Pestovanie citrusov

Kto by už len nemal rád čerstvé pomaranče, mandarínky, citróny či grepy? Ich neodolateľnú chuť a intenzívnu vôňu vyhľadávame obzvlášť počas zimných mesiacov a sú neprekonateľným symbolom Vianoc. Lenže čo keby ste kupovanie v supermarkete vymenili za oberanie z vlastnej rastlinky. Vravíte, že nonsens? Prezradíme vám, ako si vypestujete citrusy aj doma.

Citrusy v záhrade

Citrusy patria k tropickým až subtropickým, no hlavne k teplomilným rastlinám. Pri pestovaní by mali mať teplotu v rozmedzí 22 – 30 stupňov a vyhradené miesto na juhozápadnej alebo juhovýchodnej strane. Sú nesmierne náročné na svetlo, čo môže spôsobovať problém, obzvlášť na jeseň a počas zimy. Najcitlivejší je citrónovník.

Prispôsobiť budete musieť aj substrát. Hovoríme totiž o pestovaní v kvetináčoch a navyše je potrebné zdôrazniť, že citrusy sa očkujú do podpníkov. Práve podpníku musíte prispôsobiť pôdu. Voľte typ, ktorý nestráca pôdnu vzdušnosť a jeho jednotlivé zložky nepodliehajú rozkladu. Skúste napr. kokosové vlákno. PH pôdy sa snažte udržiavať na rozmedzí medzi mierne zásaditou až neutrálnou. Substrát si môžete pripraviť aj svojpomocne. Budete potrebovať:

rašelina s pridaným železom

humus

záhradná zemina

riečny štrk

perlit

Zo všetkých zložiek dávate po jednom dieli, len z perlitu sa pridáva polovica dielu. Do zmesi pridajte vodu. Množstvo vody prispôsobte tomu, že substrát by mal byť vlhký, no voda z neho nesmie vytekať. Dbajte na to, aby boli všetky prísady bez zárodkov škodcov a semienok buriny.

Pravidelné polievanie sa citrusov určite netýka. Zalievajte len vtedy, ak spozorujete, že rastlina vodu skutočne potrebuje. Intenzívnejšie polievame v období rastu a zväčšovania plodov. V čase dozrievania nezavlažujte. Užitočným pomocníkom je napr. senzor vlhkosti pôdy. Na hnojenie je ideálne NPK alebo kvapalné hnojivá, určené priamo na citrusy. Podľa návodu na obale zmiešate kvapalinu s vodou a vytvoríte zálievku na hnojenie.

Rastliny citrusov budete musieť zazimovať. Silné mrazy by im ublížili natoľko, že rastlina by mohla uhynúť. Pri zazimovaní sa riaďte zásadou – vyššia teplota viac svetla; nižšia teplota menej svetla. Pri citrusoch nenechávajte uskladnené žiadne ovocie. Látky, ktoré vylučuje by mali za následok, že citrusom opadnú listy. Určite príde čas, keď budete musieť citrusy presadiť. Počkajte až dovtedy, kým korene neprerastú pôvodný kvetináč a novú nádobu vyberte väčšiu len o niečo. Chýbajúcu pôdu doplňte substrátom na citrusy. Postupujte nasledovne:

zvoľte len o niečo väčší kvetináč

na dno umiestnite drenážnu vrstvu pre dobré odtečenie nadbytočnej vody

citrusy presádzajte s koreňovým balom

koreňový bal sa nesmie rozpadnúť

rastlinu zahrňte, doplňte substrát a dobre polejte.

