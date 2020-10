Česká vláda žiada o predĺženie núdzového stavu, žiaci sa do škôl tak skoro nevrátia

Česká vláda sa na mimoriadnom zasadnutí dohodla, že požiada Snemovňu o predĺženie núdzového stavu o mesiac. Schválila tiež plošné testovanie v domovoch pre seniorov a minister zdravotníctva oznámil, že deti sa v pondelok nevrátia do škôl. Informuje o tom spravodajský portál TN.cz.

„Vláda práve schválila plošné preventívne testovanie antigénovými testami v pobytových sociálnych službách. Testy nakúpi Všeobecná zdravotná poisťovňa. Sú rýchle, cenovo dostupné a prípadná pozitivita bude potvrdená PCR testom,“ oznámila ministerka práce a sociálnych vecí Jana Maláčová.

Testovanie nebude pre seniorov povinné

Podľa ministra zdravotníctva Romana Prymulu testovanie nebude povinné. Zamerajú sa v ňom na 80 – 100-tisíc klientov sociálnych zariadení, ako sú domovy pre seniorov, a rovnaký počet personálu, ktorý sa o nich stará. Plošné testovanie by sa tak malo v súčasnosti týkať zhruba 200-tisíc ľudí.

„Budeme testovať aj zdravotnícke zariadenia. Komunikujeme aj s hospodárskou komorou, snažíme sa nastaviť testovanie v podnikoch. Tie by sa spolupodieľali na financovaní,“ dodal Prymula.

Vláda tiež požiada Poslaneckú snemovňu o predĺženie núdzového stavu, ktorý v súčasnosti platí od 5. októbra do 3. novembra. Ak poslanci predĺženie schvália, bude platiť do 3. decembra.

Žiaci sa do škôl rozhodne nevrátia

Minister zdravotníctva tiež na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády oznámil, že žiaci sa 2. novembra do škôl rozhodne nevrátia. V piatok by mala vláda oznámiť termín, kedy by sa tak mohlo stať. Čísla však podľa Prymulu ešte stále neklesajú a záleží na tom, aké budú nárasty pozitívne testovaných počas týždňa.

„Nemôžeme však v piatok ohlásiť, že sa v pondelok znovu otvoria školy,“ vysvetlil.

Čísla nakazených stále stúpajú

České laboratóriá v pondelok odhalili ďalších 10 273 prípadov nákazy koronavírusom. To je síce najmenej za posledných päť pracovných dní, no zároveň toto číslo predstavuje najvyšší pondelňajší prírastok od začiatku epidémie.

Krajina v súčasnosti eviduje viac ako 162-tisíc aktívnych prípadov a zvýšil sa aj počet pacientov vo vážnom stave. V nemocniciach leží podľa údajov ministerstva zdravotníctva 5 613 pacientov a 828 je vo vážnom stave.

Ochoreniu COVID-19 počas pondelka podľahlo 75 ľudí a počet úmrtí v Česku sa tak dostal na číslo 2 365. Celkovo dosiaľ potvrdili nákazu koronavírusom u viac ako 268-tisíc ľudí a vyše 103-tisíc sa už zotavilo.