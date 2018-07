Cibulková na Wimbledone jednoznačne zdolala Mertensovú a postúpila už do osemfinále

LONDÝN 7. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Dominika Cibulková postúpila už do osemfinálového štvrtého kola na treťom grandslamovom turnaji sezóny vo Wimbledone.

Dvadsaťdeväťročná Bratislavčanka v pozícii nenasadenej hráčky v sobotňajšom dueli 3. kola zdolala belgickú pätnástku „pavúka“ Elise Mertensovú za 74 minút jednoznačne 6:2, 6:2. Zverenkyňa trénera Mateja Liptáka na slávnom londýnskom podujatí zatiaľ nestratila ani set.

Cibulková sa proti Mertensovej dostala vo vzájomnej bilancii na 2:1, po prvý raz hrali spolu na tráve. Dovtedajšie dva súboje sa uskutočnili vlani na tvrdom povrchu. Najprv Slovenka triumfovala v semifinále turnaja v New Havene 6:3, 6:1, o mesiac neskôr jej Belgičanka v Pekingu vrátila prehru výsledkom 7:6 (4), 6:1.

Cibulková má v All England Lawn Tennis and Croquet Clube šancu na vyrovnanie kariérneho maxima, keď sa v sezónach 2011 a 2016 prebojovala do štvrťfinále. V osemfinálovom dueli jej bude stáť v ceste tiež nenasadená Taiwančanka Chsieh Su-wej, ktorá po takmer dva a pol hodinovom boji senzačne vyradila najvyššie nasadenú Rumunku Simonu Halepovú 3:6, 6:4, 7:5.