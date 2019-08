Čaputová sa vyjadrila ku komunikácii Mariána K., s ministrom Gálom rokovala aj o voľbe sudcov

Prezidentka Zuzana Čaputová prijala v stredu ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd). Témami ich rozhovoru bolo celkové fungovanie rezortu, obsadzovanie kľúčových postov, voľbu ústavných sudcov či generálneho prokurátora.

Po stretnutí s ministrom uviedla, že medializované informácie o prepojení organizovaného zločinu na bezpečnostné zložky štátu je potrebné čo najskôr preveriť a vyšetriť.

„Tieto záležitosti musia odísť do minulosti. Dozvedáme sa, že niektorí ľudia sa nielen snažili ovplyvňovať spravodlivosť vo svoj prospech, ale chceli aj odstrániť tých, ktorí si svoju prácu robili dobre. V tomto smere je dôležité rýchle vyšetrenie všetkých týchto prípadov,“ povedala Čaputová. Podľa jej slov však stále v justícii a silových zložkách pôsobí dostatočné množstvo kvalitných ľudí, čo je dobrou vyhliadkou do budúcnosti.

Neprípustné a nebezpečné

Prezidentka zároveň uviedla, že to, čo sa dozvedáme z vyšetrovaní týkajúcich sa vraždy Jána Kuciaka o možnom vplyve niektorých ľudí na činnosť niektorých sudcov, prokurátorov a policajtov, je absolútne neprípustné, je to nebezpečné a je to výsmech spravodlivosti.

„Spravodlivosť nikdy nesmie byť predmetom obchodu a nesmie byť tovarom. Nesmie slúžiť individuálnym záujmom,“ povedala prezidentka. Zároveň sa s ministrom poďakovala všetkým čestným policajtom, prokurátorom a sudcom.

Prezidentka poprosila občanov, aby zlé svetlo nevrhali na všetkých ľudí v systéme. Odpovedala aj na otázky o v stredu zverejnenej komunikácii obvineného Mariana K. s obvinenou Alenou Zs.

„Pre mňa je dozvedať sa tieto informácie z pozadia komunikácie Mariana K. s predstaviteľmi justičných orgánov dosť tragické,“ povedala prezidentka. Ona sama proti Marianovi K. stála v kauze Pezinská skládka.

Tvrdí, že jedna vec je mať rôzne tušenia, druhá čítať neformálnu komunikáciu. „Považujem to za nesmierne nebezpečné pre fungovanie justície,“ povedala Čaputová. Pokiaľ ide o ľudskú rovinu a žarty Mariana K. s Alenou Zs., prvé, čo prezidentke napadlo, bolo, aké pocity musia mať rodičia Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

Gál zareagoval, že vždy sa nájdu osoby, ktoré si myslia, že sú nad zákonom. Dôležité je, aby to bolo iba ich presvedčenie a opäť sa poďakoval čestným vyšetrovateľom, prokurátorom a sudcom. Pokiaľ ide o vraždu, Gál pripomenul, že vražda sa stala v jeho rodnej obci – vo Veľkej Mači.

„Je tam futbalové ihrisko, na ktoré chodím a neďaleko je ten dom, kde Kuciak s Kušnírovou bývali. To je pre mňa také memento, také silné, že ja veľmi citlivo vnímam každú vec. A aby som zachoval dôstojnosť tejto tlačovej besedy, nechcem sa ďalej k tomu vyjadrovať,“ povedal minister spravodlivosti.

Justíciu čakajú zmeny

S ministrom Gálom rokovala prezidentka Čaputová aj o zmenách, ktoré čakajú slovenskú justíciu. Medzi nimi je najmä voľba ústavných sudcov, voľba predsedu najvyššieho súdu či doplnenie členov súdnej rady a v dlhodobom horizonte aj voľba generálneho prokurátora.

Práve v tejto oblasti má prezidentka Zuzana Čaputová menovacie právomoci. Po stretnutí s ministrom spravodlivosti Gáborom Gálom (Most-Híd) sa prezidentka ku konkrétnym menám vyjadrovať nechcela. Trvá však na tom, že ľudia, ktorí tieto posty obsadia, musia byť nespochybniteľní – nielen odborne a profesijne, ale aj z hľadiska hodnotového ukotvenia.

„Počkám si, ako rozhodne Súdna rada SR, ktorá vyberie kandidáta na post šéfa Najvyššieho súdu SR a potom nastupuje moja kompetencia – menovať alebo nemenovať. Určite budem zvažovať to, aby daná osoba nespochybňovala dôveryhodnosť justície, ktorá je veľmi nízka,“ povedala prezidentka.

Súčasnej šéfke Daniele Švecovej sa končí mandát v októbri, ako možní náhradníci sa spomínajú sudca Štefan Harabin, bývalá predsedníčka Súdnej rady SR Jana Bajánková, ale aj bývalá šéfka Ústavného súdu SR Yvetta Macejková.

Gál odmieta alibizmus

Právomoc navrhnúť kandidáta na tento post má aj minister spravodlivosti, Gál však už avizuje, že nechce do tohto procesu zasahovať, vníma to iba ako krajné riešenie a odmieta, že by išlo z jeho strany o alibizmus. „Som predstaviteľ výkonnej moci. Bolo by dobré, kebyže máme dobrých kandidátov, aby sme ten tieň, ktorý tam dal určitý pán, z toho najvyššieho súdu vymazali,“ dodal Gál.

Pokiaľ ide o ďalšiu voľbu kandidátov na post ústavného sudcu, prezidentka verí, že po pol roku volenia v NR SR sa parlament zhodne a zvolí plný počet. Prezidentka v stredu pripomenula, že podľa ústavy má NR SR povinnosť zvoliť dvojnásobok kandidátov na počet uprázdených miest, čo sa doteraz nestalo.

Deviatim z 13 ústavných sudcov pritom funkčné obdobie uplynulo vo februári. Prezident Andrej Kiska výnimočne vymenoval troch sudcov z už zvolených, aby mohlo zasadnúť aspoň plénum ÚS, čiže siedmi z 13. Čaputová sa ku konkrétnym menám vyjadrovať nebude, sľubuje však, že akonáhle bude mať k dispozícii plný počet kandidátov, vymenovanie sudcov pre ňu bude absolútna priorita.

Most-Híd žiada verejnú voľbu

Minister Gábor Gál a jeho strana Most-Híd chce tentoraz verejnú voľbu, keďže ani v jednej tajnej voľbe sa dostatočný počet kandidátov nepodarilo zvoliť. Proti verejnej voľbe je koaličný Smer-SD. Podľa Gála stanovisko Mosta-Híd stále platí. Takisto platí jeho podpora snahe prezidentky zlepšiť voľbu generálneho prokurátora.

Prezidentka chce, aby kandidátov nemuseli navrhovať len poslanci, ale všetky subjekty, ktoré majú právomoc navrhovať kandidátov na sudcov ÚS. Ide o úrad ombudsmana, odborné komory či akademickú obec.

Pozdáva sa jej aj nápad verejných vypočutí. Súčasnej hlave prokuratúry Jaromírovi Čižnárovi sa končí mandát budúci rok, Čaputová si myslí, že jeho nástupcu by už mal voliť nový parlament. Argumentuje väčšou legitimitou. Gál dodal, že nevie o tom, že by sa táto otázka riešila v koalícii.