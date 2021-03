Cestovné kancelárie rešpektujú dočasný zákaz cestovania, chcú byť však pri rokovaniach o ich činnostiach

Slovenská asociácia cestovných kancelárií (SACKA) rešpektuje rozhodnutie vlády o dočasnom zákaze cestovať do zahraničia. Zároveň je však podľa jej prezidenta Romana Berkesa dôležité, aby sa rokovaní o zásahu do činnosti cestovných kancelárií zúčastňovali aj zástupcovia asociácie.

Pomohlo by to minimalizovať straty, ktoré pre cestovné kancelárie vyplývajú z rozhodnutia vlády a predišlo by sa aj dezinformáciám o aktivitách cestovných kancelárií.

Čelia množstvu otázok

SACKA podľa Berkesa čelí aktuálne množstvu otázok verejnosti o význame opatrenia najmä po odsúhlasení výnimiek, ak hlavne pri individuálnom cestovaní nie je zabezpečená evidencia a následne kontrola pohybu osôb.

„Sme presvedčení, že evidencia a kontrola pohybu osôb sa dá dosiahnuť jedine pri cestách organizovaných cestovnými kanceláriami, ktoré budú spolupracovať s úradmi verejného zdravotníctva, a hlavne zabezpečia všetky nevyhnutné hygienické a protiepidemiologické opatrenia počas trvania cesty,“ uviedol v stanovisku SACKA Berkes.

Očakávajú vyhlásenie výzvy

SACKA zároveň v stanovisku vyjadruje podporu vedeniu ministerstva dopravy a výstavby ktoré spolu s ministerstvom financií finalizuje rok nevyriešené otázky týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, teda vyplatenie záloh za odložené nezrealizované zájazdy v roku 2020 splatných po 31. auguste 2021.

Cestovné kancelárie tiež očakávajú vyhlásenie výzvy na „veľkú schému“ pomoci subjektom cestovného ruchu určenú na krytie strát cestovných kancelárií za rok 2020.