Tour de France 2018: Zaujímave čísla

Tour de France je tretie nasledovanejšie športové podujatie na svete a tomu zodpovedá aj veľká kopa číselných či štatistických zaujímavosti, ktoré sú spojené s cyklistickým pelotónom počas troch týždňov júlovej „zaberačky“.

Okrem tradičných informačných faktov, že na preteky nastúpi 176 cyklistov vo farbách 22 tímov a že jednotku bude mať na tričku britský obhajca celkového triumfu Chris Froome prináša TdF aj ďalšie zaujímavé čísla.

Tak napríklad celková výška prémií, ktoré rozdelia počas 105. ročníka Tdf je 2 287 750 eur. Víťaz každej etapy zabezpečí pre svoj tím 11 000 eur a odmena pre celkového víťaza v eurách je presne pol milióna.

Tour de France 2018 povedie 579 dedinkami či mestami cez 36 departmentov Francúzska a na jediný raz, počas 16. etapy, nazrie aj do susedného Španielska.

Tridsaťdeväť miest sa môže hrdiť honorom, že budú tento rok etapovými centrami. Tour de France si má popri trati naživo pozrieť 11 miliónov ľudí, z toho 20% budú cudzinci. Najmä pre cyklistických fanúšikov z Austrálie, USA, JAR či Kolumbie je TdF často súčasťou ich letných dovoleniek v západnej Európe.

O bezpečnosť účastníkov sa priamo na trati postará 29 000 príslušníkov polície, vojakov a hasičov. Mediálne výstupy z tohto mamutieho športového podujatia zabezpečí približne 2000 novinárov, televízny signál pôjde do 190 krajín sveta.

Atrakciou pre fanúšikov je rok čo rok karavána reklamných a sponzorských vozidiel, ktoré ponúkajú ľuďom stojacim pri cestách rôzne spomienkové predmety. Tento rok by ich mali poskytnúť približne 16 miliónov. Pestrofarebná karavána TdF obsahuje 160 vozidiel, ktoré sa natiahnu do dĺžky 11 km.

Ešte dva údaje sú v súvislosti s TdF mimoriadne zaujímavé. Každý cyklista musí priemerne absolvovať 403 200 šliapnutí do pedálov bicykla, kým dôjde do cieľa tohtoročnej edície pretekov. Na druhej strane, 402 000 je približný počet kilometrov, ktoré prešli cyklisti v celej histórii Tour de France od roku 1903.

105. ročník Tour de France – zaujímavé fakty

zdroj: VeloNews

1: štartové číslo pre obhajcu celkového triumfu Chrisa Frooma

1: jediný slovenský zástupca na štarte – Peter Sagan

1: iba raz opustí pelotón TdF francúzske cesty, bude to v 16. etape, keď sa 22 km odjazdí na území Španielska

2: počet časoviek v programe pretekov, tímová sa bude jazdiť ako 3. etapa v Cholete a individuálna ako 20. etapa v Espelette

2: počet voľných dní (16. a 23. 7.)

3: cieľ na vrchole kopca (La Rosiére v 11. etape, Alpe d´Huez v 12. etape a Col du Portet v 17. etape)

4: počet vzácnych tričiek, o ktoré sa bude bojovať – žlté, zelené, bodkované a biele

5: francúzske tímy v pelotóne (AG2R la Mondiale, Groupama – FDJ, Cofidis – Solutions Crédits, Fortuneo – Samsic, Direct Energie)

6: počet horských etáp

7: ambulantné vozidlá na trati každej etapy

8: okruhy, ktoré musia cyklisti absolvovať po Elyzejských poliach na záver 21. etapy v Paríži

8: predpísaný počet jazdcov v každom tíme

8: etapy s prívlastkom rovinaté

8: počet kamier na bicykloch v každej etape

9: stúpania tzv. špeciálnej kategórie pod skratkou HC (Plateau dec Gliéres, Bisanne, Col du Pré, Col de la Madeleine, Col de la Croix de Fer, Alpe d´Huez, Col du Portet, Tourmalet, Col d´Aubisque)

10: počet lekárov v pelotóne TdF

11: predpokladaný počet divákov v miliónoch

11: dĺžka karavány reklamných vozidiel v kilometroch, ktoré ponúkajú divákom rozličné spomienkové predmety

16: počet traťových komisárov

16: počet spomienkových predmetov v miliónoch, ktoré ponúka divákom pestrofarebná karavána TdF

20: percentuálny predpoklad fanúšikov, ktorí zavítajú na TdF zo zahraničia

21: číslo znázorňujúce počet etáp

22: počet tímov s účasťou na TdF

26: celkový počet stúpaní troch najväčších kategórií (HC, I. a II. kategórie)

36: počet departmentov Francúzska, ktoré navštívi pelotón TdF

36: francúzski víťazi od roku 1903

39: obce a mestá, ktoré budú hostiteľmi etáp

60: kilometrov káblov, ktoré v cieli každej z etáp sprostredkúvajú televízne prenosy

60: televízne stanice, ktoré vysielajú naživo TdF

65: dĺžka najkratšej, ale zároveň mimoriadne náročnej 17. etapy v Pyrenejach v km so štartom v Bagnéres de Luchon a cieľom na Col du Portet

90: počet televíznych a rozhlasových komentátorov

100: počet zamestnancov organizujúcej spoločnosti Amaury Sport Organisation

105: edícia Tour de France

105: hodín živých prenosov

126: počet zobrazení na oficiálnej stránke letour.fr v miliónoch

160: počet dopravných prostriedkov v karaváne pretekov

176: počet cyklistov v pelotóne

190: krajiny, ktoré budú mať televízny signál z Tour de France

231: počet kilometrov najdlhšej etapy číslo 7 z Fougére do Chartres, ktorá by mala mať v závere šprintérsky dojazd

450: celkový počet členov jednotlivých tímov

500: odmena v eurách za nosenie žltého trička počas každého dňa

579: počet dediniek, obcí či miest, ktorými povedie pelotón TdF

600: celkový počet ľudí, ktorí sa nachádzajú v karaváne TdF

1000: minimálna odmena v eurách pre každého pretekára, ktorý dokončí TdF

2000: mediálni pracovníci dokopy (údaj z roku 2017)

2215: najvyšší bod pretekov, je ním Col du Portet v Pyrenejach v 17. etape

3351: celkový počet kilometrov, ktoré čakajú na účastníkov

4000: dĺžka bariér v metroch, ktoré lemujú priestory štartu a cieľa v každej etape

4500: počet všetkých účastníkov TdF okrem divákov

11 000: odmena v eurách za víťazstvo v každej etape

20 000: odmena v eurách pre najbojovnejšieho jazdca v pelotóne

29 000: policajné zložky, vojaci a hasiči pripravení zasiahnuť

44 465: počet výškových metrov, ktoré nastúpajú pretekári počas TdF

100 000: počet recyklovaných taštičiek či vrecúšok na odpad, ktoré rozdajú počas pretekov okolo trate

402 000: približný počet kilometrov, ktoré prešli cyklisti v celej histórii Tour de France od roku 1903

403 200: počet šliapnutí do pedálov, ktoré sú potrebné na dokončenie celých pretekov (približne podľa Sportlab 2017)

500 000: odmena pre celkového víťaza v eurách

2 287 750: celková výška prémií v eurách