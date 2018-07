Cavendish by na Tour de France rád prekonal Merckxov rekord, zelený dres prenechá Saganovi

NOIRMOUTIER-EN-L‘ILE 7. júla (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Mark Cavendish vyhral spomedzi aktívnych jazdcov najviac etáp na Tour de France.

Špurtér tímu Dimension Data triumfoval v tridsiatich dojazdoch a lepší výsledok dosiahol na „Starej dáme“ už iba legendárny Belgičan Eddy Merckx, ktorý má na svojom konte tridsaťštyri prvenstiev.

Ďalšie etapové vavríny

Tridsaťtriročný rodák z ostrova Man je stále dostatočne rýchly na to, aby pridal do svojej zbierky ďalšie etapové vavríny. Preto reálne pomýšľa na vyrovnanie či prekonanie Merckxovho rekordu.

„Je to pre mňa motivácia a jedna z posledných vecí, ktorú by som chcel dosiahnuť. Vždy som hovoril, že jedna víťazná etapa robí kariéru cyklistu, nieto ešte viacero víťazstiev na jednom podujatí. Je to náročnejšie, ako to vyzerá. Pokúsim sa však túto ambíciu naplniť do konca mojej kariéry,“ povedal Mark Cavendish v rozhovore pre Cycling News.

Britský cyklista sa tešil z ostatného etapového triumfu na Tour de France ešte v roku 2016, vlani musel opustiť pelotón už po štyroch dňoch, pretože po kontakte s Petrom Saganom spadol a zlomil si lopatku.

Na bodovaciu súťaž nemyslí

Na 105. ročníku najprestížnejších cyklistických pretekov planéty sa sústredí výlučne na čiastkové úspechy v jednotlivých etapách. V súboji o zelený dres sa neplánuje angažovať.

„Na bodovaciu súťaž nemyslím už pár rokov. Zmenil sa systém hodnotenia, do ktorého pribudli rýchlostné prémie s veľkým počtom bodov. Preto sa môže stať, že vyhráte šesť etáp a nezískate zelený dres. Odkedy prišiel na scénu Sagan, nesústredím sa na to, pretože on dokáže prejsť alpské kopce aj štyri dni za sebou, nazbiera osemdesiat bodov a vyradí všetkých konkurentov z hry. Okrem Petra neexistuje žiaden špurtér, ktorý by mohol vyhrať bodovačku,“ dodal víťaz 48 etáp z Grand Tour.

