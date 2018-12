České aerolínie zrušia linku Praha – BA – KE, môže za to kapacita lietadiel

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – České aerolínie (ČSA) ukončia prevádzku na pravidelných linkách Praha – Ostrava a Praha – Bratislava – Košice a späť. Priama linka medzi Prahou a Košicami zostáva bez zmeny v súčasnej podobe.

Informoval o tom v stredu hovorca ČSA Daniel Šabík s tým, že posledné lety na zrušených linkách vypraví spoločnosť 11. januára 2019. Cestujúci zo zrušených letov môžu požiadať o refundáciu leteniek na webovej stránke aerolínií www.csa.cz.

Nedostatočná kapacita

„Hlavným dôvodom ukončenia prevádzky na oboch linkách je nedostatočná kapacita zodpovedajúceho typu lietadiel vo flotile koncernu vzhľadom na odchod troch lietadiel ATR 42 a ich vrátenie prenajímateľom v nasledujúcich týždňoch. Nasadzovať na obe linky prúdové lietadlá s väčšou kapacitou z flotily nedáva z ekonomického hľadiska zmysel,“ zdôvodnil Šabík zrušenie liniek.

Ani jedna z liniek podľa neho nemá preto obchodný potenciál či predpoklad ďalšieho rastu dopytu. „V rámci koncernu Smartwings sa pod značkou ČSA chceme zameriavať na pravidelné linky, ktoré ponúkajú zaujímavý obchodný potenciál, možnosti rastu a ďalšieho rozvoja, a ktoré je možné prevádzkovať jednotnou flotilou prúdových lietadiel,“ dodal Šabík.

Pravidelná linka ČSA Praha – Bratislava – Košice a späť bola v prevádzke od 11. decembra 2013. „Rozhodnutie dopravcu nepokračovať v tejto tradičnej historickej linke nás mrzí, no berieme to na vedomie. V spolupráci s Letiskom Košice budeme hľadať ďalšie možnosti ako zabezpečiť vnútroštátne spojenie medzi Bratislavou a Košicami,“ povedal predseda predstavenstva Letiska M. R. Štefánika v Bratislave Jozef Pojedinec.

Negatívna správa pre letisko

Letisko Košice na pravidelných linkách ČSA medzi Bratislavou a Košicami od decembra 2013 do decembra 2018 vybavilo približne dvanásťtisíc cestujúcich ročne. Predstavuje to 2,2 % pri predpokladanom počte 540 tisíc vybavených cestujúcich na košickom letisku v tomto roku. Cestujúci podľa košického letiska môžu naďalej využívať priame letecké spojenie ČSA do Prahy s deviatimi letmi týždenne.

„Stále, keď končí letecké spojenie, je to pre letisko a mesto či región správa, ktorá nie je pozitívna. Priame letecké spojenie Košíc a Bratislavy napomáhalo znižovaniu regionálnych rozdielov medzi západom a východom Slovenska,“ povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva Letiska Košice Michael Tmej.

„Jednoznačne našou snahou bude aj v spolupráci s Letiskom Bratislava a Ministerstvom dopravy a výstavby SR hľadať leteckého prepravcu, ktorý by toto spojenie mohol obnoviť, avšak v krátkom časovom horizonte to z nášho pohľadu nebude možné,“ dodal Tmej.

Cestujúci, ktorí využívali spojenie medzi Bratislavou a Košicami (fungovalo šesťkrát v týždni), budú môcť využívať alternatívne spojenie so spoločnosťou Austrian Airlines do a z Viedne prevádzkované dvanásťkrát v týždni.

„Medzi letiskom Viedeň a Bratislavou premávajú až traja autobusoví dopravcovia v dvdsaťminútových intervaloch s nástupišťom priamo pri termináli letiska Viedeň. Rovnako spoločnosť Austrian Airlines zmenou cenovej politiky znížila tohto roku ceny leteniek, a tak jednosmerná alebo spiatočná letenka zakúpená v predstihu je porovnateľná s cenami leteniek spoločnosti České aerolínie na trase medzi Košicami a Bratislavou,“ uviedlo Letisko Košice.