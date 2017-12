Celeste Buckingham znervózňuje neporiadok, sestra sa u nej cíti ako u starej babičky

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Speváčka Celeste Buckingham má rada doma poriadok. „Ja neznášam bordel a nečistotu, musím mať poriadok. Strašne mi to ovplyvňuje psychiku, znervózňuje ma to,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA.

Pre nabitý diár si však často upratať nestíha. „Často je to tak, že kvôli práci upratovať nemám kedy, prázdna chladnička, prázdna kuchyňa, veci na stole, oblečenie rozložené na gauči, kufre z ciest ešte nevybalené… Niekedy som z toho až zúfalá,“ poznamenala sympatická brunetka, ktorá momentálne žije v podnájme pri jednom z bratislavských obchodných centier.

Z nového bývania má však veľkú radosť a keď sa jej naskytne chvíľka voľna, postupne si byt zariaďuje. „Rada chodím to tých junk obchodov, vždy tam nájdem nejaký poklad, ktorý stojí tridsať eur a človek je z toho nadšený. Môj byt je celý tak starožitne ladený. Keď ku mne občas príde sestra, vždy hovorí, že to tam vyzerá ako v múzeu. Neznáša to. Minule mi povedala, že môj byt vyzerá ako byt nejakej starej babičky, o ktorej nikto tri dni nevie, že zomrela,“ zasmiala sa Buckingham. „No ja to tam milujem, milujem veci, ktoré majú nejaký príbeh,“ dodala.