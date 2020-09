Ceny Slnko v sieti ovládol film Nech je svetlo Marka Škopa

Desiaty ročník národných filmových cien Slnko v sieti Slovenskej filmovej a televíznej akadémie (SFTA), ktorý sa odohral v stredu večer v bratislavskej Starej tržnici, ovládla dráma Nech je svetlo Marka Škopa v hlavných úlohách s Milanom Ondríkom a Zuzanou Konečnou. Snímke patrí cena za najlepší hraný film, najlepšiu réžiu, scenár a najlepší ženský aj mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.

Film Nech je svetlo vykresľuje príbeh Milana, ktorý chodí pracovať do Nemecka, aby uživil rodinu. Keď sa však na Vianoce vráti domov, zistí, že jeho najstarší syn Adam je členom polovojenskej mládežníckej skupiny a navyše je zapletený do šikanovania a smrti spolužiaka. Milan sa rozhoduje, ako sa zachovať a súčasne s manželkou Zuzkou zisťujú pravdu o svojom synovi, rodine, o sebe samých a o spoločnosti, v ktorej žijú. „Film Nech je svetlo je postavený na hlavnej postave. Zámerom bolo, aby diváci prežívali veci v jej koži, v jej topánkach, aj to veselé, aj to trápenie, ktoré potom príde, taký ten tvrdý úder do žalúdka z vnútra rodiny,“ povedal v dokrútke o dráme Marko Škop, ktorý sledoval priamy prenos z večera zo Záhrebu. „Veľmi si vážim, že som mohla hrať v tomto filme s takouto dôležitou témou,“ vyjadrila sa počas večera Zuzana Konečná. „Marko, ďakujem ti za pokoru, za lásku, ďakujem ti za krásny film a za dôveru,“ vyznal sa aj Milan Ondrík.

Najviac ocenení získali Amnestie

Najväčším počtom ocenení sa pýši dráma Amnestie Jonáša Karáska. Filmu, ktorý približuje väzenskú vzburu v zime 1990 a s ňou súvisiace udalosti, vzdali počas večera hold až šesťkrát. Cenu za najlepšiu kameru si prevzal Tomáš Juríček, na najlepší filmový strih môže byť hrdý Matej Beneš, cena za najlepší zvuk putovala do rúk Viktorovi Krivosuskému a o najlepšiu filmovú scénu sa podľa akadémie postarala trojica architektov Tomáš Berka, Karol Filo a Václav Vohlídal. SFTA si v snímke všimla aj vynikajúce herecké výkony Anny Geislerovej a Gregora Hološku vo vedľajších úlohách.

Najlepšiu filmovú hudbu za uplynulý rok zložil David Kollar pre film Punk je hned! a najlepšími maskami z dielne Mareka Cpina a kostýmami Heleny Steidlovej akadémiu potešila rozprávka Hodinárov učeň.

Divácka cena Slnko v sieti potešila autorov filmu Loli paradička, z ktorého v tržnici počas večera odznela naživo i titulná skladba.

Reč bola aj o smrti

Priestor počas večera dostala aj téma blížiacej sa smrti a konca života, medzi ocenenými sa totiž ocitli aj dokument Dobrá smrť Tomáša Krupu a animovaný film Šarkan Martina Smatanu. Šarkan sa jednoduchým, metaforickým a symbolickým spôsobom zaoberá otázkou smrti vo vzťahu medzi malým chlapcom a jeho dedkom. Vysvetľuje, že nikto z nás tu nie je naveky a že všetky živé bytosti musia zomrieť, pričom sa snaží ukázať, že smrť neznamená koniec našej cesty. Malý chlapec navštevuje svojho starého dedka na vidieku a chodia spolu púšťať šarkana. Obidve postavičky sú vyrobené z vrstiev, ktoré symbolizujú ich vek. Chlapec má veľa vrstiev, je perspektívny, pretože má celý život pred sebou. Na druhej strane stojí dedko, ktorý už väčšinu svojich vrstiev stratil a zostalo mu len málo. S pribúdajúcim vekom je čoraz tenší, na konci života je už z neho doslova list papiera, ktorý vietor jedného dňa jemne odfúkne a vezme až k oblohe. „Keď sme ten film nakrúcali, ľudia sa pýtali, či nechceme radšej spracovať nejakú veselšiu tému, no ja som veľmi rád, že sa nám to podarilo spraviť, pretože si pamätám, ako ma táto téma ako dieťa v určitom veku začala zaujímať – a nakoniec sa nám podarilo urobiť animovaný film pre deti, ktorý nejakým symbolickým a metaforickým spôsobom spracúva túto tému, pričom končí v podstate veselo. Doteraz dostávame správy od rodičov, ktorí náš film videli so svojimi deťmi, že sa už na túto tému môžu konečne so svojimi deťmi rozprávať…,“ povedal pri preberaní ceny Smatana.

Film Dobrá smrť rozpráva zas príbeh 72-ročnej Janette, ktorá trpela, podobne ako jej matka, nediagnostikovateľnou svalovou dystrofiou. Jej telo chablo, choroba rýchlo postupovala, a tak sa rozhodla zo sveta dôstojne odísť – z Veľkej Británie pricestovala do Švajčiarska, kde podstúpila eutanáziu. Dokument ukazuje, ako Janette s absolútnym vnútorným pokojom organizuje svoj odchod, zatiaľ čo jej blízki prežívajú emocionálnu búrku. „Myslím si, že naša spoločnosť je, bohužiaľ, zamestnaná inými témami a téma konečnosti života a smrti nemá dostatočný priestor. Tvárime sa, akoby to bolo niečo neprirodzené… Ja dúfam, že Slovensko dosiahne raz ten stupeň vývoja, keď spoločnosť a občania nebudú musieť na dennej báze rozoberať a sledovať politické kauzy a životy politikov, ale tieto témy ustúpia dôležitejším témam ako je životné prostredie, kultúra a jej opodstatnenie, úroveň vzdelávania, dôležitosť vedy a výskumu, ľudské práva a určite aj otázka konečnosti života,“ poznamenal Tomáš Krupa.

Cena za celoživotný prínos pre Lasicu

Ocenenie za celoživotný prínos slovenskej audiovizuálnej kultúre si z rúk Milana Kňažka prevzal Milan Lasica. „Ďakujem filmovej a televíznej akadémii, že si na mňa spomenula. Bol najvyšší čas, pretože som sa nie vlastnou zásluhou dožil pomerne vysokého veku,“ zavtipkoval herec a humorista, ktorý tento rok vo februári oslávil 80. narodeniny.

Na Slnko v sieti nadviaže v dňoch 20. do 26. októbra v bratislavskom Lumieri Týždeň slovenského filmu. Prehliadka ponúkne slovenské filmy s distribučnou premiérou v minulom roku, víťazné aj nominované filmy na Slnko v sieti a tiež panely, v ktorých budú odborníci hodnotiť filmovú vedu a slovenský hraný, dokumentárny i animovaný film. Súčasťou Týždňa slovenského filmu bude aj premiéra filmu Punk je hned! so živou hudbou Davida Kollára a viacero sprievodných podujatí.

Tí, ktorí si kvalitné filmy vychutnajú lepšie z pohodlia domova, si budú môcť filmy nominované na Slnko v sieti pozrieť nasledujúce dva týždne aj online na stránke SFTA.