Cez Krompachy už premávajú vlaky, štátne železnice sprejazdnili jednu koľaj

BRATISLAVA 20. februára (WebNoviny.sk) – Cez Krompachy už premávajú vlaky zatiaľ po jednej koľaji. Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) tam sprejazdnili v utorok o 22:45 jednu z poškodených koľají po sobotňajšom vykoľajení nákladného vlaku a značnom poškodení koľají. Informoval o tom hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Výrazné meškanie vlakov

Nehoda spôsobila prerušenie železničnej dopravy na úseku Spišské Vlachy – Margecany, jej nahradenie autobusovou dopravou a výrazné meškanie vlakov. ŽSR pokračujú v oprave druhej poškodenej koľaje na približne tristo metrov dlhom úseku.

„Oprava bude v stredu prebiehať počas premávky na sprejazdnenej koľaji, na ktorej bude v tom čase obmedzená rýchlosť na 30 km/h,“ uviedol Lukáč.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. (ZSSK) po čiastočnom sprejazdnení trate v úseku Spišské Vlachy – Margecany o 22:46 obnovila dopravu po druhej traťovej koľaji.

„Vlaky ZSSK sú teda aktuálne vypravované podľa platného cestovného poriadku a v uvedenom úseku jazdia zníženou rýchlosťou 30 km/h,“ informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč.

Náhradná doprava nie je potrebná

Z tohto dôvodu a tiež preto, že sprejazdnená je zatiaľ iba jedna koľaj, ešte stále vznikajú meškania v rozsahu zhruba 15 až 30 minút. „Náhradná autobusová doprava už nie je potrebná,“ dodal Kováč.

Železničná stanica Krompachy bola zneprejazdnená od nehodovej udalosti súkromného nákladného dopravcu Lokorail, a. s., v sobotu 16. februára približne o 18:30. Pre následné prerušenie dopravy na traťovom úseku Margecany – Spišské Vlachy ZSSK od soboty do utorka zabezpečovala dopravu autobusmi. Nočné vlaky viedla odklonom cez Kežmarok a Plaveč.

Spoločnosť RegioJet, a. s., informovala, že od stredy už budú jej vlaky medzi Prahou a Košicami premávať štandardne vo svojich trasách bez náhradnej dopravy.

„V nočných spojoch budú radené spacie vozne bez obmedzenia. Stále je však potrebné počítať s meškaním vlakov do 60 minút, nakoľko je doprava v uvedenom úseku stále značne obmedzená,“ uviedol RegioJet.

Problémy na južnej vetve v Česku

Súkromný dopravca zároveň upozornil že podobné komplikácie nastávajú na tzv. južnej vetve železničnej trate v Českej republike. Medzi Rakúskom a ČR sa totiž vykoľajil vlak a trať je úplne neprejazdná.

„Naviac, v dotknutom úseku nám zostala uväznená súprava,“ poznamenal RegioJet. Aktuálne nemá informácie, kedy presne bude obnovená prevádzka.

„Pokiaľ by však mimoriadnosť prertrvávala, vlaky na trase Praha – Viedeň budú v úseku Břeclav – Viedeň nahradené autobusmi. Zároveň by kvôli tomu bolo potrebné počítať s výraznými meškaniami vlakov, ktoré by sa mohlo preniesť aj na ďalšie obratové vlaky idúce cez Brno,“ dodal RegioJet.