Ktorá je najlepšia mraznička? Beko, Electrolux alebo Liebherr

Mraznička je vec, ktorú nekupujeme každý deň a nie každý má tento produkt doma. Preto je veľmi ťažké získať dobrú radu ohľadom kúpy mrazničky od známych. My vám ponúkame výber tých najlepších mrazničiek, ktoré sa umiestnili na popredných miestach v rebríčkoch nestranných testov. Veríme, že vám pri výbere pomôžu.

Ako vybrať mrazničku

Rozhodli ste sa pre oddelenú mrazničku od chladničky? Zaberá síce miesto naviac, okrem väčšieho priestoru pre uchovávanie potravín si však môžete vybrať mrazničku s funkciou rýchleho namrazenia potravín či funkciou automatického rozmrazovania. Pred výberom si musíte ujasniť, aký typ mrazničky potrebujete, aký chcete objem a aj to, aký mraziaci výkon očakávate.

Typy mrazničiek Mrazničky sa delia na truhlicové (pultové) s otváraním zhora a skriňové (zásuvkové) s otváraním spredu. Pultové poskytujú viac miesta, ak však máte malú kuchyňu, vhodnejšia pre vás bude zásuvková verzia.

Skriňová (zásuvková) mraznička Vďaka zásuvkovému systému sú tieto mrazničky prehľadnejšie a uskladnené potraviny sú ľahko dostupné. Zásuvky sú z tvrdého plastu alebo drôtených košov. Skriňová mraznička je šetrnejšia k priestoru, jej vrchná časť sa dá použiť ako odkladací priestor. Oproti pultovým mrazničkám je tento typ drahší a objemovo menší.

Truhlicová (pultová) mraznička Hodí sa na uskladnenie väčších potravín jedného druhu. Tento typ ponúka viac miesta, má lepšiu izoláciu a zvyčajne je lacnejší ako jeho skriňový náprotivok. Pri výbere tohto typu sa budete musieť zmieriť s menšou prehľadnosťou potravín.

Energetická trieda Na energetickom štítku mrazničky je označená energetická trieda (od A do G). Najúspornejšie mrazničky majú označenie A+++, A++, A+ a A. Keďže je mraznička v prevádzke zvyčajne 24 hodín denne, investícia do úspornejšieho modelu sa oplatí. Na energetickom štítku nájdete taktiež informácie o hlučnosti mrazničky, objeme a o spotrebe, ktorá sa pohybuje okolo 300 – 600 kWh/rok.

Klimatické triedy Výber miesta, kam umiestnite mrazničku, by ste s ohľadom na jej spotrebu nemali podceňovať. Na mieste, kde väčšinu dňa praží slnko, by mohlo dôjsť k jej prehriatiu a poškodeniu. V blízkosti radiátora či v klasicky vykúrenej miestnosti by sa musela mraznička pri produkovaní nízkej teploty viac „narobiť“, čo by sa odrazilo na jej spotrebe. Ideálne sú miestnosti s nižšou teplotou, ako sú pivnice, vstupné haly či chodby. Klimatická trieda vám napovie, aké vonkajšie teploty sú pre danú mrazničku vhodné. Klimatické triedy sa delia na SN – subnormálna trieda – 10 – 32 °C; N – normálna trieda – 16 – 32 °C; ST – subtropická trieda – 18 – 38 °C; T – tropická trieda – 18 – 43 °C.

Mraziaci výkon Tento údaj sa zvyčajne uvádza v kilogramoch za 24 hodín. Vďaka nemu budete vedieť, aké množstvo potravín s teplotou tesne nad bodom mrazu, dokáže mraznička za 24 hodín uviesť do stavu -16 °C. Mraziaci výkon sa pohybuje od približne 8,5 kg/24 hodín do 30 kg/24 hodín.

Objem mrazničky Na každú osobu v domácnosti zarátajte okolo 60 l. V prípade, že záhradničíte, chodíte na ryby či poľujete, budete potrebovať min. 80 l na osobu.

Funkcie Pri výbere by ste sa mali zaujímať aj o funkcie, ktoré vám môže mraznička ponúknuť. V prípade, že u vás dochádza k výpadkom prúdu, určite sa opýtajte na skladovaciu dobu pri výpadku prúdu. Tento údaj vám povie, ako dlho dokáže mraznička uschovať potraviny zmrazené po tom, ako sa odpojí od elektrickej energie. Ide o časový interval v rozmedzí od 10 do 70 hodín. Pri zásuvkových typoch mrazničiek je doba menšia ako u pultových. Vďaka funkcii zrýchlené zmrazenie (Superfrost) rýchlo zmrazíte čerstvo vložené potraviny. Systém No frost vás ochráni pred častým odmrazovaním mrazničky. V prípade, že by ste nechtiac nechali otvorené dvierka, oceníte funkciu alarm.

Recenzie

V nasledujúcej časti článku vám sprostredkujeme recenzie na vybrané značky mrazničiek. Pre lepšiu informovanosť a lepší rozhľad na trhu prinášame, okrem značiek Beko, Electrolux a Liebherr, aj niektoré ďalšie.

Whirlpool WHM 28113 Výborná pultová mraznička v triede A+++, ktorá je vďaka nízkej spotrebe šetrná k životnému prostrediu. Objemovo vhodná aj pre väčšiu rodinu. Svojím mraziacim výkonom vás prekvapí, za 24 hodín dokáže zamraziť 20 kg potravín. Nemusíte sa obávať ani dlhšieho výpadku elektrického prúdu, pretože mraznička má akumulačnú dobu skvelých 60 hodín. Vnútorný priestor má 3 ukladacie koše pre uskladnenie potravín. Ani hlučnosť vás nesklame, pri tejto mrazničke je to 42 dB, čo je dobrá hodnota. Výborný pomer výkon a cena, výrobok od overeného výrobcu a jednoduchý príjemný truhlicový dizajn radia túto mrazničku do kategórie výhodného nákupu.

Liebherr GNP 4166 SP Skriňová mraznička s veľkým objemom 351 l a celkovým objemom 406 l vám určite postačí. Ak nevyužijete celý mraziaci priestor, môžete nevyužitú zásuvku oddeliť sporiacou priehradkou a znížiť tak spotrebu energie až o 50 %. Odmrazovanie prebieha automaticky. Za 24 hodín vám táto mraznička zamrazí 26 kg potravín. Pri poruche alebo výpadku máte 60 hodín akumulačnú dobu. Nechýba digitálny ukazovateľ teploty v MagicEye a zvuková signalizácia pri poruche alebo otvorených dvierkach. Mraznička má hlučnosť iba 39 dB a nachádza sa v triede A+++ s garantovanou nízkou spotrebou.

Electrolux EC 2233 AOW1 Pri tejto pultovej mrazničke oceníte zabudovaný systém LowFrost, ktorý vám zníži tvorbu námrazy až o 80 %. Využijete tak naplno objemovú kapacitu mrazničky. Ak dôjde z nejakého dôvodu k zvýšeniu vnútornej teploty, upozorní vás na to signalizačná LED kontrolka, ktorá sa rozsvieti. S hlučnosťou sme na výborných 40 dB a spotrebou energie sa nemusíte trápiť. Výrobok patrí do energetickej triedy A+++. V prospech nákupu tejto mrazničky hovorí jednoznačne výborný pomer výkon a cena.

Bosch GSN29VW30 Mraznička od kvalitného výrobcu Bosch v prevedení skriňová so zásuvkami spadá do energetickej triedy A++. Nechýba jej beznámrazový systém NoFrost a akustický a optický varovný signál pri otvorených dvierkach alebo zvýšení teploty vnútorného priestoru. Vnútri je 6 transparentných priehradiek. Jedna z nich je extra veľká, tzv. BigBox a ďalšia priehradka je určená pre intenzívne mrazenie. Mraznička vám ďalej ponúkne vyberateľné sklenené odkladacie plochy aj medzidna pre získanie flexibilného priestoru v mraziacej časti. Za výhodnú cenu získate výborný výkon, funkcie a kvalitné spracovanie v modernom dizajne.

Whirlpool AFB 601 AP Táto kompaktná skriňová mraznička od overeného výrobcu Whirlpool má využiteľný objem iba 88 l. Ideálna je preto do menšieho kuchynského priestoru, na chatu alebo pre mladú dvojicu, prípadne jednu osobu. Vnútorný priestor tvoria 4 priehľadné zásuvky. Pri poruche alebo výpadku elektrického prúdu je mraznička chránená 18-hodinovou akumulačnou dobou. V priebehu 24 hodín dokáže zmraziť 8 kg čerstvých potravín. Otváranie dvierok si môžete prispôsobiť podľa potreby a umiestnenia v priestore. Chod mrazničky je tichý s hlučnosťou iba 39 dB a ani spotrebou elektrickej energie vás táto mraznička nezruinuje. Vďaka dostupnej cene a spokojnosti zákazníkov sa stala zaslúžene produktom roku 2017.

BEKO RFSA 240 M21W Zásuvková mraznička patrí do úspornej energetickej triedy A+ a disponuje vnútorným objemom 215 l. Určite oceníte Big box zásuvku na extra veľké kusy potravín a nízku hlučnosť prevádzky. Všetky zásuvky sú transparentné, aby ste mali jednoduchý prehľad o ich obsahu a naplnení. Medzi ďalšie prednosti patrí aj zásobník na výrobu ľadu, veľká mraziaca kapacita a antibakteriálne tesnenie, ktoré vytvára bariéru chrániacu vnútro mrazničky pred nežiaducimi baktériami. Antibakteriálne je upravené aj držadlo. Pri výpadku prúdu je akumulačná doba zmrazených potravín 16 hodín. Majte vaše potraviny perfektne zmrazené s touto praktickou mrazničkou Beko.

Kľúčové vlastnosti

Big box zásuvka

Zásobník na výrobu ľadu

Antibakteriálne tesnenie a držadlo

Veľká mraziaca kapacita: 14 kg/24 h

Nízka hlučnosť

