Vysávač s tepovačom aj pre alergikov

Vysávač pre alergikov ? Čo by ste mali vedieť pred kúpou? Tieto informácie vám pomôžu pri výbere toho správneho vysávača alebo tepovača. Tieto vysávače pomáhajú eliminovať nie len optické znečistenie všetkého druhu, ale tiež pomáhajú odstrániť neviditeľný prach a mikročastice. To z nich robí veľké obohatenie pre alergikov, ktorí bojujú napríklad s alergiou na roztoče. Modely, ktoré ponúkajú funkciu vysávania s vodou, sú optimálnou alternatívou vysávača pre alergikov. Na čo by ste mali dbať, ako alergik, pri nákupe vysávača vám vysvetlíme.

Vysávač ako pomocník pre alergikov

Pre alergikov je obzvlášť dôležité mať čo najviac čistého vzduchu, aby sa ťažkosti mohli udržiavať v medziach. Nakoľko vzduch v miestnosti má viac alergénnych častíc ako vzduch na otvorenom priestranstve, je to špeciálna výzva. Klasické vysávače bez špeciálnych opatrení môžu v prípade alergikov ešte viac zhoršiť príznaky. Odporúčanie denného vysávania sa rýchlo stane ďalším problémom. Počas prevádzky vytvárajú vysávače odpadový vzduch, ktorý sa vháňa do miestnosti. Bez špeciálnych filtrov sa prachové častice zvyčajne filtrujú len z vrecka vysávača. Vzhľadom na to, že to nemá žiadne mimoriadne dobré vlastnosti, mnohé z alergénnych častíc sa dostanú do ovzdušia a ešte viac ho znečisťujú. Dobre myslené vysávanie tak vedie ešte k väčším ťažkostiam. Navyše, väčšina vysávačov má problém, že jemný prach sa usadzuje vo vreciach a blokuje póry. Výsledkom je strata hodnotnej sacej sily. Teplo vznikajúce počas vysávania v jeho vnútri je rovnako dokonalým miestom pre huby a roztoče. Ak ste si všimli zvláštny zápach pri vysávaní prachu, je to práve náznak toho.

V porovnaní s ostatnými vysávačmi práca s vodným vysávačom alebo umývacím vysávačom vyžaduje trochu väčšie úsilie. Skutočnosť, že najprv musí byť nádrž naplnená vodou, ktorá musí byť následne aj vyprázdnená, znamená dodatočné pracovné kroky. Táto menšia námaha však nesmie byť pre alergikov prekážkou, pretože výhody jasne prevažujú. Je tiež dôležité poznamenať, že hmotnosť vysávača je väčšia, kvôli vode, oproti bežnému vysávaču. Pretože väčšina modelov má dobré kolesá pre flexibilné ovládanie, je to len malá nevýhoda pri čistení niekoľkých poschodí. Po ukončení vysávania a vyprázdnenia nádrže na vodu by ste mali vyčistiť aj zariadenie, aby sa odstránili prachové zvyšky. Môžete to ľahko urobiť napríklad v umývadle. Nádrž by ste mali nechať, pred vložením do zariadenia, dobre vysušiť.

Najdôležitejšie tipy pre alergikov

podľa možností vysávajte denne

používajte vysávač bez vrecka, najlepšie umývací vysávač alebo vysávač s vodným filtrom

pravidelne vetrajte, aby ste vyčistili vzduch v miestnosti

Pozitívne účinky na čistotu vzduchu v miestnosti môže mať aj čistička

Hepa Filter

Ak ste sa už informovali o vysávačoch pre alergikov, mohli ste sa už stretnúť s vysávačmi s filtrom Hepa. Hepa znamená High Efficiency Particulate Air, čo je vysoko účinný vzduchový filter pre malé častice. Ak chcete kúpiť vysávač vhodný pre alergikov uistite sa, že má filter Hepa. Odvádzaný vzduch z vysávača cez filter Hepa je dokonca čistejší ako vzduch v miestnosti. Vysoká účinnosť vzduchového filtra zabezpečuje, že filtre Hepa sú veľmi obľúbené. Nie len, že sú inštalované vo vysávačoch, ale vykonávajú cennú prácu aj v operačných sálach, laboratóriách a dokonca aj v NASA.

Niektorí výrobcovia používajú svoje filtre pod termínmi ako „Hepa Functional Principle“ alebo „Hepa Similar“. Tieto sú menej účinné. Uistite sa, že zariadenie má pôvodný filter Hepa! Hepa filtre sú rozdelené do piatich kategórií, E10 až E12 a H13 a H14. Tieto filtre filtrujú 85% v najnižšej kategórii E10 a 99,995% jemného prachu v najvyššej kategórii H14 zo vzduchu. Pre súkromné použitie však nie je absolútne nevyhnutné spoliehať sa na najvyššiu triedu filtra. Bol vyvinutý predovšetkým na profesionálne použitie, napr. v zdravotníctve.

Výhody Hepa filtra

Všetky filtre Hepa filtrujú jemný prach až do veľkosti 0,1 mikrónu (ekvivalent 0,0001 mm). Na porovnanie roztoče domáceho prachu majú veľkosť medzi 100 a 500 mikrónov, najmenší peľ má 5 mikrónov. Veľkou výhodou filtra Hepa je, že ho musíte len veľmi zriedkavo vymeniť a po použití ho môžete jednoducho vyčistiť vodou. To šetrí náklady a chráni životné prostredie. Ak je to možné, filter by mala umývať osoba, ktorá nemá žiadne alergie, aby sa predišlo zbytočnému podráždeniu. Niektoré modely majú ďalšie filtre, ako napríklad postmotorový filter.

Pozrite si vysávače s tepovačom v týchto e-shopoch:

Vodné filtre

Bezvreckové vysávače sú oveľa viac vhodné pre alergikov než modely s vreckami, ale stále existuje riziko, že sa prachové častice uvoľnia do ovzdušia. Nakoniec sa musí naplnené vrecko vyprázdniť a vzniká nebezpečenstvo úniku prachu do vzduchu. To môže rýchlo viesť k nepríjemným symptómom u alergikov. Pomoc zvládnu vysávače s vodnými filtrami alebo umývacie vysávače, ktoré majú niektoré z týchto funkcií pri suchom odsávaní. Tieto modely majú nádrž, v ktorej sa zhromažďuje nečistota, podobne ako vysávač. Napĺňa sa však vodou, ktorá účinne viaže jemné prachové častice. To nie len zaisťuje dodatočné filtrovanie odvádzaného vzduchu, ale tiež zabraňuje uvoľneniu prachu pri vyprázdnení nádrže. Po upratovaní môžete nádrž jednoducho vyprázdniť do umývadla, WC alebo sprchy. Prach viazaný vo vode sa už nemôže dostať do vzduchu a tak môžete bez obáv vysávať aj keď ste alergik.

Vysávač s ocenením a pečaťou pre alergikov

Pri hľadaní vhodného vodného vysávača alebo tepovača by ste mali dbať na to, aby výrobca nie len deklaroval, že je vysávač vhodný pre alergikov, ale aby to aj dokázal príslušnými pečaťami alebo oceneniami. Pri nákupe dbajte na odporúčania nasledujúcich inštitúcií:

Nemecká kožná a alergická pomoc e.V.

Európska nadácia pre výskum alergií (ECARF)

Pri nákupe dbajte na nasledujúce vlastnosti:

Originálny filter Hepa

Mokré a suché vysávanie s vodným filtrom

Odporúčania známych inštitúcií

Ak chcete novým vysávačom vyčistiť čalúnený nábytok (napríklad pohovku) dávajte pozor na príslušné označenie. Pre alergikov sú obzvlášť zaujímavé modely Vac & Steam od firmy Bissell. Aj keď tieto nemajú oficiálne odporúčania týkajúce sa alergií, sú vhodné najmä pri alergii na roztoče kvôli ich fungovaniu. Čistenie horúcou parou zabezpečuje zabíjanie alergénnych vajíčok.

Zhrnutie výhod a nevýhod umývacieho vysávača

v kombinácii s filtrom Hepa je ideálny pre alergikov

pri vysávaní nemá žiadny nepríjemný zápach

úspora pri bezvreckovom vysávaní

žiadna strata sacej sily

vyčistený odvádzaný vzduch

vhodné aj na čistenie čalúneného nábytku alebo matracov

zložitejšia manipulácia

vodné vysávače sú zvyčajne o niečo väčšie a ťažšie

V tejto súvislosti by vás mohlo zaujímať: