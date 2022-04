Pestovanie uhoriek

Sú nesmierne chutné v surovom aj konzervovanom stave, siahnete po nich ako po prílohe, ale aj ako po surovine do šalátov. Presne tak, hovoríme o uhorke, veľmi chutnej, zdravej a výživnej zeleninke, ktorá nám spríjemňuje takmer celé leto. Poďte sa s nami inšpirovať, ako si ju dopestujete aj vo vlastnej záhrade.

Uhorka v šalátoch, uhorka ako príloha či len tak, v surovom stave. V kuchyni ju zužitkujete rôznymi spôsobmi a jej chuti sa nevyrovná nič. Hovoríme však o uhorkách, ktoré si vypestujete vo vlastnej záhrade, pretože chuť kupovaných uhoriek nemožno s tými domácimi ani len prirovnávať. Ešte pred výsadbou by ste o uhorkách mali čo-to vedieť. Pomôžeme vám.

V lete šalátik, v zime lahodná príloha

Začať by ste mali výberom odrody. Na aký účel budete uhorky používať? Ak obľubujete uhorkové šaláty a uhorky budú súčasťou jedálnička vašej rodiny, siahnite po šalátových uhorkách. Pestujú sa hlavne v skleníku. Na vonkajšie záhony sa hodia tzv. nakladačky. Zbierajú sa ešte malé a používajú sa hlavne na zaváranie. V rámci oboch spomenutých typov nájdete ešte mnoho odrôd, členiacich sa na samčie a samičie uhorky, prípadne hybridy. Uhorky sa odlišujú aj povrchom, na základe čoho rozlišujeme hruboostné a jemnoostné druhy. Pre uhorku, ako takú, to však význam nemá. Ostne ale nepríjemne pichajú.

Pôda a zálievka

Uhorky zbožňujú teplo. Myslite na to pri voľbe termínu výsadby. Starodávne pranostiky už dávno neplatia, orientujte sa radšej aktuálnym počasím. Keď sa rozhodnete vysádzať, riziko prízemných mrazov by malo byť nulové. Vhodným miestom je slnkom zaliate stanovište na záveternej strane so starostlivo pripravenou pôdou. Zemina nesmie byť ťažká, mala by byť prekyprená, prevzdušnená, očistená od buriny a bohatá na živiny. Na doplnenie živín môžete použiť kompost alebo hnoj.

Polievame ku koreňom. Teplota vody a zeminy by mala byť približne rovnaká. Zaobstarajte si väčšiu nádobu, do ktorej budete môcť zachytávať dažďovú vodu alebo ju naplníte vodou zo studne či z verejného vodovodu. Podstatné je, aby bola voda odstáta. Polievajte skoro ráno alebo neskoro večer, aby ste uhorky ochránili pred tepelným šokom.

Spôsoby výsevu

Najčastejším spôsobom je sadenie do záhonu. Je to v poriadku. Avšak, kým vám uhorky po presadení spevnejú, odporúčame zakryť ich bielou netkanou textíliou. Tá udrží teplo, vlhko, ochráni pred prízemnými mrazmi aj škodcami. Pestovatelia s menšou záhradou môžu siahnuť po vyvýšených záhonoch, obyvatelia panelákov zasa po kvetináčoch. Ak dáte uhorkám primeranú starostlivosť, bude sa im dariť kdekoľvek. Uhorky sú ťahavé rastliny. Nezabudli ste na to? Postavte im opornú konštrukciu a úroda sa môže až strojnásobiť. V tomto smere pomôžu siete, špagát, kovové a drevené konštrukcie alebo len obyčajné kolíky, o ktoré rastliny priviažete. Cieľom je zdvihnúť ich do výšky. Vyhnete sa zamazaným plodom, rastlinky presvetlíte a zamedzíte vzniku plesňových ochorení.

Ako s nimi zaobchádzať

Semienka uhoriek môžete vysádzať priamo na záhon alebo si v interiéri predpestujete priesady. Potrebovať budete len priesadbové nádobky a vhodný substrát. Nádoby umiestnite na presvetlené, avšak chladnejšie miesto. Pri veľkom teple by rastlinky rýchlo vyklíčili a narástli do výšky, čo rozhodne nechceme. Ako sme už spomenuli, na záhon vysádzame až po pominutí prízemných mrazov.

Väčšinu odrôd sadíme priamo do záhrady. O niečo citlivejšie sú len šalátové uhorky, pre ktoré vám odporúčame situovanie vo fóliovníku, prípadne skleníku. K dobrému rastu potrebujú opornú konštrukciu, teplo, dostatočnú zálievku, optimálnu vlhkosť a len občasné vetranie.

Zbierame úrodu

Nikto vám s určitosťou nepovie, kedy máte uhorky zbierať. Riaďte sa odrodou, veľkosťou uhoriek a účelom, pre ktorý uhorky vlastne pestujete. Šalátovky sú typické podlhovastým tvarom a pomerne výraznou dĺžkou. Ak ich na záhone necháte pridlho, vo vnútri uhoriek sa stihnú vytvoriť semienka a uhorka stratí svoju príznačne jemnú a sviežu chuť. Keďže sa nakladačky zavárajú, zbierame ich menšie. Príliš dlhá doba na záhone vedie pri nakladačkách k nepríjemnej horkej chuti a žltnutiu. Horká príchuť sa pri konzervovaní stratí, ale pri priamej konzumácii pokazí celý pokrm.

