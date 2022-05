Bazény - cena, typy a najčastejšie akcie

Premýšľate nad domácim bazénom? Ponuka na súčasnom trhu je viac ako bohatá, stačí si len vybrať typ, ktorý bude vhodný do vašej záhrady a splní požiadavky vaše, ale aj celej rodiny. V nasledujúcom článku vám predstavíme základné kritériá bazénov a pozrieme sa aj na to, čo by nemalo uniknúť vašej pozornosti pri návšteve záhradného centra.

Pohoda pri vode

Bazén nie je žiadna maličkosť – z priestorového ani finančného hľadiska. Jeho zakúpenie si starostlivo premyslite. Začnite výberom typu inštalácie. V tomto prípade sa budete rozhodovať medzi nadzemným a zapusteným bazénom, pričom každý má svoje silné aj slabšie stránky. Pri nadzemných bazénoch musíte myslieť na ich celkové vyznenie v záhrade, pri zapustených zasa rátajte so stavebnými prácami a výrazným zásahom do terénu. Zabudnúť by ste nemali na filtráciu či zastrešenie.

Zvážte výber miesta. Dôležité je zachovanie súkromia, dostatočná vzdialenosť od opadavých stromov či kríkov a intenzívne slnečné lúče prevažnú časť dňa. Len za splnenia uvedených podmienok si budete môcť naplno užívať teplú a čistú vodu. Bazén situujte do odľahlejšej časti záhrady, kde vám nebude prekážať a nebude ani každému na očiach.

Materiál a typ

Bazény sa nečlenia len podľa spôsobu inštalácie, ale aj z hľadiska materiálu, z ktorého sú zhotovené. V prípade nadzemných bazénov si môžete vybrať z nasledujúcich možností.

Nafukovací bazén

Rokmi overená klasika, ktorá prinesie letné radovánky za prijateľnú cenu. Tento typ bazéna váš rodinný rozpočet naozaj výrazne nezasiahne. Nájdete ich v rôznych veľkostiach aj tvaroch, preto sa v nich pohodlne okúpe aj viacčlenná rodina. Avšak o plávaní nemôže byť ani reči. Zaujmú ľahkou montážou a pomerne širokým sortimentom doplnkového vybavenia. Dlhú životnosť dosiahnete len pri skutočne opatrnej manipulácii.

Montovaný typ bazéna

Hovoríme o kombinácii bazénovej fólie s obvodom, tvoreným pozinkovaným plechom. Sú väčšie a odolnejšie, než nafukovacie bazény, avšak v ich neprospech hovorí krátka životnosť, horšia kvalita a možnosť len oválneho tvaru. Poteší nenáročná montáž a možnosť výmeny fólie.

Plast

Aj plastový bazén je pomerne lacný, ľahko skonštruovateľný a vyznačuje sa priemernou životnosťou. Opäť to však závisí od starostlivosti. Nech vás ale neprekvapí, ak sa steny bazéna poškriabu, vydujú, prípadne vyblednú. Plast zostane plastom v akejkoľvek podobe.

Antikora

V prípade tohto materiálu sa už presúvame do sféry zapustených bazénov. Charakterizuje ho takpovediac večnosť. Ide o ušľachtilý kov, nezničí ho mráz ani hrdza. Naplnený môže zostať aj počas zimných mesiacov. Je antibakteriálny. Vyššia investícia zodpovedá aj vysokej kvalite, čo poviete?

Laminát/Akrylát

Zmes sklených vlákien a živice, ktorá je pendantom dlhovekosti. Ak sa rozhodnete pre takúto luxusnú variantu, nechajte si povrch ošetriť špeciálnou fóliou. V opačnom prípade sa pripravte na vznik prasklín.

Keramika

Prítomný je keramický prach spojená so špeciálnymi časticami. Ich pôsobením vzniká zaujímavý 3D efekt, odrážajúci sa od vodnej hladiny. Typickými znakmi je vysoká odolnosť, trvácnosť a životnosť aj niekoľko desiatok rokov. Na určité obmedzenia sa pripravte v oblasti veľkosti a tvaru.

Železobetón

V tomto prípade hovoríme o nesmrteľnej stavbe. Vyššia investícia a náročnejšie stavebné úpravy vám zaiste vynahradí jednoduchá starostlivosť, neobmedzené spektrum tvarov aj veľkosti, kvalita prevedenia či odolnosť voči UV žiareniu aj vzniku plesní.

