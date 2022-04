Sadenie jahôd

Voňavé, sladké, červené – jedným slovom jahody. Patria k prvým poslom blížiaceho sa leta, chutia čerstvé, v koláčoch, ako prísada lahodných drinkov, ale aj v zime, ako zaváraná pripomienka sviežich letných večerov. Poďte sa s nami inšpirovať, ako ich správne a s úspechom pestovať.

Domáce jahody sú chuťou aj farbou neporovnateľné s tými, ktoré vám ponúkajú predajcovia na trhoviskách či obchodné reťazce. Len takto totiž viete, ako ste sa o jahody starali, čím ste ich polievali alebo hnojili. Poďme si o ich pestovaní povedať niečo bližšie.

Sladkí poslovia leta

S vysádzaním jahôd môžete začať už na jar, ideálny je prelom apríla a mája, prípadne koncom leta. Nech už tento krok uskutočníte kedykoľvek, vyberajte zdravé a kvalitné sadenice. Nakupujte len v špecializovaných predajniach a o jahody sa zaujímajte. Aby ste so domov nepriniesli, okrem sadeníc, aj neželané škodce či hubové ochorenia. Čas sadenia súvisí s odrodou, po ktorej siahnete. K dispozícii máte veľmi skoré, skoré, stredne skoré a stále rodiace odrody.

Východiskom sú zdravé sadenice, ale to sme už spomínali. Spoznáte ich podľa bohatej koreňovej sústavy, sýtozelených listov a náznaku drobných pukov. Starostlivo pripravená musí byť aj pôda. Prekyprite ju, odstráňte burinu a prihnojte, napr. aj organickým hnojivom. Vzdialenosť medzi sadenicami jahôd závisí od odrody jahôd, ale aj od množstva poplazov, ktoré jahody tvoria. Držte sa zásady, že čím viac poplazov, tým väčšie rozostupy. Zvoliť si môžete aj tvar výsadby, aj keď najpreferovanejší spôsob je do riadkov.

Ako sadiť jahody? Pôda by mala byť až natoľko kyprá, že jamku dokážete vyhĺbiť rukou, pomôcť si viete lopatkou na sadenie. Do jamky dajte menšie množstvo kompostu, vložte sadenicu, zalejte trochou vody a prihrňte. Následne ešte raz polejte. Jahody poriadne zatlačte oboma rukami. Dajte pozor na tzv. srdiečko, ktoré sa musí nachádzať nad povrchom zeme. Ak by ešte hrozili prízemné mrazy, zakryte ich netkanou textíliou. Vo všeobecnosti sadíme jahody až keď riziko mrazov pominie.

Najobľúbenejšie je sadenie do riadkov, prípadne dvojriadkov. Avšak možností máte hneď niekoľko. Máte v záhrade svah? Využite ho a jahody vysaďte stupňovito nahor, vytvoríte tak pohľadnú kaskádu. Pre ľudí žijúcich v panelákoch bude zaujímavé sadenie jahôd v kvetináčoch, prípadne sudoch. Ďalšími alternatívami sú pyramídy či tzv. hrobčeky. Pod jahody môžete uložiť aj netkanú textíliu alebo čiernu fóliu. Má to nespočetne veľa výhod. Jednoduchá starostlivosť o jahody, žiadna burina, úroda dozrieva skôr a navyše nie je zablatená, zadržiavanie vlhkosti.

V rámci zazimovania môžete jahody očistiť až na sadenice. Ako to myslíme? Odstránite všetky poplazy aj bočné výhonky natoľko, že vám zostane len základná sadenica jahody. Zabránite tak hnitiu a tým aj vzniku rozličných plesňových ochorení. Z hľadiska svetových strán sadíme zo severu na juh. Najlepšie na slnečnom stanovišti. Nezabudnite na pravidelnú a výdatnú zálievku. Dôležitá je hlavne po zasadení. Ešte stále sa pýtate, prečo pestovať jahody? Starostlivosť o ne je pomerne jednoduchá, majú skvelú chuť a vôňu, sú vynikajúce v čerstvom stave, ale dajú sa zamraziť, zavárať či konzervovať. Okrem iného, jahody obsahujú veľké množstvo vitamínov, minerálov a ďalších, pre telo prospešných, látok.

