá nepriaznivým podmienkam a nie každá je vhodná na celoročné používanie.

Tipy pre záhradný altánok: Na čo myslieť pred kúpou

Záhradný altánok Záhradný altánok označuje pevnú stavbu, pri ktorej sa najčastejšie používajú drevené rámy a strešná krytina je pevná. Ak hľadáte prístrešok, ktorý vydrží aj nepriazeň počasia, rozhodnite sa pre záhradný altánok. Altánok je samostatnou stavbou, stojacou najčastejšie na záhrade. Pred samotnou stavbou dobre zvážte jeho umiestnenie. Pri pohodovom popoludní sa asi nebudete chcieť pozerať na rušnú cestu alebo na chodcov na chodníku. Zvoľte radšej výhľad do rozkvitnutej časti záhrady, na jazierko alebo do blízkeho lesa. Typickým znakom je, že záhradné altány nemajú väčšinou bočné steny, čiže bočnice. Tie nahrádza priehľadná clona do výšky 1-2 / 3. Bočnice k záhradnému altánku je možné prikúpiť. Vonkajší altánok nie je vhodný na skladovanie záhradnej techniky, medzi ktorú sa zaraďujú záhradné kosačky, kultivátory, vysávače lístia a podobne. Na toto záhradné náčinie odporúčame zaobstarať si záhradný domček. Je však bežnou praxou, že sa do záhradného altánku na zimu schováva napr. exteriérový nábytok.

Pozrite si záhradné altany v týchto e-shopoch:

Strechu záhradného altánku tvorí najčastejšie šindeľ. Ak potrebujete strechu vymeniť, náhradné šindle sú ľahko dostupné a navyše ich kúpite za celkom nízku cenu. Okrem toho sa môžete rozhodnúť aj pre krytinu zo strešných škridiel alebo tŕstia. Záhradné altány sú najčastejšie šesťboké alebo osemboké, ale pokojne si ho môžete vybudovať aj v štvorcovom alebo obdĺžnikovom pôdoryse (najčastejšie 3×4, 4×4 alebo 3×6 m). Drevené záhradné altány sú najlepšou voľbou do rozľahlých záhrad. Nezabudnite však, že základ by mala tvoriť betónová doska, ktorá ochráni konštrukciu pred vlhkom, a tým predĺži životnosť stavby. Ďalšou možnosťou je ukotvenie nosných stĺpikov do betónových pätiek alebo skrutiek v záhradnom teréne.

Prenosný záhradný altánok Prenosný záhradný altánok je niečo medzi altánkom a párty stanom, oproti altánku ho zaobstaráte lacno, je však drahší ako párty stan. Najčastejšie má pevnú kovovú konštrukciu a elegantný vzhľad. Nie je však tak odolný, ako celoročný altánok a je možné ho premiestňovať z miesta na miesto.

Párty stan Párty stan spoznáte podľa toho, že sa jeho konštrukcia pozostáva zo zásuvných alebo trvalo spojených rúrok, ktoré pomocou nitov umožňujú točivý pohyb častí. Tejto konštrukcii sa hovorí nožnicová. Strechu prenosného záhradného altánku alebo párty stanu tvoria textílie, čiže plachta s rôznou gramážou. Gramáž určuje to či stan odolá aj nepriazni počasia, alebo je možné ho využívať len pri bezproblémových klimatických podmienkach. Vďaka skladacej konštrukcii môžete stan umiestniť takmer kamkoľvek, ale nezabudnite na to, že musí stáť na rovnom podklade. Je možné ho dovybaviť aj drevenou podestou. Celý stan je možné prenášať v prenosnej taške. Prenosný altánok aj párty stan disponujú perforáciami pre štipce na ukotvenie. V prípade niektorých výrobkov sa ukotvenie vykonáva ešte aj cez kotviace lanká. Vďaka tomu je konštrukcia stabilnejšia a odolnejšia proti vetru.

Záhradný stan môže byť na párty aj pre deti

Pergola Pergola sa od záhradného altánku líši v tom, že väčšinou nejde o samostatne stojaci objekt. Najčastejšie je pozdĺžne umiestnená pri dome. Je zostavená zo 4 alebo 6 stĺpikov, ktoré sú v hornej časti spojené za pomoci trámikov. Tvorí tak zastrešené posedenie, ktoré využijete v prípade, že chcete stolovať alebo grilovať vonku. Tým, že je pergola umiestnená v tesnej blízkosti domu, nachádzate sa stále v blízkosti kuchyne, z ktorej si rýchlo prinesiete potrebné náčinia a podobne. Ak začne pršať, stačí len prejsť do obytnej časti, pri zotmení stačí rozsvietiť v niektorej z miestností, ktorej okná sú pod pergolou. Inštalácia pergoly je spravidla jednoduchšia ako stavba altánku. Pre zastrešenie si môžete vybrať rôzne materiály. Často sa používa priesvitný polykarbonát, takže vám pergola neuberie svetlo prúdiace do domu cez okná, umiestnené pod prístreškom.

Základné parametre výberu

Než pristúpite k samotnému obstaraniu prístrešku, rozhodnite sa, či má byť altánok sezónny alebo celoročný. Ak sa prikloníte k sezónnej variante, hľadajte v oblasti párty stanov alebo prenosných altánov. Pri celoročnej variante budete vyberať zo záhradných altánov.

Veľkosť Veľkosť sa odvíja od toho, akú veľkú máte záhradu a pre koľko ľudí prístrešok kupujete. Najčastejšou a najobľúbenejšou variantou je veľkosť 3×3 m, ktorá je vhodná pre menšiu rodinu (4 členov). Pod väčšiu variantu 3×6 m sa vojde 8 a viac osôb. Krytú plochu môžete zväčšiť tak, že postavíte niekoľko stanov vedľa seba alebo kúpite jeden veľký párty stan. Ten môže mať veľkosť aj 6×12 m.

Pozrite si aj tieto záhradné altany:

Konštrukcia

Záhradné stany a prenosné altány Konštrukcia záhradných stanov väčšinou neodolá náporom silného vetra alebo dažďa. Ich výhodou je jednoduchá montáž a demontáž. Medzi ďalšie výhody sa radia nízke obstarávacie náklady, nízka hmotnosť a ľahká prenosnosť. Vyberať môžete z veľkého množstva rozmerov, farieb aj dizajnového prevedenia. Trúbkovitú aj nůžkovitú konštrukciu je možné po ukončení sezóny rozobrať a upratať. Záhradný altánok s nožnicovou konštrukciou má dlhšiu životnosť, než konštrukcia z trubiek. Konštrukcia sa najčastejšie vyrába z hliníka alebo ocele. Hliník je odolnejší proti hrdzi, oceľ je zase pevnejšia a odolnejšia voči namáhaniu.

Rúrková konštrukcia – je lacnejšia ako konštrukcia nožnicová a najčastejšie ju nájdete u lacnejších altánov (stanov). Na výrobu sa používa tenký plech, spojovacie rohové diely sú z plastu. Lacnejšie prevedenie sa však podpisuje na kratšej životnosti a náchylnosti na zničenie pri fúknutí vetra. Preto je potrebné pri zlých poveternostných podmienkach stan zložiť. Pre stavbu stanu s rozmermi 3×3 m sú potrební 2 ľudia. U najlacnejších stanov nie sú často k dispozícii náhradné diely. Väčšie záhradné stany (6×12 m) majú konštrukciu taktiež trúbkovú, ale rúrky sú silnejšie a spoje sú masívne a kovové. Preto nie sú natoľko náchylné k zničeniu

– je lacnejšia ako konštrukcia nožnicová a najčastejšie ju nájdete u lacnejších altánov (stanov). Na výrobu sa používa tenký plech, spojovacie rohové diely sú z plastu. Lacnejšie prevedenie sa však podpisuje na kratšej životnosti a náchylnosti na zničenie pri fúknutí vetra. Preto je potrebné pri zlých poveternostných podmienkach stan zložiť. Pre stavbu stanu s rozmermi 3×3 m sú potrební 2 ľudia. U najlacnejších stanov nie sú často k dispozícii náhradné diely. Väčšie záhradné stany (6×12 m) majú konštrukciu taktiež trúbkovú, ale rúrky sú silnejšie a spoje sú masívne a kovové. Preto nie sú natoľko náchylné k zničeniu Nožnicová konštrukcia – nožnicová konštrukcia sa veľmi podobá pantografu, ktorý poznáte z električiek alebo nožniciam. Jej obstarávacia cena je vyššia, ako v prípade rúrkovej konštrukcie, ale má veľa výhod. Stan s veľkosťou 3×3 m postaví 1 človek, stavba je rýchla, povolený nit je možné nahradiť vhodnou skrutkou a aj celková životnosť je vyššia

Sú záhradné altánky z Poľska nekvalitné?

Záhradné altány Celoročné záhradné altány majú najčastejšie drevenú konštrukciu (používa sa smrek a borovica alebo aj ratan, bambus či teak). Pretože sa jedná o stavbu trvalého charakteru, je potrebné jej realizáciu riešiť s úradmi a susedmi. Predpisy sa neustále menia, preto je dobré navštíviť stavebný úrad, kde vám s organizačnými postupmi pomôžu. Stavba pevného záhradného altánku je finančne pomerne náročná (vyjsť vás môže aj na 4 000 €) a často sa nezaobídete bez pomoci remeselníkov. Ak si však celý projekt preberiete so záhradným architektom, určite bude ozdobou a dobrou vizitkou vašej záhrady.

Plachta Plachta sa ako parameter rieši len pri záhradných stanoch a prenosných altánoch (nie u celoročných altánov). Kvalita krycej plachty sa odvodzuje od gramáže, ktorú udáva váha výplňového materiálu na 1 štvorcový meter. Vždy vyberajte plachty s veľkou gramážou. Ak by bola gramáž príliš nízka znamená to, že stan nebude odolný proti dažďu (a to aj pri malom dáždiku). Najnižšie gramáže začínajú na čísle 110 g / m2 a typicky sa s nimi stretnete u lacných stanov. Zlatou strednou cestou sú plachty s gramážou 270 g / m2. Krytie bude veľmi kvalitné a stan vás ochráni aj pred silnejším dažďom. Gramáž 500 g / m2 je tým najlepším riešením. Skutočne dobre vás ochráni pred poveternostnými vplyvmi. Pre výrobu sa najčastejšie používa kortexin, čo je 100% polyesterová tkanina, známa aj pod skratkou PES. Rubová strana býva ošetrená PVC vrstvou s vodoodpudivou úpravou. Nevýhodou veľkej gramáže je však aj väčšia hmotnosť stanu.

Ku stanu je možné si kúpiť aj bočné steny. Tie však nemusia byť ušité z plachty s veľkou gramážou, pretože na ne dážď nikdy nepadá kolmo. Voda po bočniciach väčšinou steká, pretože strecha nemá odkvapy. Bočnice môžu byť plné alebo s oknom. Výplň okna je najčastejšie igelitová. Je len na vás, či si k stanu zaobstaráte jednu, dve, tri alebo štyri bočnice. Bočné steny vyberajte vždy tak, aby boli čo najviac variabilné. Je jasné, že stan so 4 stenami bude drahší. Preto popremýšľajte, z ktorej strany vám najčastejšie prší alebo svieti slnko a podľa toho zvoľte počet stien. Stan by mal mať možnosť odobratia stien.

Ktoré záhradné stavby by vám nemali chýbať

Príslušenstvo K záhradným stanom by ste mali mať možnosť prikúpiť napríklad aj moskytiéry, úsporné osvetlenie alebo prenosné tašky. Pre stabilné ukotvenie je dobré stan zaťažiť vodou či pieskom znovu naplniteľným závažím. Moskytiéry voľte radšej v čiernej farbe. Sú totiž lepšie priehľadné, ako tie v bielom prevedení.

Záhradný altánok verzus stan

Ak ešte nie ste úplne rozhodnutí o tom, ktorý prístrešok si zaobstarať, prinášame vám prehľad ich vlastností aj výhody a nevýhody, ktoré so sebou prinášajú.

Altánok

Máte veľkú záhradu

Na záhrade chcete mať trvale stojacu stavbu

Nepotrebujete so sebou prístrešok brať na chatu či dovolenku

Vaša záhrada je vystavená silným vetrom

Nevadí vám investícia aj niekoľko tisíc eur

Chcete v altánku pravidelne oddychovať bez dohľadu susedov a okolo idúcich

Na záhrade chcete mať úkryt, ktorý vás ochráni pred vetrom a chladom

Chcete byť vonku aj počas dažďa

Záhradné altany - ceny a ich prehľad

Stan

Máte malú záhradu

Na záhrade nechcete mať trvalú malú stavbu

Chcete ho prevážať z miesta na miesto

Záhrada je chránená proti silným vetrom

Do obstarania chcete investovať len do sto eur

Záhradný altánok svojpomocne

Stavba altánku sa líši podľa typu, pre ktorý sa rozhodnete. Existuje však niekoľko bodov, ktoré sú pre všetky altány rovnaké.

Umiestnenie Než položíte „základný kameň“ premyslite si, v ktorej časti záhrady by mal altánok stáť. Miesto by malo mať čo najrovnejší povrch, uľahčí vám to vyrovnanie plochy. Vhodné je miesto v závetrí, kde vás nebude otravovať vietor. Vyskúšajte si altánok nanečisto. Vykolíkujte si priestor, kde by mal podľa vás altánok stáť a jeden víkend si vyskúšajte, ako sa vám v ňom bude „vegetiť“. Zistíte, či nie je príliš malý alebo príliš veľký, ako pohodlne sa vám v ňom disponuje s náčiním alebo či je vchod umiestnený správnym smerom.

Tvar Tvar aj veľkosť závisia na veľkosti vášho pozemku aj na finančných možnostiach. Materiál altánku by mal čo najlepšie korešpondovať s charakterom vášho domu a záhrady. Materiál ovplyvní aj následnú starostlivosť. K stavbe sa najčastejšie používa drevo. Pri zakúpení už hotového altánku bude konštrukcia zhotovená pravdepodobne zo smreku. Toto drevo je ľahké, ale pritom pružné a pevné. Stretnúť sa môžete aj s kombináciou plastu a kovu. Základy môžu byť murované. Šesť a osemboké pôdorysy sú zložitejšie z hľadiska konštrukcie, ale o to lepšie vyzerajú. Bočné steny môžu byť buď otvorené alebo vyplnené clonou z latiek. Stretnúť sa môžete aj s plnou sklenenou výplňou.

Poradíme vám, ako vybrať záhradný prístrešok

Ako sa starať o záhradný / párty stan Či už si zaobstaráte stan za pár desiatok eur alebo zainvestujete aj vyššie sumy, vždy dbajte na správnu údržbu. Len tak predĺžite stanu jeho životnosť.

Mokré čistenie Aj keď budete sebaopatrnejší, môže sa nejaká škvrna na stane objaviť. Odstráňte ju preto čo najskôr. Ideálnym pomocníkom bude navlhčená textília a kvalitné mydlo. Pokiaľ máte textilný stan, nikdy textíliu neperte. Stratila by svoje vodoodpudivé a iné vlastnosti. V prípade, že má váš stan plachtu z propylénu, postačí vám na údržbu hubka alebo prúd vody zo záhradnej hadice. Dôslednú starostlivosť venujte aj konštrukcii. Kolíky do zeme zbavujte zeminy. Predídete tak hrdzaveniu.

Vyschnutie Po mokrej údržbe nezabudnite plachtu nechať dostatočne uschnúť. Ideálne vonku na slnku a pri veternom počasí. Ak by ste vlhkú plachtu zbalili do vzduchotesného obalu, začnú sa na nej tvoriť plesne. Dôjsť môže až k úplnému zničeniu. Potom by vám neostávalo nič iné, než obstaranie novej plachty (pokiaľ je v ponuke príslušenstva).

Skladovanie Stan zazimujte buď do suchej pivnice alebo na dobre vetranú povalu. Ak by ste ho uložili do vlhkej miestnosti, opäť hrozí vznik plesní a korózia kovových častí.

Impregnácia Textilné stany majú povrch ošetrený impregnačným náterom, ktorý zabraňuje prenikaniu vody. Túto vrstvu by ste mali pravidelne dopĺňať. Postačia vám k tomu spreje, ich aplikácia je rýchla a jednoduchá.

Pozrite si fotogalériu k článku TU

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: