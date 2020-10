Celoplošné opatrenia či lockdown nie sú riešením, podľa SaS majú byť opatrenia presne cielené

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) nepovažuje celoplošné obmedzenia v súvislosti s koronavírusom za jediné riešenie vzniknutej situácie. Takýto pohľad zastáva aj pri možnom tvrdom lockdowne. V tlačovej správe o tom informoval hovorca strany SaS Ondrej Šprlák.

Opatrenia by mali byť presne cielené

V tejto súvislosti uviedol predseda Výboru Národnej rady SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič (SaS), že zatváranie na základe všeobecných dát pozitívne testovaných nie je podľa nich kľúčovým ukazovateľom. Dôležitejšie sú dáta o skutočne chorých a hospitalizovaných.

Zároveň by podľa strany mali byť zmapované aj ohniská nákazy v rámci konkrétnych regiónov a konkrétnych prevádzok. Až následne mali byť všetky opatrenia presne cielené a mali by sa sprísniť opatrenia, či pristúpiť k lokálnym lockdownom, len tam, kde sú ohniská.

Epidemiológov nechce nikto spochybňovať

Podľa predsedníčky zdravotníckeho výboru NR SR Jany Bittó Cigánikovej (SaS) by mali byť dostupné a verejné podrobnejšie dáta z každej analýzy o možnom trasovaní nakazených. Poslankyňa sa domnieva, že práve to by bol signál, kde je potrebné zvýšiť do najväčšej možnej miery ochranu rizikových skupín.

Bittó Cigániková doplnila, že nikto nechce spochybňovať epidemiológov alebo virológov, avšak duševné zdravie je tiež dôležité. Neschopnosť uživiť vlastnú rodinu môže mať podľa nej fatálne dôsledky.