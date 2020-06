Čaputová, Matovič, Sulík, Pellegrini a ďalší politici reagujú na útok vo Vrútkach

aktualizované 11. júna 15:33

Politici na sociálnych sieťach reagujú na útok na Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach. Násilný čin, pri ktorom útočník, 22-ročný Martinčan, usmrtil jednu osobu a piatich zranil, odsúdili.

Obrovský smútok a žiaľ nad tragédiou cíti aj prezidentka Zuzana Čaputová. „Nerozumiem a nepoznám pozadie tohto šialeného útoku, ale telefonovala som s ministrom vnútra, ktorý ma informoval, že situácia je pod kontrolou,“ uviedla na sociálnej sieti Facebook.

Tiež vyjadrila úprimnú sústrasť rodine obete útoku a vyjadrila podporu všetkým učiteľkám, učiteľom, policajtom, deťom a ich rodičom, ktorí zažili ťažké chvíle strachu. „Myslím na vás, nech je v tejto chvíli naša solidarita s vami aj prejavom odmietnutia násilia v akejkoľvek podobe,“ dodala.

Blázni medzi nami žijú

Premiérovi Igorovi Matovičovi (OĽaNO) je ľúto, že došlo k tragédii. Na krátkom brífingu počas stretnutia premiérov Visegrádskej štvorky (V4) na zámku v Ledniciach vyjadril všetkým pozostalým úprimnú sústrasť.

„Je mi veľmi ľúto toho, čo sa stalo a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým. Bohužiaľ, blázni medzi nami žijú a takýmto situáciám nezabránime. Pán minister vnútra práve letí na miesto činu a verím, že nás po tom bude informovať o podrobnostiach,“ uviedol premiér.

Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) vyjadril úprimnú sústrasť a skoré uzdravenie zraneným a dotknutým osobám. „Akékoľvek formy násilia sú neprípustné. O to smutnejšie je, ak sa udejú na školskej pôde,“ dodal. Na tragédiu reagoval statusom aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). „Obrovská tragédia! Úprimnú sústrasť pozostalým, buďte silní,“ napísal.

Vrútky som s vami

„Brutálny“ útok na základnej škole vo Vrútkach odsúdila aj vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí). „Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorí boli zasiahnutí touto tragickou udalosťou. Bezpečnosť našich detí a vyučujúcich v školách musí byť pre štát najvyššou prioritou,“ napísala na sociálnej sieti.

Podpredseda parlamentu a strany Za ľudí Juraj Šeliga uviedol, že je to strašná tragédia a myslí na obete a ich pozostalých. „Vrútky som s Vami. Je mi nesmierne ľúto, čo sa stalo a vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým, ktorých sa táto tragédia týka. Školy sú tým posledným miestom, kde má úradovať nenávisť a zlo,“ uviedol minister hospodárstva Richard Sulík (SaS).

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (SaS) vo svojom profile na sociálnej sieti uviedol, že myslí na zranených a drží im palce. „Násilie v škole je mrazivé, zvlášť zavrhnutiahodné. Úprimnú sústrasť pozostalým,“ napísal.

Podľa predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina) bude dôležité, aby polícia prípad dôkladne vyšetrila a zistila, aké boli príčiny konania útočníka. Z prípadu sa je podľa neho potrebné poučiť a eliminovať do budúcnosti riziko opakovania podobných útokov. „Doteraz sme všetci, asi celá spoločnosť, takéto tragédie vnímali len z novín a čítali sme, že to sa stalo v Austrálii, to sa stalo v Amerike a mali sme za to, že u nás sa takéto veci stať nemôžu,“ uviedol Kollár.

Prijatie opatrení

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) vyjadrila úprimnú sústrasť všetkým učiteľom, žiakom a ich blízkym. „Dúfam, že nájdu dostatok vnútorných síl, aby čo najskôr prekonali bolesť, ktorú im táto tragédia spôsobila. Zároveň verím v čo najrýchlejšie vyšetrenia a najmä prijatie takých opatrení, aby sme sa v budúcnosti podobným bolestivým udalostiam vyhli,“ reagovala na sociálnej sieti.

„Som v duchu s rodinami obetí útoku vo Vrútkach. Som v duchu aj so všetkými učiteľmi, ktorí poctivo napĺňajú svoje náročné a záslužné poslanie a musia byť šokovaní skutkom, za ktorý ich kolega zaplatil životom. Som v duchu aj so všetkými rodičmi, ktorí každé ráno vyprevádzajú svoje dieťa do školy a veria, že sa im zdravé vrátia domov. Deti, rodičia aj učitelia si zaslúžia pocit bezpečnosti a my preň musíme urobiť maximum,“ uviedol Peter Pellegrini.

Sústrasť pozostalým obete vyjadrila aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS). „Veľmi smutné. Vyjadrujem úprimnú sústrasť pozostalým obete. A želám skoré uzdravenie zraneným, na tele aj na duši. Pedagógom a deťom zo školy prajem veľa síl, aby sa s touto tragédiou dokázali vysporiadať,“ uviedla v statuse na sociálnej sieti. „Vrútky, sme s vami,“ napísali zástupcovia strany Progresívne Slovensko.

Súcit s pozostalými obetí tragédie vyjadrila aj Miriam Lexmann (KDH/EPP). „V myšlienkach vo Vrútkach, v modlitbe za obete, zranených, účastníkov tragédie a ich rodiny. Je mi to veľmi ľúto, sme s vami!“ napísala. „Dnes nami otriasol útok na učiteľov a žiakov strednej školy vo Vrútkach,“ napísali vo svojom statuse na sociálnej sieti zástupcovia strany Spolu. Pozostalým vyjadrili úprimnú sústrasť a zraneným zapriali skoré uzdravenie.